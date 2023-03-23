|23:23 Их нравы. Глава ГерманМИДа Анна-Лена Бербок по-молодости работала не политической, а обыкновенной проституткой
23:16 Ирак и Турция создадут новый "Шелковый путь" для региона
21:43 Кто стал депутатом маслихата Астаны по одномандатным округам. Огласите весь список...
21:41 Кого тут еще нагреть? Токаев принял Миллера
19:46 В Таджикистане шесть сел пострадали в результате двух землетрясений
19:40 Шойгу наградил орденами двух матросок, защитивших Черноморский флот от укр-беспилотников
19:27 Саида Мирзиеева представила в ООН проект "Саммит культуры Арала"
19:16 КНДР испытала создающий "радиоактивное цунами" подводный ядерный дрон
18:02 Трамп сможет вернуться в Белый дом даже в наручниках, - М.Макаров
17:40 Урок геополитики от дядюшки Си, - Д.Седов
15:19 Asia Times: союзники США уже начали отворачиваться от них, на очереди – НАТО
12:18 Цель визита Си Цзиньпина в Россию - не посредничество, а максимизация национальных интересов Китая, - Мияке Кунихико
12:15 Популярный узб-певец Дильмурод Далиев подозревается в убийстве сожительницы
12:13 В Каракалпакстане обрушился строящийся ж/д мост
12:05 Япония и Украина на языке символов. "Шамоджи победы" Зеленскому от Кисиды, - А.Карпов
12:04 Обедненный уран как элемент порядка, основанного на правилах, - Г.Симаков
11:56 Украинский зерновой коридор рискует закрыться. Посевная кампания в стране под угрозой провала, - НГ
11:40 Турция задумалась о выводе своих войск из Сирии, - И.Субботин
11:05 Блинкен мамой клянется, что госструктуры США не участвовали в подрыве "Северного потока"
11:02 Транзит власти: риски и вызовы в регионе Центральной Азии, - А.Большаков, М.Сафин
10:18 Новым хокимом Ташкента (третьим в этом году) стал "прокурорский" - Шавкат Умурзаков
08:16 Деградация почв и засуха в Центральной Азии стали важным фактором миграции (доклад)
01:47 Китайское посольство в Бишкеке ссорится с обнаглевшими кыр-депутатами
00:52 Гибель детей от сиропа в Узбекистане: индийскую фармкомпанию лишили лицензии
00:44 Мирная миссия Си. Председатель КНР пообещал... много чего, - В.Карнозов
|22:41 Карающий меч в руках России: "ответно-встречный удар", - Александр Бартош
22:37 Евросоюз обсуждает идею трибунала для России
14:47 Константинопольский Варфоломей продолжает пакостить РПЦ. Литва - в раскол
12:20 Россиян пересадят на "Хунци" (авто Компартии Китая)
12:06 Русское наступление началось: У бандер есть на выбор три "котла", - СП
11:57 До мяса из пробирки остался один шаг: в США одобрили искусственную курятину
11:39 Когда Коломойский и Аваков встретятся с Борисом Березовским. Финал неизбежен? - Ю.Зайнашев
11:37 От "урановых" снарядов Украина превратится в необитаемую Луну
11:36 "Иракский народ сам создавал себе диктаторов", - Мохаммед Ихсан
11:35 Восемь важных пунктов: о чем именно договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин в Москве
11:32 Уроки истории о городах и городской культуре кыргызов, - Зайнидин Курманов
10:50 США ждет мрачная перспектива... от укрепленного союза Москвы и Пекина, - Д.Игнатиус
10:47 American Thinker: Британия обрекает мир на ядерную войну, дразня Путина снарядами с ураном
10:39 Узгенский катаклизм. В Кыргызстане после землетрясения пришел в движение гигантский оползень
10:12 ГКНБ задержал экс-вице-мэра Бишкека Рыспека Сарпашова
09:26 Токаев развивает Казахстан по модели ГДР. - В.Панфилова
09:17 Госдепартамент США назвал сына Эмомали Рахмона наследником президентского кресла
08:36 Ось Москва - Пекин 2.0, - Александр Дугин
08:34 "Мессианская война" в Ираке. Почему неоконы проиграли? - В.Можегов
08:09 Отношения России и Китая: норма, которая бесит Запад, - В.Пироженко
08:07 "Красная" Америка не желает жить по законам "голубой", - В.Катасонов
08:03 США снабжают ВСУ оружием на краденые у Афганистана деньги
00:43 Пенсионная реформа приводит Францию к бунту. Идиотствующий Макрон подливает бензина в огонь
00:30 Европа и Америка объявили Россию младшим партнером Китая, - НГ
00:29 Узбекский Чарвак высыхает на глазах
00:15 Новый мажилис и печальные перспективы русского Казахстана, - А.Уваров
|В Таджикистане шесть сел пострадали в результате двух землетрясений
19:46 24.03.2023
В результате двух землетрясений 23 марта в Таджикистане пострадали шесть сел, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.
Подземными толчками частично повреждены (трещины в стенах) 27 жилых домов в селах Порвог, Дуоба, Саридашт и Такоба сельского джамоата (общины) Такоба Раштского района.
Также в селе Тегирми сельского джамоата Мехрабад Нурабадского района землетрясение стало причиной серьезного повреждения более десяти жилых домов, школы и здания районного исполнительного органа.
В Сангворском районе в селе Фаркинг сельского джамоата Тавильдара были зафиксированы трещины в стенах жилого дома.
В КЧС сообщили, что по предварительным данным на территории городов и районов республики жертв нет, легкие ранения получили трое жителей Горно-Матчинского района - двое мужчин и женщина.
Погибло 14 голов крупнорогатого скота, 52 овцы и две лошади.
Как отмечает пресс-служба Комитета, 23 марта на территории Таджикистана было зарегистрировано два землетрясения. Эпицентр первого находился в 6-7 км от села Палдорак сельского джамоата Лангар Горно-Матчинского района Согдийской области на севере республики. Сила толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Раштском районе - 4-5 баллов, в Душанбе - 3-4 балла.
Второе землетрясение было зафиксировано на глубине 40 км, сила толчков в эпицентре составила 4,8 балла, в Душанбе - 1-2 балла, в Раштском районе - 2 балла.