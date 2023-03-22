 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 24.03.2023
12:18  Цель визита Си Цзиньпина в Россию - не посредничество, а максимизация национальных интересов Китая, - Мияке Кунихико
12:15  Популярный узб-певец Дильмурод Далиев подозревается в убийстве сожительницы
12:13  В Каракалпакстане обрушился строящийся ж/д мост
12:05  Япония и Украина на языке символов. "Шамоджи победы" Зеленскому от Кисиды, - А.Карпов
12:04  Обедненный уран как элемент порядка, основанного на правилах, - Г.Симаков
11:56  Украинский зерновой коридор рискует закрыться. Посевная кампания в стране под угрозой провала, - НГ
11:40  Турция задумалась о выводе своих войск из Сирии, - И.Субботин

11:05  Блинкен мамой клянется, что госструктуры США не участвовали в подрыве "Северного потока"
11:02  Транзит власти: риски и вызовы в регионе Центральной Азии, - А.Большаков, М.Сафин
10:18  Новым хокимом Ташкента (третьим в этом году) стал "прокурорский" - Шавкат Умурзаков
08:16  Деградация почв и засуха в Центральной Азии стали важным фактором миграции (доклад)
01:47  Китайское посольство в Бишкеке ссорится с обнаглевшими кыр-депутатами
00:52  Гибель детей от сиропа в Узбекистане: индийскую фармкомпанию лишили лицензии
00:44  Мирная миссия Си. Председатель КНР пообещал... много чего, - В.Карнозов
Четверг, 23.03.2023
22:41  Карающий меч в руках России: "ответно-встречный удар", - Александр Бартош
22:37  Евросоюз обсуждает идею трибунала для России
14:47  Константинопольский Варфоломей продолжает пакостить РПЦ. Литва - в раскол
12:20  Россиян пересадят на "Хунци" (авто Компартии Китая)
12:06  Русское наступление началось: У бандер есть на выбор три "котла", - СП
11:57  До мяса из пробирки остался один шаг: в США одобрили искусственную курятину
11:39  Когда Коломойский и Аваков встретятся с Борисом Березовским. Финал неизбежен? - Ю.Зайнашев
11:37  От "урановых" снарядов Украина превратится в необитаемую Луну
11:36  "Иракский народ сам создавал себе диктаторов", - Мохаммед Ихсан
11:35  Восемь важных пунктов: о чем именно договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин в Москве
11:32  Уроки истории о городах и городской культуре кыргызов, - Зайнидин Курманов
10:50  США ждет мрачная перспектива... от укрепленного союза Москвы и Пекина, - Д.Игнатиус
10:47  American Thinker: Британия обрекает мир на ядерную войну, дразня Путина снарядами с ураном
10:39  Узгенский катаклизм. В Кыргызстане после землетрясения пришел в движение гигантский оползень
10:12  ГКНБ задержал экс-вице-мэра Бишкека Рыспека Сарпашова
09:26  Токаев развивает Казахстан по модели ГДР. - В.Панфилова
09:17  Госдепартамент США назвал сына Эмомали Рахмона наследником президентского кресла
08:36  Ось Москва - Пекин 2.0, - Александр Дугин
08:34  "Мессианская война" в Ираке. Почему неоконы проиграли? - В.Можегов
08:09  Отношения России и Китая: норма, которая бесит Запад, - В.Пироженко
08:07  "Красная" Америка не желает жить по законам "голубой", - В.Катасонов
08:03  США снабжают ВСУ оружием на краденые у Афганистана деньги
00:43  Пенсионная реформа приводит Францию к бунту. Идиотствующий Макрон подливает бензина в огонь
00:30  Европа и Америка объявили Россию младшим партнером Китая, - НГ
00:29  Узбекский Чарвак высыхает на глазах
00:15  Новый мажилис и печальные перспективы русского Казахстана, - А.Уваров
00:11  Херш добивает имидж Байдена и Шольца. Лично сговаривались, как лучше взорвать трубы "Северного потока"
00:02  Узбекистан поможет России обходить хлопковые санкции? - И.Леонидов
Среда, 22.03.2023
21:02  За "зерновую сделку" от России, оказывается, отвечает великий тувинский полководец Шойгу
20:50  Уроки южнокорейского кризиса 1997 года для Узбекистана, - Шахзод Юлдошбоев
19:45  Алиев демонстрирует решимость: контуры войны в приграничье Ирана вырисовываются
19:43  Крупнейшие энерготрейдеры ломаются вокруг российской нефти
17:41  Константинопольский патриарх давно наработал на анафему, но... РПЦ скорбно жует сопли
17:29  Что еще должны взорвать укры чтобы кремле-партнеры вышли из "зерновой сделки"?
16:50  Сообразить на четверых: Канада с США задумали новый альянс против КНР и РФ
15:46  Касым-Жомарт Токаев: Пусть Наурыз принесет счастье и радость в каждый дом
14:25  Китай тянет время с "Силой Сибири – 2" по двум причинам, - "Взгляд"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Деградация почв и засуха в Центральной Азии стали важным фактором миграции (доклад)
08:16 24.03.2023

