Саида Мирзиеева представила в ООН проект "Саммит культуры Арала"

19:27 24.03.2023

Завсектором Администрации президента Саида Мирзиеева выступила на конференции ООН по водным ресурсам, где представила проект "Саммит культуры Арала". "Искусство, дизайн и культура могут сыграть решающую роль в повышении осведомленности" о проблемах Приаралья, заявила она.



Заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева приняла участие в конференции ООН по водным ресурсам, которая прошла в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 22 по 24 марта.



Выступая от имени Узбекистана, она поделилась проблемами и достижениями в области управления водными ресурсами.



"Кризис Аральского моря - страшное напоминание о последствиях пренебрежительного отношения человека к окружающей среде. Однако благодаря усилиям неравнодушных людей море вновь становится символом надежды и обновления", - сказала дочь президента.



Она уточнила, что за счет средств Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, созданного в 2018 году под эгидой ООН, реализуются проекты общей стоимостью более 14 млн долларов США.



"Наша страна поставила перед собой амбициозную цель - превратить высохшее дно Аральского моря в сад, и сейчас озеленено почти 1,5 миллиона гектаров земли. Поскольку наша страна хорошо понимает ценность времени в борьбе с разрушением окружающей среды, мы реализуем эту задачу быстро", - заявила она.



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Саида Мирзиеева отметила важность культуры и творчества в борьбе с экологической катастрофой Аральского моря. Она представила проект Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Aral Culture Summit, включающий в себя крупные образовательные и культурные программы.



"Чтобы поддержать жителей этого региона, мы вложили инвестиции не только в специалистов различных отраслей, но и в творческие силы художников и дизайнеров. Благодаря их совместным усилиям мы уже начали привлекать внимание, создавать новые рассказы и освещать невидимые проблемы. Мы создаем новый нарратив для построения лучшего будущего - Саммит культуры Арала", - подчеркнула она.



Деятельность саммита направлена на сохранение биокультурного, культурного и языкового разнообразия в Приаралье.



"Я убеждена, что искусство, дизайн и культура могут сыграть решающую роль в повышении осведомленности, поощрении связей, построении будущего и, в конечном итоге, в создании позитивных изменений. Вот почему мы поставили перед собой твердую цель по созданию стипендиальных программ и грантов, междисциплинарных образовательных программ и поддержки произведений искусства, посвященных Аралу", - сказала Саида Мирзиеева.



"На горизонте очень много перемен. Мы надеемся, что вы встретите их вместе с нами. Мы рассказали вам о наших проблемах. Мы надеемся и верим, что вы поддержите нас", - отметила она.



"Газета.uz" ранее сообщала о программе "Аральская мечта", в рамках которой планируется создать ННО "Орол орзуси", привлечь средства благотворителей и доноров, создать сеть "послов Аральского моря" и реализовать другие инициативы.