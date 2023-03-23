Евросоюз обсуждает идею трибунала для России

22:37 23.03.2023

23.03.2023



Некоторые члены ЕС хотят вывести давление на Кремль на новый юридический уровень

Геннадий Петров



Виктор Орбан, Антониу Гутерриш и Урсула фон дер Ляйен имеют разные точки зрения на то, как следует воздействовать на Россию.

Двухдневный саммит Евросоюза, открывшийся в четверг в Брюсселе, помимо ожидаемого обсуждения очередных санкций против РФ и новых пакетов помощи украинской армии, ознаменовался примечательными неожиданностями. В саммите участвовал генсек ООН Антониу Гутерриш. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан опять разошелся с руководством Евросоюза в определении курса в отношении Кремля. Кроме того, на саммите была поднята тема скорейшего создания трибунала, который позволил бы судить высших российских чиновников по обвинениям в преступлениях против человечности.



Перед началом саммита его участники говорили о том, что в целом большая часть возможных санкций против России по линии Евросоюза уже введена и возможная помощь украинской армии уже оказана или по крайней мере есть принципиальное решение о ее оказании. Как выразился президент Чехии Петр Павел, "мне не хватает воображения, чтобы сказать, что мы можем сделать еще". Действительно, нынешний саммит отличался от многих предыдущих характером обсуждения украино-российской тематики. Там не говорилось о каких-либо новых кардинальных мерах. В проекте итогового заявления, с которым ознакомили журналистов, речь шла о неких неконкретных шагах на перспективу. В частности, там говорилось, что Евросоюз "намерен продолжить работу над ограничением цен на нефть вместе с партнерами". Имеется в виду идея пересмотра потолка цен на российские энергоносители в сторону его уменьшения – давняя идея, отстаиваемая не только Польшей и странами Прибалтики.



На саммите было запланировано утверждение решения, принятого Советом по иностранным делам ЕС еще 20 марта, о выделении Евросоюзом и Норвегией суммы в 2 млрд евро на закупку для Украины 1 млн снарядов. Миллиард выделяется для немедленных поставок, еще миллиард – для поставок до конца года. К саммиту Словакия также приурочила передачу Украине первых МиГ-29 из своих арсеналов. Это, как подчеркивали в Брюсселе, имеет и символическое значение: данная акция показывает, что дело снабжения украинской армии западной помощью выходит на новый уровень. "Вместе мы пишем будущее Украины", – выразилась по поводу поддержки Киеву председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Следует заметить, что украинскому вопросу посвящен лишь первый день саммита – тот, в котором в режиме видеоконференции участвует Владимир Зеленский.



О том, что дело юридического давления на РФ тоже выходит (или по крайней мере должно выйти, с точки зрения ряда стран Евросоюза) на новый уровень, напомнила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. На саммите она выступила с инициативой одобрить создание трибунала по образцу того, что был по бывшей Югославии. Расследование в рамках Международного уголовного суда (МУС) Каллас признала недостаточным. "Мы знаем, что МУС может преследовать только за военные преступления, но не может преследовать за такое преступление, как агрессия одного государства против другого", – сказала эстонский премьер-министр. Свою мысль она не конкретизировала. Но следует заметить, что тот же трибунал по бывшей Югославии был создан не под эгидой ЕС, а по решению Совета Безопасности ООН, постоянным членом которого с правом вето является Россия. Так что правовая основа этого гипотетического суда по российско-украинскому конфликту остается непонятной.



Как бы то ни было, обсудить данный вопрос Каллас и те лидеры государств ЕС, которые ее поддержат, смогут лично с генсеком ООН. Гутерриш прибыл на саммит. Его участие в этом мероприятии вызвало в прессе ряд предположений, которые в четверг были ни опровергнуты, ни подтверждены.



Издание Politico сообщило о том, что генсек ООН собирается говорить не об усилении давления а, напротив, на некоторых послаблениях для России. Имеются в виду ослабление санкций, касающихся поставок удобрений из Белоруссии и РФ. "Гутерриш в четверг вылетает в Брюссель, чтобы передать лидерам ЕС простое послание: остановите голод в мире", – пишет Politico со ссылкой на неких европейских дипломатов.



Тематика, связанная с международным правосудием, оказалась важной в контексте взаимоотношений Брюсселя с Венгрией. Накануне встречи Виктор Орбан потерпел чувствительное поражение в отстаивании своей особой позиции в контактах России и Запада. Впервые с 2017 года в апреле состоится заседание комиссии Украина-НАТО.



Преодолеть венгерское вето на его проведение удалось благодаря особым процедурным ухищрениям. Орбан явно расценил это, как свидетельство того, что позицию его страны и в ЕС могут проигнорировать. Вероятно, с этим связано и то, что венгерский премьер не поддержал идею давления на Россию через международное правосудие. Гергей Гуйяш, глава администрации Орбана перед саммитом заявил журналистам, что его страна не будет выполнять ордер МУС в отношении Путина. "Мы можем обратиться к венгерскому законодательству и на основании этого не можем арестовать российского президента", – сказал он.



Таким образом, можно предположить, что и идея международного трибунала, не найдет понимания в Будапеште, хотя сама по себе она не нова. Если говорить о структурах ЕС, то Европарламент ее поддержал еще в январе. Тогда за это высказались 472 депутата, против - всего лишь 19, а воздержались 33. Правда резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, в отличие от решений Совета ЕС.