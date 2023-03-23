Шойгу наградил орденами двух матросок, защитивших Черноморский флот от укр-беспилотников

19:40 24.03.2023

Шойгу наградил женщин, отразивших атаку дронов на Крым



Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил государственные награды женщинам-военнослужащим, отразившим атаку надводных дронов на Севастополь. Глава ведомства вручил Марине Фалеевой и Татьяне Целуйко ордена Мужества.







"Сегодня в Национальном центре управления обороной России министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота ордена Мужества", – сообщили в Минобороны.



Вручая ордена, Шойгу обратился к Фалеевой и Целуйко: "Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба. Не растерялись, проявили находчивость, уверенность, ну и в известной мере самоотверженность".



ВСУ попытались произвести атаку с помощью трех беспилотных аппаратов 22 марта в период с 4:00 до 5:56. Старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко заметили дроны и обезвредили два из трех беспилотников.



После этого Шойгу распорядился представить отличившихся бойцов к награде и назначить им денежную премию за уничтожение вражеских объектов.