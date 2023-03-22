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|Популярный узб-певец Дильмурод Далиев подозревается в убийстве сожительницы
12:15 24.03.2023
Певец Дильмурод Далиев подозревается в убийстве сожительницы
36-летний певец Дильмурод Далиев задержан по подозрению в убийстве сожительницы. По данным Генпрокуратуры, артист предположительно несколько раз ударил ножом женщину, из-за чего она скончалась.
23 марта примерно в 01:55 36-летний житель Риштанского района Д. Д. предположительно убил 31-летнюю сожительницу М. Б., которая проживала с ним без официальной регистрации брака. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.
По данным "Газеты.uz", речь идет о певце Дильмуроде Далиева. По данным ведомства, мужчина из-за семейной ссоры несколько раз ударил женщину кухонным ножом. В результате от полученных ранений она скончалась на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство).