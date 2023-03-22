Карающий меч в руках России: "ответно-встречный удар", - Александр Бартош

22:41 23.03.2023 О расширенной формулировке понятия "ответно-встречный удар"



Об авторе: Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.



Логика мировой гибридной войны вынуждает к решительному пересмотру привычных формулировок "агрессия", "пособник агрессии", стратегий и тактик нанесения ударов возмездия по выступающим против России силам. Время для безнаказанных гибридных гадостей истекло, последствия для таких сил становятся неотвратимыми.



Группа уважаемых авторов ("Разведка доложила – анализ подкачал", "НВО" от 02.03.23) подвергла сомнению высказанный мною тезис: "Нельзя исключить, что в определенных условиях ВС РФ будут вынуждены нанести ответно-встречный удар по изготовившимся группировкам и стратегически важным объектам противника" ("Фактор внезапности вчера и сегодня", "НВО" от 20.01.23). Авторы предположили, что ответно-встречный удар здесь перепутан с упреждающим (превентивным) ударом.



Но путаницы здесь нет. Речь идет не о ядерных ударах, стратегия гибридной войны до поры до времени старается их избежать. Есть попытка обосновать некоторые новые военно-политические реалии, связанные с изменениями геополитических и геостратегических факторов, трансформацией военных конфликтов XXI века, которые влекут за собой необходимость пересмотра привычных формулировок, связанных с классическими военными действиями.



ВОЗМЕЗДИЕ



И вот в ответ на военные преступления Запада нанесен беспрецедентный ответный массированный ракетный удар возмездия ВС РФ по военным и критическим объектам инфраструктуры киевского режима. Карающий меч Немезиды (древнегреческая крылатая богиня возмездия) стал неожиданностью для Киева и западных стран – заказчиков прокси-войны против России.



Стратегическая и военно-политическая значимость удара в том, что военные объекты ВСУ были поражены не только крылатыми ракетами "Калибр" и "Искандер", но и гиперзвуковыми "Кинжалами", способными преодолевать любые системы ПВО противника. Стратегия российских ответно-встречных ударов приобрела новое измерение. Использование гиперзвуковых комплексов "Кинжал" стало сюрпризом для Вашингтона и вызвало панику в заокеанских элитах. Если Россия и впрямь начала выпускать в необходимых количествах "Кинжалы", то баланс стратегического сдерживания изменился не в пользу Запада. Это реальная основа пессимистических для Запада прогнозов. Суть их сводится к тому, что ВПК России уже вышел на новый уровень. Против "Кинжалов" бессильны самые современные системы ПВО/ПРО, в том числе и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, переданные Киеву.

БЫЛА ЛИ ПУТАНИЦА



Напомним, что в российских документах стратегического планирования не содержится понятия "упреждающий, превентивный удар", который предусмотрен в военных документах США. В нашей стратегии есть формулировка "ответно-встречный удар", решение на который принимается в ситуации, когда система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) фиксирует старты ракет в направлении территории РФ, что служит основанием для ответа.



При этом в новой ядерной стратегии США (2022) не реализовано одно из ключевых предвыборных обещаний Джозефа Байдена о неприменении США ядерного оружия первыми. Против принятия Вашингтоном такого обязательства выступили союзники США, опасающиеся, что провозглашение Белым домом этого принципа лишит их американского "ядерного зонтика".



В Указе президента РФ "Об Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания" (2020) сказано: "РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".



Военными теоретиками рассмотрены различные варианты обмена ядерными ударами, включая нанесение упреждающего ядерного удара по США и их союзникам после выявления факта подготовки США к нанесению ядерного удара по России. Но такой вариант действий многими признается невероятным.



Во-первых, своевременно, объективно и достоверно вскрыть подготовку именно к ядерному нападению со стороны США весьма сложно, если не невозможно. Во-вторых, ответно-встречный или даже ответный ядерный удар нанесет России чудовищный ущерб (у США, основной ядерный потенциал которых размещен на атомных подводных лодках (ПЛАРБ), в существенной мере неуязвимых для наших средств обнаружения и уничтожения, ответный удар будет лишь на 30–40% слабее превентивного). В-третьих, для решения на такую акцию, пусть и объективно необходимую, нужна психологическая готовность центра принятия решений.



Резюмируя возможные варианты, можно утверждать, что после ядерной войны мировыми лидерами станут сохранившиеся государства – например, Китай, Индия, Бразилия. Ясно, что такая перспектива не устраивает ни Москву, ни Вашингтон.



Но американские правящие элиты не скрывают нацеленности на поражение и развал России с применением других, не столь прямолинейных по сравнению с ядерными стратегий завоевания мирового господства.



СТАВКА НА МГВ



В этом контексте в США и НАТО активно разрабатывается и проходит "обкатку" в разных странах и регионах стратегия мировой гибридной войны ("США хаотизируют Большую Евразию", "НВО", 02.02.23). Мировая гибридная война (МГВ) представляет собой многосферный межцивилизационный военный конфликт, в ходе которого стороны прибегают к целенаправленному адаптивному применению как военно-силовых способов борьбы, так и экономического удушения противника, использованию подрывных информационно-психологических технологий, прокси-войн и цветных революций.



Новое измерение МГВ придал принятый Вашингтоном закон "О противодействии противникам США посредством санкций", представляющий собой постоянно действующий механизм давления на Россию и на часть российской элиты, которая имеет интересы на Западе. В полную силу заработал этот закон после начала спецоперации на Украине.



Санкции против РФ впервые были введены в 2014 году, после присоединения Крыма. Но наиболее масштабными они стали в 2022-м, после начала СВО. За короткий период против России ввели 10 128 санкций. И на этом недружественные страны не собираются останавливаться.



Западные экономисты отмечают, что санкции США и Европы преследовали цель нанести ущерб России, но в действительности нанесли ущерб экономике западных стран, вызвав высокую инфляцию, энергетический кризис и рецессию, в то время как Россия смогла их почти безболезненно пережить.



В период украинского кризиса, с 2014 по 25 января 2023 года, по данным Конгресса США, обязательства Америки по оказанию Украине всех видов военной помощи уже составили почти 30 млрд долл. О намерениях накачивать украинский режим оружием было заявлено еще при президенте Трампе, в 2017 году, в разгар "работы" над фиктивными со стороны Запада Минскими договоренностями. Общий объем "целевого пакета" американской военной помощи в ближайшее время достигнет 50 млрд долл. – и это без учета европейских "передач".



Финансовое, военное и военно-техническое "накачивание" Украины – прокси-агента США – нацелено на системное ослабление и развал нашей страны. Наш ответ не должен ограничиваться прочерчиванием "красных линий", но содержать понятные агрессору положения о нанесении ответно-встречных или упреждающих ударов высокоточным дальнобойным оружием в обычном снаряжении, проведения спецопераций против объектов на территориях противника. Наличие у России Сил специальных операций и гиперзвуковых систем доставки боеприпасов обеспечит неотвратимость, точность и быстроту нашего реагирования на операции МГВ.



РОССИИ НУЖНА КОНЦЕПЦИЯ УДАРОВ ВОЗМЕЗДИЯ



С учетом намерения США и их союзников по НАТО нанести военное поражение России в прокси-войне руками украинцев, пришло время задуматься над более жесткими ответными мерами. Близки к исчерпанию заявления об "озабоченности". В контексте теракта Запада против "Северных потоков" куда более решительно прозвучало предупреждение главы МИД РФ: "Если они заблокируют объективное и беспристрастное расследование, то мы, безусловно, найдем, чем ответить Западу на эту прямую атаку".



При поддержке и прямом использовании военно-технических систем США и НАТО наносятся удары по объектам российских стратегических ядерных сил, взрываются газопроводы, подвергаются террористическим атакам российские города и села, гибнут мирные жители, разрушается гражданская инфраструктура.



