Цель визита Си Цзиньпина в Россию - не посредничество, а максимизация национальных интересов Китая, - Мияке Кунихико

12:18 24.03.2023

Sankei Shimbun

Япония



Истинные цели посреднической дипломатии Китая

"Санкэй": цель Пекина - не посредничество по Украине, а максимизация собственных интересов



Цель визита Си Цзиньпина в Россию - не посредничество, а максимизация национальных интересов Китая, пишет "Санкэй". Для ее достижения Пекину необходимо как избежать поражения Москвы, так и способствовать улучшению отношений с Вашингтоном.



Мияке Кунихико



Тема этой недели - визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, который переизбрался на третий срок. Это первая поездка главы китайского государства после начала российской военной спецоперации на Украине, поэтому он находился в центре внимания СМИ в течение трех дней.



Основной интерес изданий сосредоточен на причинах, по которым Китай проводит посредническую дипломатию в России и на Украине, вслед за Ираном и Саудовской Аравией, а также на том, успешна она или нет. Большинство наблюдателей считает, что намерение Китая заключается в достижении мира на Украине и демонстрации своего глобального влияния, но так ли это на самом деле?



От воинственности к участию?



Безусловно, китайская дипломатия меняется. Причины этого неясны, но после прошлогоднего съезда Коммунистической партии складывается ощущение, что акцент смещается с традиционной внешней напористости на дипломатические переговоры за кулисами.



Плохая новость для Запада заключается в том, что на смену плохой воинственной дипломатии пришла более изощренная политика участия. Хорошая новость - по крайней мере, на данный момент, Китай не способен вести полноценную посредническую дипломатию ни на Украине, ни на Ближнем Востоке. Кто-то может возразить: но давайте начнем с Ближнего Востока.



Китай пригласили?



10 марта член политбюро Коммунистической партии Китая Ван И, отвечающий за внешние отношения, широко улыбался посетившим Пекин официальным лицам Ирана и Саудовской Аравии. Это произошло потому, что эти две страны согласились нормализовать дипломатические отношения и открыть посольства при посредничестве Китая. Я не хочу дискредитировать усилия КНР, но процесс нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией уже шел за кулисами при посредничестве Ирака и Омана.



Вывод американских войск из Афганистана в 2021 году сместил дипломатические приоритеты США с Ближнего Востока на Индо-Тихоокеанский регион. Страны Ближнего Востока начали пересматривать свою политику, чтобы отреагировать на это внезапное изменение стратегической обстановки.



Иран, находящийся под жесткими экономическими санкциями из-за провала переговоров по ядерному соглашению с США, испытывал острую необходимость в улучшении отношений с соседними странами. Саудовская Аравия, которая продвигает экономические реформы под руководством наследного принца Мухаммеда, также хотела взять паузу в конфликте с Ираном, а не продолжать войну в Йемене.



Это послужило предпосылкой для успешного посредничества Китая. Ближневосточные страны пригласили Пекин, чтобы использовать его. Это произошло и с СССР во время холодной войны.



Китаю не нужно урегулирование?



Для Китая стратегическая обстановка на Ближнем Востоке и на Украине отличается. Цель этого визита в Россию - не посредничество, а максимизация китайских национальных интересов, то есть не завершать СВО и при этом (1) сосредоточить внимание США на Европе и (2) уменьшить угрозу Китаю в Восточной Азии. Для достижения этой цели необходимо избежать поражения России и способствовать улучшению отношений с США.



В свою очередь, Россия нуждается в военной поддержке Китая для продолжения СВО. На месте президента Путина я бы попросил масштабной военной помощи в ходе неформальных секретных переговоров в первый же вечер визита Си в Россию. Но на месте Си я бы отреагировал в сдержанной манере, не давая никаких обещаний. Это связано с тем, что отношения Китая с Западом сильно ухудшатся, если он решит оказать полномасштабную военную помощь России.



Незадолго до церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине в прошлом году Китай совершил дипломатический промах. Дело в том, что с учетом скорейшего завершения СВО в совместной декларации он четко заявил: китайско-российская дружба не имеет границ. На момент написания статьи визит Си в Россию продолжается, но маловероятно, что на этот раз он повторит ту же ошибку.



Китайская дипломатия – это эквилибрист на канате



В прошлом месяце я отметил, что максимизация краткосрочных интересов Китая означает минимизацию негативных последствий военных действий на Украине. Для этого требуется (1) улучшение отношений с США, (2) поддержка России и (3) раскол Запада. Цель визита Си в Россию в целом та же. Китай продолжит балансировать как эквилибрист.



Но это вызовет проблемы, если Пекин перейдет от дипломатии агрессии к дипломатии участия. Япония и США должны противопоставить этому новому дипломатическому наступлению всю свою мудрость.