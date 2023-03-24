Трамп сможет вернуться в Белый дом даже в наручниках, - М.Макаров

18:02 24.03.2023 Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+

Вопреки расхожему мнению, американцы имеют право избрать президентом и арестованного, и даже отбывающего срок по приговору суда.



Единственным бывшим президентом США, задержанным полицией, был Улисс Грант, но в случае с Трампом вряд ли стоит ждать, что его портрет тоже появится на долларах.

© СС0 Public DomainЕдинственным бывшим президентом США, задержанным полицией, был Улисс Грант, но в случае с Трампом вряд ли стоит ждать, что его портрет тоже появится на долларах.

Дональд Трамп вот уже два с лишним года как покинул пост президента США, и все это время в американской нации, разбившейся на два лагеря, идет непримиримая борьба между "трампистами" и "антитрампистами". События последних дней складываются так, что можно ожидать нового витка этого противостояния.



В минувший четверг большое жюри Нью-Йорка отказалось рассматривать дело, по которому экс-президенту США Дональду Трампу грозит обвинение в подлоге финансовых документов. Поскольку большое жюри не заседает по пятницам, его голосование по этому вопросу переносится на следующую неделю. При этом два источника сообщили Fox News Digital, что заседание 23 марта было отменено из-за "серьезных разногласий" в окружной прокуратуре. Один источник заявил, что прокуратура не может убедить присяжных в потенциальных обвинениях из-за "слабости" дела.



"Полный беспорядок в офисе окружного прокурора Манхэттена. Огромные разногласия и хаос, потому что у них нет ДЕЛА, и многие честные люди в офисе знают это и хотят поступить правильно", - отреагировал на это Трамп в своих соцсетях. Вместе с тем по-прежнему ожидается, что в понедельник присяжные большого жюри заслушают дополнительные показания свидетелей по делу, связанному с Трампом.



"Страна с каждым днем все больше приближается к политической и судебной пропасти", - пишет СNN, отмечая, что стремление Трампа победить на президентских выборах в 2024 году "станет величайшим стресс-тестом для правовых и руководящих институтов Америки и ее хрупкого единства".



Если бывшего президента США действительно арестуют, это станет первым таким случаем в истории страны, если не считать недолгое задержание в 1872 году экс-президента Улисса Гранта за повторное превышение скорости на конной повозке. Тогда героя Гражданской войны, командовавшего победоносной армией северян, вежливо препроводили в полицейский участок, упрекнув, что столь уважаемый человек не должен подавать согражданам дурной пример, а затем выписали штраф в размере двадцати долларов (примечательно, что портрет самого Гранта позже стали печатать на банкнотах достоинством пятьдесят долларов).



Фото с сайта [a href="http://www.kremlin.ru"]kremlin.ru[/a]

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Можно сказать, что Трампа тоже пытаются привлечь к ответственности за "лихую езду" - только в финансовом и нравственном смыслах. Суть обвинения, про которое идет речь в данном случае (есть и другие, но о них позже) такова: окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг расследует, нарушил ли Трамп закон, якобы заплатив в 2016 году порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемом сексуальном контакте, случившемся десятью годами ранее. Если более конкретно, речь идет о такой схеме: адвокат Майкл Коэн якобы передал Дэниелс $130 тыс., а затем эту сумму ему компенсировали за счет средств Trump Organization по сфальсифицированным документам.



Сам по себе подлог документов в американской правовой системе расценивается как мелкое преступление и обычно не предусматривает наказания в виде лишения свободы, однако если большое жюри решит, что фальсификация была произведена, чтобы скрыть или совершить другое преступление, Трампу может грозить до четырех лет тюрьмы.



18 марта Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что прокуратура Нью-Йорка готовит на 21 марта его арест, и призвал своих сторонников выйти на протесты. После этого работа большого жюри велась в закрытом режиме, а у здания суда были приняты дополнительные меры безопасности. Полиция Нью-Йорка готовится к беспорядкам, ее сотрудникам рекомендовано быть наготове. При этом в минувший вторник в суд поступило ложное сообщение о минировании.



"Заявление Трампа в социальных сетях о неизбежном аресте, похоже, достигло намеченной цели, вызвав почти немедленный прилив поддержки со стороны республиканцев в Палате представителей", - отмечает издание Politico. При этом за три дня после того, как экс-президент предупредил, что его могут арестовать, он получил на свою предвыборную кампанию $1,5 млн пожертвований.



Знаменитый предприниматель Илон Маск уже предположил, что задержание Трампа поспособствует его переизбранию в 2024 году, а газета The Guardian со ссылкой на источники информировала, что экс-президент попытается превратить обвинение в спектакль и привлечь внимание американцев к своей президентской кампании.



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Между тем, как сообщает Fox News, прокурор Брэгг, отвечая на требование нескольких ведущих республиканцев Палаты представителей предоставить им информацию о расследовании в отношении бывшего главы Белого дома, заявил, что Трамп намеренно "создал ложные ожидания" о том, что его арест неизбежен.



Но даже если дело о "плате за молчание" провалится, юридические тучи вокруг Трампа не перестанут сгущаться. На этой неделе апелляционный суд постановил, что еще один адвокат Трампа, Эван Коркоран, должен дать показания перед большим жюри по делу о секретных документах, которые Трамп прятал в своей резиденции Мар-а-Лаго. Третье судебное разбирательство ведет окружной прокурор округа Фултон, штат Джорджия, по обвинению Трампа в попытке отменить победу Джо Байдена в критически колеблющемся штате на президентских выборах в 2020 году.



На еще одном отдельном юридическом фронте экс-президент и его помощники находятся под следствием, которое ведет специальный советник министерства юстиции Джек Смит в связи с нападением сторонников Трампа на здание Капитолия в Вашингтоне.



Кроме того, в опубликованном 17 марта докладе демократов, входящих в комитет по надзору Палаты представителей, утверждается, что Трамп и члены его семьи не раскрыли информацию о сотне с лишним подарков на общую сумму в примерно $300 тыс., полученных ими от иностранных правительств. При этом, как пишет The Washington Post, Трамп неоднократно говорил советникам, что подарки, сделанные ему во время президентства, являются его собственностью, а не принадлежат федеральному правительству, как того требует действующее законодательство.



В связи с юридическим преследованием Трампа часто звучат предположения, что главная цель - не допустить его на выборы в 2024 году. Однако Конституция США требует от кандидатов в президенты соответствия всего трем параметрам. Они должны быть американскими гражданами по рождению, быть старше 35 лет и постоянно проживать на территории Соединенных Штатов не менее 14 лет. Так что Трампу никто не запретит баллотироваться, если ему предъявят обвинение или даже он будет осужден. Другое дело, помешает ли это ему набрать нужно число голосов, или, наоборот, только поможет.



Михаил Макаров

24.03.23 Источник - rosbalt.ru

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