В этом контексте возникает необходимость задуматься о нанесении ответно-встречных, а то и упреждающих ударов по объектам прокси-войны на территории Украины и других стран, откуда для Киева идут финансовые вливания, поставки оружия, боеприпасов, где готовятся террористы и откуда направляются наемники. У российских границ развертываются боевые силы НАТО, складируется ядерное оружие, поддерживаются в готовности аэродромы и ракетные позиции для его доставки. Фактически эти страны являются прямыми участниками агрессии против России. Возможность нанесения ответных ударов должна быть четко отражена в документах стратегического планирования РФ.



ВОЗМОЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОТВЕТНО-ВСТРЕЧНЫХ УДАРОВ



Объектами ответно-встречных ударов могут служить:



1) структуры стратегического управления страной и ее Вооруженными силами;



2) южные морские и речные порты Украины, через которые поставляется оружие и реализуется зерновая сделка в интересах западных стран;



3) аэродромы, автомобильные и железнодорожные пути на территории Украины, по которым осуществляются поставки и переброски войск и техники, трубопроводы.



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Древнегреческая богиня Немезида карала

за нарушение общественных и нравственных

порядков. Фото Яира ХаклаяПока наши враги безбоязненно и комфортно посещают Киев и некоторые другие города Украины, беспрепятственно поставляют оружие и боеприпасы по воздуху, морю и наземным коммуникациям между Варшавой и Киевом.

При этом польские амбиции в отношении Украины вышли на новый уровень. Теперь Варшава хочет связать себя с Западной Украиной и Киевом железнодорожной колеей европейского формата, а в перспективе – выйти к Приднестровью и портам в Одессе. Польше явно не сидится в ее углу, хочется, оттеснив при поддержке Вашингтона Германию, вырваться на европейские и мировые геополитические просторы.



Имеет смысл уже сегодня устроить агрессорам – участникам прокси-войны против России – "показательную порку"; первым "звоночком" ее уже стал упомянутый выше удар возмездия.



Имеет смысл перейти к системному уничтожению центров принятия решений, аэродромов, мостов, тоннелей, узлов автомобильных и железных дорог, по которым идет снабжение ВСУ оружием и боеприпасами.



ЕДИНСТВО ЗАПАДА – МИФ



Следует учесть, что специальная военная операция на Украине с новой силой высветила эффект фактора разобщенности и усиливающегося взаимного недоверия внутри НАТО. Для ряда государств – членов альянса стало очевидным, что возможные (и, добавим, давно заслуженные) удары возмездия России по объектам на территории одного или нескольких членов НАТО могут поставить под сомнение решимость альянса применить действие статьи 5 своего Устава.



Поэтому многие страны НАТО с обеспокоенностью наблюдают за задиристыми действиями польского правительства, заявляющего о готовности направить свои войска на Украину в призрачной надежде построить Польшу "от моря и до моря". Варшаве ясно дают понять, что подобные инициативы не имеют ничего общего с взаимными обязательствами НАТО.



Таким образом, пресловутая атлантическая солидарность трещит по швам. Вашингтон на словах пытается убедить своих пугливых и все более недоверчивых союзников в своей безоговорочной поддержке. При этом Вашингтон явно не готов к автоматическому втягиванию в европейские "драки", участие в которых ставит под угрозу национальную безопасность США. Американцев вполне устраивает позиция заокеанских манипуляторов прокси-войны, направленной против России и других государств.



С учетом сказанного при определенных условиях вполне возможны и оправданны ответно-встречные и упреждающие удары по законным целям: наиболее русофобским и агрессивным государствам НАТО, осуществляющим поставки оружия, военно-техническую поддержку, подготовку военнослужащих для киевской национал-террористической клики, направляющих на Украину батальоны своих военнослужащих, наскоро замаскированных под наемников.



ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ОТВЕТНЫХ УДАРОВ ВОЗМЕЗДИЯ



И, наконец, отдельную группу целей представляют объекты на международных территориях и акваториях.



Напомним, что это территории, лежащие за пределами государственных границ. Право их использования принадлежит всему международному сообществу. Ни одно государство не имеет права их присвоить, эти территории открыты для научных исследований.



В соответствии с международным правом статус международных территорий и акваторий имеют: Антарктика, открытое море, воздушное пространство над открытым морем, дно морей и океанов за пределами исключительной экономической зоны, международные реки, проливы, каналы, космическое пространство.



