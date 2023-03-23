КНДР испытала создающий "радиоактивное цунами" подводный ядерный дрон

19:16 24.03.2023 Олег Кирьянов (Сеул)

Северная Корея сообщила о проведении успешных испытаний "нового секретного оружия", которое, как утверждается, может устроить врагам "сверхмощное радиоактивное цунами". Зарубежные эксперты же отмечают, что КНДР последовательно выполняет заданные в начале 2021 года на съезде партии цели по созданию новейших видов вооружений. Если тогда многие воспринимали планы КНДР как фантастические прожекты, то теперь очевидно, что многое из обещанного становится реальностью. Южная Корея, которая продолжает совместно с войсками США проводить одно за другим военные учения и стрельбы, пообещала, что Пхеньян "заплатит жестокую цену за малейшую провокацию".



В течение последних нескольких дней Северная Корея неоднократно проводила запуски каких-то ракет, но военные Южной Кореи и США смогли получить об этом только весьма расплывчатую и общую информацию. Сообщалось, что запускались крылатые ракеты, а также баллистические ракеты малой дальности. Про конкретные типы, а также то, что именно испытывалось, сказать что-то определенное было сложно.



В этой связи главным источником информации выступали сами официальные СМИ КНДР, которые все сопровождали не только подробными деталями запусков с техническими характеристиками, но и весьма красочными фото, а подчас и видеоматериалами. Правда сделанное в пятницу 24 марта заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) заставило потенциальных противников КНДР весьма сильно задуматься.



ЦТАК сообщило, что в период с 21 по 23 марта Северная Корея произвела испытание "ядерногобеспилотного катера подводного нападения". Задачей же этого "секретного оружия" было скрытно "проплыть под водой, произвести сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и порты противника", - именно так на русском языке заявило ЦТАК.



Технические подробности тоже весьма удивили. Оказалось, что этот "подводный ядерный дрон" был запущен в море еще 21 марта в районе провинции Южная Хамген, после чего он почти двое с половиной суток - 59 часов - плавал под водой, "двигаясь с постоянным изменением курса на глубине 80-150 м". Во второй половине дня 23 марта аппарат, окончательно запутав следы потенциального противника, "достиг цели в акватории залива Хонвон, имитировавшей порт противника, и его испытательная боеголовка была взорвана под водой". Данный подводный беспилотник, как сообщалось, может быть оснащен ядерной боеголовкой, подрыв которой и провоцирует обещанное "разрушительное радиоактивное цунами". Название нового оружия тоже оказалось характерным - "Хэиль", что в переводе с корейского означает как раз "цунами". Утверждалось, что КНДР вела разработку данного оружия в обстановке глубокой секретности с 2012 г., а Ким Чен Ын лично присутствовал на разных стадиях испытаний более двух десятков раз.



Кроме того, в КНДР 22 марта были запущены четыре стратегические крылатые ракеты "Хвасаль-1" и "Хвасаль-2" "с опытными боеголовками, имитирующими ядерный заряд". Они пролетели расстояние от 1 500 до 1 800 км над Восточным (Японским) морем и точно поразили условные цели. Одна из ракет была взорвана на высоте 600 м, чтобы "проверить надежность работы систем управления ядерным взрывом и устройств имитации" ядерной боеголовки.



Как уже было сказано, все это неприятно удивило Южную Корею и США, которые в эти дни проводят одно за другим различные военные учения. КНДР же дала понять, что своими испытаниями она "отвечает" на все эти маневры, в ходе которых также отрабатываются и варианты ударов по КНДР, а также наступательные действия.



Южнокорейские эксперты по "горячим следам" признали, что КНДР демонстрирует способность обходить все возможные системы противоракетной обороны, а также возможность наносить удары внезапно, из самых разных сред - с земли, воды, из под воды, из под земли, с подвижных установок, с шахт, с подводных лодок и даже с бронепоездов. При этом запуски также осуществлялись такие, что демонстрировалась возможность подрыва зарядов в разных средах - путем непосредственного соприкосновения с целью, в глубине воды и на некоторой высоте - последнее заметно повышает количество жертв и разрушений.



Южан же весьма впечатлил подводный "дрон", который стали тут же сравнивать с российским "Посейдоном". "Конечно, российская система куда крупнее, мощнее и имеет, как заявлено РФ, ядерную энергетическую установку, а северокорейский представляет себе куда меньшую по размерам систему, но схожую по принципу действия: она может скрытно перемещаться долгое время под водой и наносить огромной мощи удар… Если испытания КНДР прошли так, как было заявлено, то стоит признать, что такие системы обнаруживать крайне сложно или почти невозможно. Им нет необходимости напрямую поражать корабль или иную цель, а достаточно взорваться под водой где-то недалеко. Если у подводного беспилотника будет ядерная боеголовка, то она уничтожит целый район и вполне могут быть огромные волны с повышенной радиоактивностью", - отметил профессор университета Кенги Мун Гын Сик.



