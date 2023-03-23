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Константинопольский Варфоломей продолжает пакостить РПЦ. Литва - в раскол
14:47 23.03.2023

онстантинополь продолжает наступать на каноническую территорию РПЦ
Игорь Шкапа. 23.03.2023, Киев

Последствия недавнего визита Константинопольского патриарха Варфоломея в Литву грозят неприятными последствиями Русской православной церкви

Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", в материале, посвященном визиту, Варфоломея, пишет "Независимая газета".

Последствия недавнего визита Константинопольского патриарха Варфоломея в Литву грозят неприятными последствиями Русской православной церкви...

"Последствия его пребывания в балтийском государстве, важном как с политической, так и с историко-идеологической точки зрения, могут серьезно изменить картину мирового православия. Два его больших крыла – греческая и русская традиции – все ближе подходят к точке невозврата по пути к новой "великой схизме", глобальному расколу. Вековые правила взаимоотношений разрушаются", – говорится в статье.

Авторы обращают внимание на заключенное между Константинопольским патриархатом и Литвой соглашение о сотрудничестве.

Издание замечает, что в Литве политические и церковные деятели регулярно упоминают проект "Литовская Русь". В частности, на пресс-конференции премьер Литвы Шимонте заявила:

"С XIII века православные, жившие в Литве, входили в состав Киевской митрополии, подчинявшейся Константинопольскому патриарху, и справедливо считали Константинополь церковью-матерью". И только в конце XVII века, когда Московский патриарх, получив лишь право рукополагать избранного Киевского митрополита, согласно "лучшим имперским традициям", решил полностью завладеть митрополией Киева, а вместе с ней и литовским православием".

При этом в материале указывается, что последствия развития проекта "Литовская Русь" могут не ограничиться территорией балтийской республики.

"Патриарх Варфоломей встретился в Вильнюсе с представителями церковного сообщества белорусов. Там есть как местные жители, так и иммигранты из Белоруссии, находящиеся в политической и церковной оппозиции к Минску. Тем самым нельзя исключать развитие литовского сюжета с прицелом на еще существующую безальтернативную территорию РПЦ", – пишет газета.

Отмечается, что Константинополь может пойти по пути как создания национальных организаций, так и объединения всех осколков Русского мира под эгидой так называемой Православной церкви Украины.

"Еще при создании ПЦУ в декабре 2018 года звучали утверждения, что ее юрисдикция должна распространяться на Белоруссию. Если замыслы патриарха Варфоломея соразмерны авантюрам политиков, то дело может не ограничиться отгораживанием Московского патриархата по контуру нынешнего размежевания России и Запада", – резюмирует "НГ".

Источник - Политнавигатор
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