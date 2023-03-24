Блинкен мамой клянется, что госструктуры США не участвовали в подрыве "Северного потока"

11:05 24.03.2023

Блинкен отрекся от участия правительства США в подрыве "Северного потока"

Анатолий Лапин. 24.03.2023



Правительственные агентства США не были задействованы при подрыве газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, который произошел в ночь на 26 сентября прошлого года.



Об этом на заседании подкомитета Сената по ассигнованиямзаявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Правительственные агентства США не были задействованы при подрыве газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море,...



Так он ответил на запрос конгрессмена-демократа Брэда Шермана, который представляет Калифорнию.



"В сентябре прошлого года были взорваны трубопроводы "Северный поток". Находясь в официальной обстановке, можете ли вы заверить мир, что ни одно агентство правительства США не взрывало эти трубопроводы и не способствовало этому?", – спросил Шерман.



"Да, могу", – ответил Блинкен без уточнения каких-либо подробностей.



Ранее американский журналист Сеймур Херш обнародовал расследование, из которого следует, что команда Джо Байдена начала подготовку к подрыву системы газопроводов "Северный поток" в декабре 2021 года. Мины под трубопроводы заложили боевые водолазы ВМС США во время учений НАТО в июне 2022-го, а активировали их норвежские военные.