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ЗАСУХА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ СТАЛИ ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ МИГРАЦИИ
Ежегодно границу России пересекают от 2,5 млн до 4,3 млн человек, или 10–15 % экономически активного населения Центральной Азии – в основном это рабочая сила низкой квалификации из сельских районов. Одновременно в регионе ЦА растет бесплодие почв, недостаток воды – и, как следствие, снижается производительность аграрного сектора. Вероятно, зависимость миграции от климатических трендов будет усиливаться. Актуальные проблемы миграционной политики и борьбы с деградацией сельскохозяйственных земель проанализировали эксперты Института географии РАН в соавторстве со специалистами НИУ ВШЭ, НАН Таджикистана, Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни и Тянь-Шаньского аналитического центра (Киргизия).

Эрозия почв в Центральной Азии становится критической
Центральная Азия – регион с аридным (пустынным) климатом. С конца XIX века по региону идет устойчивое повышение среднегодовых температур, к 2080 году они увеличатся на 3–5 °C. Объем ледников в горах за последние 34 года уменьшился на 37 % при скорости таяния 1,1 % в год, одновременно идет обезлесение горных регионов. Все это, вкупе с изменениями климата, способствует частым засухам и опустыниванию, росту числа оползней, селей, наводнений, пыльных и песчаных бурь.

Устойчивое землепользование (УЗП) в Центральной Азии сильно зависит от сбалансированного использования земли и воды. Страны ЦА пережили демографический рост, а антропогенная нагрузка в регионе существенно выросла: значительная часть территорий освоены под орошение и пастбища, воду используют для промышленных и бытовых нужд. Это привело к значительной утрате плодородных почв, лесов, снижению продуктивных водных ресурсов, обнажению дна Аральского моря.

В Казахстане, Узбекистане и Туркменистане доминируют ветровая и пастбищная эрозия почв, в Киргизии и Таджикистане – водная эрозия. Почти повсеместно – за исключением отдельных регионов Казахстана – наблюдается дефицит воды, осложненный трансграничными проблемами. Кроме того, в регионе наблюдается техногенное опустынивание, загрязнение токсичными соединениями, засоление почв.

Наибольший масштаб деградации земель наблюдается в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, где составляет от 22 до 27 % общей площади стран, постепенно расширяясь.
По индексу НБДЗ (нейтральный баланс деградации земель – разница между деградировавшими и улучшенными землями) наихудшие показатели демонстрируют Мангистауская (-60 пунктов) и Атырауская (около -50) области Казахстана. В зоне риска – Каракалпакстан (-35 пунктов), ГБАО (-32) и Таласская область Киргизии (-22 пункта). Кроме того, происходит эрозия почв в районах предгорных пастбищ и вокруг крупных городов.

Деградация земель ведет к падению урожайности сельхозкультур и продуктивности животноводства. Между тем пастбища, пахотные земли и леса не только основа продовольственной безопасности, но также важный источник заработка. Эрозия почв ведет к снижению уровня жизни населения ЦА, что, в свою очередь, становится важным стимулом к миграции.

Деградация сельского хозяйства в ЦА ведет к росту миграции
Еще в советский период специалисты отмечали рост населения республик ЦА. Демографический бум продолжился с распадом СССР: за годы независимости население Киргизии выросло на 1,9 млн человек, а в Таджикистане – на 4,2 млн. Основной прирост обеспечили перенаселенные аграрные районы стран Центральной Азии, во многих регионах фиксировалась дезурбанизация. Ожидается, что эта тенденция продолжится до конца XXI века: в 2050 году население Киргизии превысит 9 млн человек (на 50 % больше, чем в 2020-м), в Таджикистане его численность составит около 16,9 млн человек (в 1,7 раза больше показателей 2020 года).

Демографический взрыв привел к избытку рабочей силы, особенно в сельской местности – одновременно росла нагрузка на местные экосистемы. Новые фермерские (декханские) хозяйства не смогли заменить советскую систему колхозов – большинство аграрных хозяйств Киргизии и Таджикистана не способны обеспечить занятость, они носят мелкотоварный или нетоварный характер. Социальная инфраструктура аграрных районов деградирует, население постепенно стягивается в столицы и окружающие их регионы, зоны вокруг которых рискуют стать новыми точками эрозии земель.