К числу террористических военно-силовых акций в международных акваториях относится подрыв в сентябре 2022 года стратегических газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море, предназначенных для поставок газа из России в Германию. О причастности США и Норвегии к этой акции сообщил американский журналист Сеймур Херш.



Соединенные Штаты на официальном уровне отрицают свою причастность к этому акту международного терроризма, а посредством кампании в прессе пытаются перевести стрелки на Киев. Как бы то ни было, речь идет об использовании против России и ее экономических партнеров военной гибридной угрозы открытого характера на международных территориях и акваториях. Это требует проведения расследования и принятия соответствующих мер против организаторов теракта.



В этом контексте оборонительные и наступательные стратегии России в противоборстве в МГВ, инициаторами которой выступили США, НАТО, ЕС и некоторые их партнеры, должны наряду с прочим включать в себя альтернативные варианты использования гибридных угроз против вероятных или действующих противников.



Для ответных мер по военному воздействию на стратегические узкие и уязвимые места США и НАТО наряду с другими объектами следует рассматривать объекты, расположенные на международных территориях и акваториях: подводные кабельные линии связи (ПКЛС) и кабели электроснабжения (силовые), подводные газопроводы, а также искусственные спутники Земли (ИСЗ).



ПОДВОДНЫЕ КАБЕЛИ



ПКЛС предназначены для гражданских и военных пользователей, но фактически уже сейчас большая часть каналов используется в интересах вооруженных сил. А в чрезвычайных обстоятельствах все линии будут обеспечивать деятельность войск и флотов.



На конечных участках трасс подводные кабели сопрягаются, как правило, с радиорелейными, подземными, спутниковыми и другими линиями связи. Самостоятельно ПКЛС используются, например, для обеспечения функционирования сетей стационарных гидроакустических станций для обнаружения подводных лодок на Атлантическом и Тихом океанах.



Сегодня общая протяженность подводных интернет-магистралей превысила 1,2 млн км (глубина прокладки до 7–8 км).



К числу новых объектов ПКЛС можно, например, отнести подводный 32-волоконный кабель из США в Европу для обеспечения быстрого интернета Grace Hopper длиной 4830 км, соединяющий Нью-Йорк с Корнуоллом в Великобритании и с городом Бильбао на севере Испании.



Современная подводная магистраль к 2024 году соединит американский штат Калифорния с префектурами Японии Тиба и Миэ. Протяженность ее – около 10 тыс. км.



Упомянутые и некоторые другие объекты должны рассматриваться Россией, ее союзниками и партнерами как объекты для ударов возмездия при планировании совместных операций.



В этом контексте следует напомнить, что, по оценке Эврил Хейнс, директора Национальной разведки США, Китай, который бросает все больший вызов Америке в экономическом, технологическом, политическом и военном плане по всему миру, остается для Вашингтона беспрецедентным приоритетом. Это объективно способствует укреплению стратегического партнерства между Москвой и Пекином.



ПОДВОДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ



Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в страны НАТО после взрыва "Северных потоков". Газ из Норвегии поступает по трубопроводам в Великобританию, Германию, Бельгию, Францию и Польшу (через Данию).



Один из самых длинных в мире подводных газопроводов протяженностью 1200 км проложен между Норвегией и Великобританией по дну Северного моря. Магистральный газопровод "Лангелед" соединяет норвежское газовое месторождение Ормен Ланге с британским терминалом Исингтон. Считается, что это газовое месторождение обеспечит Британию газом на 40 лет.



Подводный газопровод "Baltic Pipe" протяженностью 275 км, по которому в ноябре 2022 года начались поставки природного газа из Норвегии в Польшу через датскую газотранспортную систему. Для этого был задействован также морской трубопровод между Данией и Польшей протяженностью 29,26 км через Балтийское море.



Введен в строй крупнейший и самый длинный нефтепровод в Норвегии от месторождения "Йохан Свердруп" в Северном море. 36-дюймовый трубопровод простирается на 283 км от нефтяного терминала "Монгстад" за пределами Бергена до гигантского месторождения в Северном море.



