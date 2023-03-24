 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Япония и Украина на языке символов. "Шамоджи победы" Зеленскому от Кисиды, - А.Карпов
12:05 24.03.2023

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, предавший память предков, оказал знаки особого внимания президенту Украины Зеленскому, также надругавшемуся над своими предками. Подобное к подобному. Вполне символично.

На языке символов внезапный визит японского гостя в Киев явил собой подчеркнуто агрессивный выпад в адрес России. После его возвращения в Токио журналисты рассказали о том, что именно Кисида подарил Зеленскому "шамоджи победы"… Сообщение не могло не вызвать ликования японских националистов. "Шамоджи" – это плоская деревянная лопатка для перекладывания вареного риса из котла в миску. Незамысловатая вещица, украшенная каллиграфически исполненными иероглифами, в которых присутствует двойной смысл ("взять рис" и "победить врага" пишется одинаково). Это эхо двух войн более чем вековой давности, в которых японцы побеждали. "Японские солдаты, - пишет "Санкэй симбун", - носили их как талисман во время японо-цинской (1894-1895) и японо-российской войн (1904-1905), желая непременной победы".

В день капитуляции Японии 2 сентября 1945 года Сталин в своем обращении к народу напомнил: "… свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 1904 году, во время русско-японской войны… […] поражение русских войск […] оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил…[…] Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии..."

Издание "Санкэй" также сообщает, что такие сувениры популярны в Хиросиме. Но не напоминает, что в Хиросиме во время американской атомной бомбардировки 6 августа 1945 года погибли многие члены семьи Кисиды, а Фумио рос и взрослел в атмосфере рассказов выживших родственников о тех страшных днях. Кстати, бомба была сброшена точно над госпиталем Сима. Пациенты и медперсонал мгновенно погибли. Кисида при этом не ощущает родовой травмы, он остается исполнителем воли Вашингтона, продолжая оплачивать из японского бюджета военные базы США на японской территории. Поколения японцев воспитаны Америкой так, что врагом считают не США, а Россию, мечтая захватить четыре острова Курильской гряды.

Дабы "уравновесить" визит Си Цзиньпина в Москву, американцы распорядились, чтобы Кисида прокатился из Дели, где он был с антикитайским визитом, в Киев, отозвавшись на приглашение Зеленского.

Кисиду, как и всех высоких гостей Киева, свозили в бутафорскую Бучу, где убитых бандеровцами русских украинцев почти год выдают за жертв русской агрессии. Кисида проглотил бутафорию и сообщил: "Я испытываю гнев". А Зеленский назвал Кисиду "давним другом Украины", и это стоит прокомментировать. В бандеровской Украине Японию можно назвать "давним другом", лишь вспомнив, что у запрещенной в России ОУН* в 1930-1940 гг. был проект отторжения от СССР на Дальнем Востоке с помощью японской военщины так называемого Зеленого клина. Они уже и название придумали – "Новая Украина". Там проживали переселенцы, в том числе и из малороссийских губерний России, времен реформы П. А. Столыпина. Тогда и зазвучало: "Добыть степь над Черным и Каспийским морем и построить здесь, на грани двух континентов, центр новой мировой цивилизации".

Если Конституция Японии многие десятки лет запрещала поставку любых вооружений за рубеж, то еперь приняты законы, позволяющие производить такие поставку. Кисида пригласил Зеленского принять участие в саммите G7 в Хиросиме в мае. И объявил о пакете помощи Украине на 5,5 миллиарда долларов. Отдельно сказано, что Япония выделит Украине 30 миллионов долларов на закупку "нелетального вооружения". По мнению наблюдателей, речь может идти и об очень качественных "убийцах дронов".

…В кабине Кисиды имеется гигантская "шамоджи победы". В газетном сообщении о подарке Зеленскому сказано: "Японцы хорошо знают, что Кисида часто фотографируется в своем офисе с большим "шамоджи победы", в том числе во время выборов. И на этот раз он выбрал столь символический подарок со своей подписью для Зеленского. Кажется, его месседж на Украину достаточно четкий".

Очень четок! Его различат даже страдающие недостатком политического зрения.

Антон Карпов
24.03.23

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679648700


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