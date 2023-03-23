 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Обедненный уран как элемент порядка, основанного на правилах, - Г.Симаков
12:04 24.03.2023

В нашем мире нет безопасного островка, недоступного оружию возмездия

У меня последнее время часто возникает ощущение, что наши заклятые друзья и соседи, которые, прямо скажем, гораздо ближе, чем Дальний Восток, старательно репетируют сценарий ядерного апокалипсиса.

Вообще отношение к гибели человечества под выросшими на континентах ядерными грибами становится все более легкомысленным и в своем легкомыслии, надо сказать, непонятным.

Были Хиросима и Нагасаки – ну и что? Отмучились жертвы ожогов и лучевой болезни, природа восстановилась, разрушенные города снова выросли, а про жертв катастрофы, некоторые из которых по сей день живы, стараются не забывать, но при этом и не замечать произошедшего с ними. Мол, было да прошло, что уж тут…

Был Чернобыль – теперь там самый большой биосферный заповедник в Европе. Да, фонят деревья, трава, вода, рыба, дичь, но это же не мешает им плодиться в геометрической прогрессии. Туда вон и туристов возят – нелегально, конечно; там живут некоторые принципиальные старики. Точнее, жили. Там прекрасная охота и по непонятной причине совсем нет монстров. Точнее, они регулярно появляются, но их быстро съедают, регулируя здоровье зараженной радиацией популяции. Еще у японцев была Фукуяма, но с ней тоже разобрались, теперь и не вспоминают, хотя тонны зараженной воды сливаются в океан.

Украинцы недавно старательно лупили из разных калибров по Запорожской АЭС, пытаясь вызвать аварию со всеми вытекающими последствиями. Сама эта попытка говорит о двух вещах: о понимании своего неизбежного поражения и об уверенности в том, что ядерное заражение не так уж и страшно, его вполне можно пережить, избежав необратимых последствий.

Видимо, из этих соображений наши заклятые партнеры из Лондона решили поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Этот обедненный уран – такая, знаете ли, занимательная штука, что просто удивительно. Это же мусор, которого у каждой ядерной державы больше, чем у дурака фантиков. Причем "мусор" считается ядерными отходами второй степени, требует специального хранения (!) и применяется в боевых действиях. Он очень тяжел, обладает чудовищной пробивной силой, а при взрыве может создавать кумулятивный эффект. Как можно совместить особое хранение и применение в боевых действиях, немного непонятно, но когда живешь в условиях порядка, основанного на правилах, могут возникать и не такие чудеса.

Так вот, когда снаряд с урановым сердечником летит к цели, он выделяет радиоактивные элементы. От них невозможно избавиться никак, разве что подождать четыре миллиарда лет. Радиоактивные элементы попадают, понятно, в почву, воздух, воду, растения, животных, людей по всему своему маршруту своего полета.

По сути, это необъявленная ядерная война. Создаются поражающие эффекты ядерного оружия, но при этом перед нами не бомба, даже не грязная бомба, даже не взрыв атомного реактора. Всего лишь снаряд, который прожигает танковую броню, стоит совсем недорого и обладает отложенным разрушающим действием. Причем как на солдат противника, так и на тех, кто его использует: загрязнение радиоактивными веществами не разбирает, кто умрет через пять-десять лет от рака.

Собственно, так и было с американскими солдатами, после бомбардировок Югославии – они даже судились со своими властями, хотя, разумеется, ничего не добились.

А предупреждениям давно пора бы научиться верить. Ведь в нашем мире нет безопасного островка, недоступного оружию возмездия.

Геннадий Симаков
23.03.23

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679648640


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