Ведется также прокладка подводного газопровода протяженностью 156 км, который будет простираться от месторождения "Йохан Свердруп" до трубопровода Statpipe.



Между Африкой и европейскими странами НАТО, участвующими в прокси-войне против России, в Средиземном море проложены газопроводы в районе Гибралтарского пролива и моря Альборан (трубопроводы между Алжиром и Испанией), а также между Тунисом, западным побережьем Ливии и Италией (через Сицилию).



КОСМОС



В соответствии с концепцией Объединенного Комитета начальников штабов Вооруженных сил США "Joint Vision 2010" (концепция "Полного спектра доминирования"), центральной задачей космической деятельности США определено достижение и укрепление безусловного американского военного превосходства и лидирующей роли в космическом пространстве.



В основе этого и ряда других документов стратегического планирования США лежит прогноз активной трансформации способов ведения войны, обусловленной прежде всего развитием информационных технологий, которые преобразили экономическую и социальную жизнь человечества.



В рамках МГВ широко используется такой инструмент боевых действий, как информационная война, включающая в себя в том числе и выведение из строя информационных систем противника. Особенностью космической стратегии США является ориентация на информационную компоненту использования космоса, так как именно информация многократно повышает эффективность функционирования других систем.



США постепенно переносят акцент с укрепления боевой мощи на использование информационного пространства и стремятся к доминированию именно в этой сфере, основу которой составляет развернутая сеть ИСЗ связи и разведки.



Основное их назначение – это предоставление органам управления на театрах военных действий надежных защищенных каналов связи (передачи данных) с группировками вооруженных сил, соединениями, отдельными войсковыми частями и каждым солдатом в отдельности.



Основными качествами спутниковой связи, которыми не обладают другие виды связи, являются глобальный охват и способность предоставить каналы связи из любой точки мира в очень короткое время.



К числу современных космических систем связи относится глобальная спутниковая система связи Starlink, развернутая компанией Илона Маска SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.



К 2017 году компания SpaceX представила нормативные документы для запуска в общей сложности почти 12 тыс. ИСЗ на околоземную орбиту к середине 2020-х годов. По состоянию на 12 февраля 2023 года компания SpaceX в ходе 74 запусков ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту 3928 спутников системы Starlink.



С 2022 года система Starlink применяется Вооруженными силами Украины для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии с целью ударов по российским военным позициям и технике в ходе специальной военной операции. Решающая роль принадлежала этой системе при обеспечении ударов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам стратегических ядерных сил России.



Для обеспечения деятельности ВС США и НАТО, а сегодня и в интересах снабжения разведывательной информацией Киева используются американские ИСЗ оптико-электронной, радиолокационной, радио- и радиотехнической разведки.



В целом в Вооруженных силах США осуществляется интеграция спутниковых систем связи, навигационной спутниковой системы, геодезической спутниковой системы, космической метеорологической системы, системы предупреждения о ракетном нападении, системы дистанционного зондирования Земли и спутниковых и авиационных систем разведки в единую спутниковую сеть. Единая спутниковая сеть будет включать спутники военного, двойного и гражданского назначения, привлекаемые для обеспечения боевых операций на театре военных действий.



Все сказанное превращает подводные морские трубопроводы и кабели, а также единую спутниковую сеть США и НАТО в объекты возможного применения Россией гибридных угроз и нанесения ударов возмездия в войнах нового типа.



ВЫВОДЫ



Наличие концепции опережающего отражения в документах стратегического планирования России (моделирования вероятных исходов задуманных, зародившихся или уже развивающихся военно-политических ситуаций, несущих угрозу национальной безопасности и действий по их парированию) создает предпосылки для формирования наступательных и оборонительных стратегий Мировой гибридной войны. А также для выбора наиболее эффективных форм и способов воздействия на противника, включая нанесение ответно-встречных ударов возмездия по объектам на его территории, используемым для агрессии против России, и по важным для национальной безопасности и экономики наших врагов объектам на международных территориях и акваториях. Источник - НГ

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