Другие эксперты же отмечают, что КНДР последовательно выполняет то, что она приняла в качестве главных пяти задач развития в сфере вооружений по итогам 8-го съезда Трудовой партии Кореи в январе 2021 г. Тогда, напомним, были заявлены пять основных направлений: гиперзвуковое оружие, ядерные боезаряды сверхбольшой мощности, ракеты с радиусом действия до 15 тысяч км, подводные и наземные твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и атомные подводные лодки-ракетоносцы.



На момент заявления в начале 2021 г. эти цели воспринимались за рубежом во многом как позерство и нереальные планы, однако теперь признается, что Северная Корея держит слово. "Прошло всего лишь два с небольшим года после заявления Ким Чен Ына на съезде партии в январе 2021 г. о необходимости достигнуть в сфере вооружений пяти главных целей и по многим из них уже очевиден большой прогресс", - констатирует южнокорейское информагентство "Енхап". Как отмечают журналисты агентства, гиперзвуковое оружие "почти готово", по части твердотопливных МБР подводного и наземного базирования идут испытания и налицо серьезные достижения, МБР с радиусом действия до 15 тысяч км уже неоднократно запускались. Отмечено лишь, что пока не было ничего показано только по атомным подлодкам и сверхмощным ядерным боеголовкам. Впрочем, у КНДР есть еще почти три года, чтобы выполнить обещанное, а, судя по темпам и успехам, теперь все это выглядит не как фантастические, а вполне реальные цели.



Со своей стороны Южная Корея и находящиеся на ее территории войска США также пытаются "не отставать". Сеул реализует активную программу модернизацию армии, есть новые наработки по части систем противоракетной обороны, ракетных ударных сил, систем связи, разведки, у США закупаются новейшие истребители пятого поколения, строятся подводные лодки, эсминцы. Американские стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, а также авианосцы стали уже частыми гостями в Южной Корее. Так, в ближайшие дни в порт Пусан прибудет атомный авианосец ВМС США "Нимиц", который является самым крупным в мире для данного класса кораблей. Кроме того, США, Республика Корея и Япония ведут работу по созданию полноценного трехстороннего военного союза в регионе. При этом Сеул демонстрирует весьма воинственный настрой. Сегодня президент РК Юн Сок Ель заявил, что Северная Корея "очень сильно заплатит за малейшие провокации".



Прямая речь

Мы попросили известного эксперта по военной проблематике КНДР Владимира Хрусталева прокомментировать возможности заявленного сегодня Северной Кореей "секретного оружия" - "ядерного беспилотного катера подводного нападения "Хэиль".



Каковы общие впечатления от этого "подводного дрона" КНДР?



Владимир Хрусталев: Исходя из того, что заявлено официально - это некий необитаемый автономный подводный аппарат торпедообразной формы с ядерной или термоядерной боеголовкой, по сути - сверхдальняя дрон-торпеда.



Какие есть аналоги в других странах?



Владимир Хрусталев: Это, видимо, нечто среднее между нашим "Посейдоном", обычными ядерными торпедами и популярными ныне подводными дронами высокой автономности.



Насколько они эффективны как средства поражения, в чем их достоинства?



Владимир Хрусталев: В числе преимуществ такой системы следует отметить большие трудности по борьбе с ней в реальных условиях. Она небольшая, тихая, и не торопится. Гарантировать защиту от нее сложно. Теперь при любом варианте планировщикам противника придется отвлекать часть сил флота и на эту опасность, независимо от того, будут ли они реально готовиться Пхеньяном к применению.



Мировые СМИ впечатлились оборотом "радиоактивное цунами", которые использовали северокорейские издания для характеристики возможных последствий. Насколько это реально?



Владимир Хрусталев: Относительно концепции "радиоактивного цунами" следует помнить, что генерация таких явлений на больших площадях имеет ряд физических трудностей. Но ядерного заряда в 20-40 килотонн, взорвавшегося в акватории порта недалеко от берега, действительно вполне хватит для создания огромныхрадиоактивных волны из кипятка, достаточных для надежного разрушения кораблей и портовой инфраструктуры в радиусе нескольких километров от эпицентра. Не стоит также забывать и об очень высоких уровнях радиации в первые часы после взрыва. Этого безусловно хватит для того, чтобы полностью вывести из строя большой торговый порт или военно-морскую базу.



Насколько наличие этого вида оружия меняет общий баланс сил?



Владимир Хрусталев: Появление этого оружия следует вписать в общий контекст развития морской компоненты ядерного потенциала КНДР. Оно дополняет уже известные системы подводного базирования баллистических ракет без подлодок, разрабатываемые подлодки с баллистическими ракетами (включая планы по созданию атомных ракетоносцев КНДР), а также к стратегические крылатые ракеты, запускаемые с подлодок из торпедных аппаратов. Последнее, с учетом размеров подводного флота КНДР, означает потенциально быстрый рост числа платформ, перекрывающих всю Северо-восточную Азию. Источник - rg.ru

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