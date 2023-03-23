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Украинский зерновой коридор рискует закрыться. Посевная кампания в стране под угрозой провала, - НГ
11:56 24.03.2023

23.03.2023

Наталья Приходко

украина, посевная кампания, экспортные цены, коррупция, зерновая сделка Суда в порту Одессы готовы к погрузке зерна.
Пока украинские аграрии засеяли под зерновые и зернобобовые более чем в 120 раз меньше площадей в сравнении с прогнозными показателями. Эксперты предупредили о провале посевной кампании. На сегодня производственная "арифметика" явно оказалась не в пользу селян. В том числе проблемой стали демпинговые экспортные цены, из-за чего недополучили средства и сельхозпроизводители, и бюджет.
В текущем сезоне, информировали в четверг в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры прогнозируются на уровне 10 240 тыс. га, что на 1409 тыс. га меньше показателя 2022 года. Указанное сокращение посевных площадей, наряду с ожидаемым снижением средней урожайности из-за удорожания производства, повлияет и на объемы урожая. Общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 года может составить 44,3 млн т против прошлогоднего показателя в 53,1 млн т. Вместе с тем предполагается увеличение валового производства масличных культур до 19,2 млн т против 18,2 млн т в предыдущем году, указали в ведомстве.

Правда, на практике приведенные им расчеты могут выглядеть гораздо хуже. Накануне экс-премьер-министр Украины Николай Азаров со ссылкой на то же Минагрополитики сообщил в своем Telegram-канале, что за последнюю неделю украинские аграрии засеяли под зерновые и зернобобовые культуры 66,6 тыс. га. А всего с начала кампании было засеяно 82,7 тыс. га, уточнил Азаров. И выразил надежду на то, что нынешним руководителям страны "хватит ума не довести Украину до голодомора".

В самом деле пока реальные показатели меньше плановых более чем в 120 раз. На таком фоне руководитель аналитического отдела ИК "Восточные ворота" Александр Тимофеев в комментарии для "НГ" уже назвал украинскую посевную кампанию проваленной.

Многие украинские аграрии сегодня пребывают в явном замешательстве, хотя зернопроизводство и традиционно считается драйвером местной экономики, рассказал "НГ" депутат Верховной рады Украины (ВР) V–VII созывов Спиридон Килинкаров. "Селяне – люди прагматичные. И видят, что сегодняшняя арифметика расходов, в том числе на подорожавшие в полтора-два, а то и в три раза удобрения (при известной ситуации с российскими поставками), а также на топливо и оплату лизинга техники, зачастую оказывается не в их пользу. Еще большие проблемы существуют на прифронтовой территории. Киевские власти могут говорить что угодно, но в селе люди думают, мол, они все посеют, а кто будет собирать урожай?" – пояснил Килинкаров. По его словам, проблематичным остается и экспорт. Коррупция никуда не делась и, чтобы обеспечить вывоз своего зерна, следует попасть в нужные кабинеты и проплатить необходимые суммы. Что тоже отрицательно сказывается на общем результате. А в таких условиях посевная действительно оказывается под большим вопросом, резюмировал эксперт.

Примечательно, что на сложившиеся контрабандные криминальные схемы с вывозом украинского зерна по Черноморскому зерновому коридору в Киеве уже неоднократно указывали и журналисты, и даже депутаты. К примеру, глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил еще в феврале, что посредством упомянутого коридора у Украины похищают зерно в промышленных масштабах. По одной из схем зерно поначалу оформляется на фиктивную фирму, а затем вывозится по зерновому коридору, после чего переоформляется на легального владельца. Но государство вследствие подобного "черного" экспорта ничего не получает, констатировал Гетманцев.

Еще одну схему также описали в "Зеркале недели" (украинском издании, доступ к которому ограничен Роскомнадзором). В опубликованном там материале под названием "Как получилось, что у нас самая дешевая пшеница в мире" журналист Юлия Самаева проанализировала данные экспорта украинских пшеницы и кукурузы с июля по ноябрь 2022 года. И обнаружила, что, несмотря на мировой рост соответствующих цен и увеличившиеся продовольственные риски для ряда стран, половина зерна из Украины легально экспортируется с невероятным дисконтом в 40%. Зачастую компании по дешевке вывозят украинское зерно и продают его себе же, а потом уже реализуют по рыночным ценам – конечным покупателям. В результате при средней цене пшеницы на глобальном рынке в 362 долл. за тонну в Египет украинские поставщики продавали ее в среднем по 216 долл., для Турции – по 200, а Греции – по 176. Данная схема приводит к недоплате налогов и возврату стране минимума валютной выручки, но в Киеве находятся люди, предпочитающие этого не замечать. Например, в ответ на вопрос, почему почти половина украинской пшеницы в мире продается с баснословным дисконтом, когда даже российская идет по рыночным ценам, Министерство аграрной политики направило лекцию об основах ценообразования, уточнила Самаева. По ее определению, заниженные цены на украинские зерновые начали приносить вред не только внутреннему, но и внешним рынкам. В частности, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария подали запрос в Совет министров сельского хозяйства ЕС о введении пошлин на украинские зерновые. Как там утверждали, импорт зерна из Украины увеличился втрое, напомнила автор, на расследование которой в текстах на "зерновую" тему редакция за последнее время ссылалась неоднократно.

Показательно, что приведенные выводы подтвердили и в ЕС. В четверг киевские СМИ также сообщили о намерении Брюсселя активировать антикризисный фонд для фермеров стран, столкнувшихся с наплывом украинского урожая. По данным Bloomberg, Европейская комиссия решила выделить 56 млн евро Румынии, Болгарии и Польше. Как разъяснил комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, хотя в прошлом году три основных черноморских порта Украины вновь открылись для экспорта зерна, морская торговля осуществлялась медленнее, чем обычно, из-за саботажа России. И это вынуждало фермеров продолжать вывоз урожая через соседние страны ЕС. Основной экспорт зерна из Украины обычно осуществляется с октября по февраль, заметил в этой связи Спиридон Килинкаров. А что в Киеве предполагают вывозить в оставшееся время, даже не совсем понятно. Возможно, там рассчитывают сохранить зерновую сделку до следующего урожая?

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679648160


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