В богатых нефтью и газом Казахстане и Туркменистане удалось улучшить ситуацию благодаря потоку иностранных инвестиций. Казахстан превзошел советский уровень ВВП и, подобно России, стал центром притяжения трудовых мигрантов. В Киргизии и Таджикистане, лишенных запасов высоколиквидного сырья, сложилась трудоэкспортная модель экономики. Узбекистан, больше обеспеченный ресурсами, сочетает черты ресурсной и трудоэкспортной моделей.

По социологическим данным, переводы из России и Казахстана составляют до 60 % дохода среднего домохозяйства в Таджикистане и Киргизии. Мигранты составляют около 20 % трудоспособного населения Узбекистана, 26 % – Киргизии и 50 % – Таджикистана. По данным МВД РФ, за пять лет количество зарегистрированных мигрантов из Центральной Азии возросло с 6,7 млн до 9,7 млн, при этом пиковые значения миграции совпадают с усилением деградации сельскохозяйственных земель в этих странах.

Так, один из пиков миграции для Таджикистана пришелся на 2010–2013 годы (ежегодно за рубеж выезжали до 800 тыс. человек), что совпало с эрозией почв в результате засух 2005–2010 годов. При этом, по данным переписи 2000 года, 74 % граждан страны проживали в сельской местности.

Есть ли выход?
С 1990-х годов правительства стран ЦА и международные организации ведут работу по развитию устойчивого землепользования (УЗП). В 2003 году была принята Субрегиональная программа действий стран Центральной Азии по борьбе с опустыниванием. В ее рамках планировалось совершенствовать технологии растениеводства, водопользования и управления землями в сельском хозяйстве.

Однако при отсутствии должного регулирования даже повсеместное внедрение успешных практик землепользования не повысит уровень жизни сельского населения и не предотвратит деградацию земель. Бессистемное распространение "успешных" практик, как правило, не приводило к восстановлению почв, особенно в мелких хозяйствах. Наоборот, многие из них вели к усилению эксплуатации и так лимитированных ресурсов, в результате чего деградация почв лишь усиливалась.

Зачастую домохозяйства пользуются устаревшими ресурсоемкими технологиями и редко заботятся о потенциале природных ресурсов. Редко используется оборудование для капельного орошения, семена новых адаптивных сортов и т. п. В регионах с развитым пастбищным животноводством жители вкладываются в покупку скота, который рассматривается в качестве "валюты", но не воспринимается как возможная причина деградации пастбищ.

Негативно сказывается недостаток инвестиций, нехватка знаний и опыта. На селе остается мало квалифицированных специалистов: многие не знают, что такое "опустынивание" и "деградация земель", не умеют выявлять их причины. В современных условиях сельские жители в ЦА утратили ряд традиционных знаний и ремесел – при этом они лишены доступных служб агрономических консультаций и не обладают достаточными финансовыми возможностями. Средства, полученные от мигрантов, редко вкладываются в развитие производства. Чаще они расходуются на повседневные нужды – воспитание и образование детей, помощь родственникам, выплату долгов и т. д.

Возникает "порочный круг": опустынивание и деградация земель приводят к падению производительности в аграрном секторе. Это снижает доходы населения и, с одной стороны, способствует миграции, а с другой – ведет к экстенсивному использованию земельных ресурсов.
В этих условиях необходимо не только совершенствовать аграрное производство – развивать адаптационные технологии в животноводстве и растениеводстве, применять новые сорта, создавать семеноводческие хозяйства и питомники растений – но и формировать достойные условия труда в сельскохозяйственном секторе, для чего необходимы долговременные стратегические инвестиции. Этому будет способствовать развитие современных способов хранения, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции ЦА, что повысит ее конкурентоспособность на мировых рынках.

Помимо этого, необходим мониторинг процессов опустынивания и системная борьба с ним. Необходимо развивать эффективное управление лесными ресурсами и водосборными бассейнами, совершенствовать рынок экосистемных услуг и повышать экономический потенциал местных сообществ. Эти меры помогут снизить социально-экономическую напряженность – в том числе в зонах трансграничных конфликтов – и будут способствовать сдерживанию внешней миграции.

Полный текст аналитического доклада читайте на сайте

Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН).

https://ia-centr.ru/experts/iats-mgu/degradatsiya-pochv-i-zasukha-v-tsentralnoy-azii-stali-vazhnym-faktorom-migratsii/

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679634960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 марта 2023 года №145
- Выборы в Казахстане: новый антирекорд по явке и неожиданный состав парламента
- Роман Скляр провел заседание Межведомственной комиссии по промышленной политике
- В Правительстве рассмотрели вопросы модернизации пунктов пропуска
- Премьер "для битья": почему Смаилов вряд ли покинет свой пост
- Кадровые перестановки
- Ошибки таргетинга
- Рейтинги семи казахстанских финансовых организаций подтверждены ввиду повышения устойчивости банковской системы; прогнозы - "Стабильные"
- Должностные лица Управления экологии осуждены за коррупцию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  