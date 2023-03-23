В Таджикистане шесть сел пострадали в результате двух землетрясений

19:46 24.03.2023

В результате двух землетрясений 23 марта в Таджикистане пострадали шесть сел, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.



