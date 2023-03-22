Популярный узб-певец Дильмурод Далиев подозревается в убийстве сожительницы

12:15 24.03.2023

Певец Дильмурод Далиев подозревается в убийстве сожительницы



36-летний певец Дильмурод Далиев задержан по подозрению в убийстве сожительницы. По данным Генпрокуратуры, артист предположительно несколько раз ударил ножом женщину, из-за чего она скончалась.



