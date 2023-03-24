 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Урок геополитики от дядюшки Си, - Д.Седов
17:40 24.03.2023

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 24.03.2023

Урок геополитики
Пора забыть о том, что перевернутое американское восприятие мира должно задавать тон в мировой политике

Ожидания американских политиков от визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву сводились к тому, что китайский лидер предложит Москве конкретную помощь на Украине. Приблизительно по американскому образцу: поставку оружия, боекомплектов, высокотехнологического оборудования и чего-то еще в таком роде. А слова товарища Си о приверженности мирному урегулированию конфликта они всерьез не воспринимали.

Да и как можно поверить в чье-то стремление к миру, если с детства играешь в компьютерные войны. Не привлекла их внимания и длительность пребывания китайской делегации в РФ. Чисто военно-технические вопросы можно было урегулировать за несколько часов. А тут три дня… Хотя предположения об обсуждении сторонами геополитических проблем тоже возникали. Начнем с того, что в Конгрессе США к этому моменту активизировалась нечистая сила в лице Нэнси Пэлоси и К. которая выдвинула требование объявить Россию "спонсором терроризма". Но так как на фоне встречи двух лидеров это предложение хромало на одну ногу, нечистая сила захотела насадить на "мировую ось зла" не только Россию, но и Китай.

Блинкен сразу обеспокоился этим обстоятельством, ведь он понимает, что такое только подтолкнет Пекин и Москву к дальнейшему сближению. А если он, по должности обязанный разбираться в геополитике, охватит взглядом планету, то увидит на ней не только украинский ТВД, но и другие регионы: Закавказье, Центральную Азию, ЮВА, зону Индийского океана и даже дальневосточное побережье РФ, которое может остаться единственными воротами для выходя китайского флота в Мировой океан. Вон оно что! Выходит, противодействие дестабилизация этих регионов усилиями США лежит в интересах КНР и РФ. А такое вполне вероятно в случае проигрыша США на Украине. Западные НКО активно размножаются и действуют в Казахстане, Азербайджане, Армении, Грузии, в ряде других республик.

Продемонстрированная Китаем и Россией манера общения со многими недоговорками по болевым точкам современности смутила записных геополитиков в Вашингтоне. Не так это должно делаться, джентльмены, не так! Вот на свободном и демократическом Западе все совершается в открытой манере. Если главарю банды натовских разбойников не нравится что-то в поведении подчиненных, он собирает их в Брюсселе и устраивает мордобой с требованием активизировать промысел на большой дороге. Например, поставлять украинской хунте больше денег, оружия, наемников и т.д. А чтобы закрепить эффект, подорвет своим подчиненным энергоснабжение из России .

Куда деваться разбойникам, зажал предводитель в углу. Собирают с миру по нитке на вспомоществование нацистскому сброду, хотя уже ясно, что скоро эта благотворительность закончится. А чтобы публично подкрепить правильность их действий, хохловождь Зеленский тут же посещает Бахмут, стараямь покрасоваться в центре новостей, и жестом цезаря направить свое воинство в контратаку. ВСУ идут в контратаку, правда, себе на беду.

Именно такой и должна быть геополитика - прозрачной, понятной и силовой. А если кто не согласен, то урок мордобития с повестки не снимается. И все было бы ничего - мир привык к разбою шайки. Только вот проницательные публицисты обратили внимание на одну важную особенность. Французская Le Figaro охарактеризовала встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. "Она не только сбросила маски, но и убрала фильтр, который на протяжении нескольких лет искажал соотношение сил на международной арене. Распространяя свою модель и свои общие амбиции в мире, Китай и Россия бросают новый вызов Западу".

Пора забыть о том, что перевернутое с ног на голову американское восприятие мира должно задавать тон в мировой политике. Настало время возвращаться к здравому смыслу и доброй воле.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679668800


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