В Каракалпакстане обрушился строящийся ж/д мост

12:13 24.03.2023

В Каракалпакстане обрушилась часть железнодорожного моста, строящегося через автодорогу А-380 "Гузар - Бухара - Нукус - Бейнеу" и ведущего к новому мосту через Амударью. В хокимияте Амударьинского района заявили, что балки были временными. Причина пока не называется.



В Амударьинском районе Каракалпакстана рано утром 23 марта обрушились две опорные балки железнодорожного моста, строящегося через автодорогу А-380 "Гузар - Бухара - Нукус - Бейнеу" (между 717-м и 718-м километрами, карта). Видео и фотографии обрушившейся часть опубликовало издание KRuz.uz.



