Турция задумалась о выводе своих войск из Сирии, - И.Субботин

11:40 24.03.2023

Эрдоган прилагает усилия для возвращения Асада за стол переговоров

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

23.03.2023



Власти Турции готовы пересмотреть формат присутствия своих регулярных войск в Сирии, чтобы стимулировать переговоры с соседом о восстановлении двусторонних отношений. Так утверждают источники лояльных официальному Дамаску изданий, которые подчеркивают стремление президента Реджепа Тайипа Эрдогана добиться хотя бы минимальных дипломатических подвижек до начала запланированных на май всеобщих выборов. Не исключено, что Анкара действительно сформулирует график вывода своего контингента, однако на практике сценарий, говорят эксперты, ждут проблемы.



О том, что Турция изучает варианты изменения формата своей миссии в Сирии, заявили источники издания "Аль-Ахбар". По их словам, Анкара не исключает выработки четкого графика вывода регулярных войск, которые продолжают контролировать находящиеся в руках оппозиции районы. Подробностей этих обсуждений нет. Источники утверждают, что Эрдоган по-прежнему нацелен на форсирование переговоров с Сирией до старта майских выборов у себя дома. Дипломатический импульс, который возник в конце прошлого года с проведением в Москве встречи на уровне министров обороны России, Турции и Сирии, в последнее время начал затухать, как считается, из-за повысившейся планки требований со стороны официального Дамаска.



Так, на минувшей неделе Москва должна была принять консультации России, Ирана, Турции и Сирии на уровне заместителей министров иностранных дел, которые должны были подготовить почву для встречи на уровне глав дипведомств, но они так и не состоялись. "У нас нет проблем с народом Турции, однако имеются расхождения в позициях с ее политиками, – указал в разговоре с российскими СМИ президент Башар Асад, подчеркнув, что до начала гражданской войны противоречий в сфере безопасности между соседями не было. ­– Понятно, что приоритетом для Эрдогана являются предстоящие весной президентские выборы, однако у Сирии другой порядок очередности: это вывод турецких сил и восстановление суверенитета над всей ее территорией".



Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, выступая на днях по итогам международной конференции доноров помощи Турции и Сирии в связи с произошедшими в феврале мощными землетрясениями, выразил надежду на то, что в ближайшее время четырехсторонние консультации на уровне заместителей глав МИДов могут все-таки состояться. "У нас были переговоры на уровне министров обороны, планировалась встреча заместителей министров иностранных дел, но она была отложена", – проинформировал он. В то же время Чавушоглу подчеркнул, что урегулирование сирийского конфликта возможно только через политические инструменты с соблюдением принципов территориального единства и целостности соседней страны.



Вопрос нормализации с Дамаском для политиков Турции неразрывно связан с разрешением внутриполитических проблем. Сталкиваясь с последствиями инфляции уровнем почти в 90%, местное общественное мнение фактически превратило арабских беженцев в козлов отпущения. Угрозы начать сухопутную операцию, чтобы "очистить" новую территорию под "зону безопасности", и разовые акции с насильственной высылкой некоторых приезжих уже не могут окупить себя с точки зрения рейтинговых очков. Тем более когда основные соперники Эрдогана обещают в случае победы максимально сблизиться с Асадом, чтобы стимулировать массовый отток беженцев. Декабрьские опросы показывают, что 59% турок поддерживают такую позицию.



Эрдоган лишь пытается опередить назревающую тенденцию. Другой вопрос, что концепция примирения ставит под удар реноме Турции как одного из основных адвокатов интересов сирийской политической и вооруженной оппозиции, представители которой уже заподозрили предательство. С 2016 года Анкара успела сформировать в северных районах соседней страны свои протектораты, в которых сконцентрированы противостоящие Асаду группировки, в том числе радикального толка. Это зоны влияния со своей уже сложившейся инфраструктурой, которые практически невозможно просто передать под контроль центрального правительства. Ситуация ставит под вопрос, как вообще должна выглядеть на практике идея вывода турецкого контингента.



"Теоретически компромиссных решений можно достигнуть, например, в форме создания четкого графика вывода турецких войск из Сирии в обмен на разрешение турецких озабоченностей по поводу курдских группировок, – предположил в разговоре с "НГ" старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин. – К сожалению, практически это очень сильно затруднено из-за того, что тех же курдов в Сирии де-факто продолжают прикрывать США, не говоря уж о других проблемных моментах.



Поэтому судьба переговоров зависит во многом от динамики общей ситуации в регионе и в некоторых ключевых странах". Эксперт не исключил, что сейчас официальный Дамаск вполне может выжидать результатов выборов в Турции.

В то же время собеседник "НГ" допустил, что произошедшая недавно нормализация отношений между Ираном и Саудовской Аравией потенциально может усилить и общие переговорные позиции сирийского руководства, традиционно опирающегося на поддержку Тегерана.