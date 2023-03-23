Кого тут еще нагреть? Токаев принял Миллера

21:41 24.03.2023

Президент принял председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем правления компании "Газпром" Алексеем Миллером приоритетные направления взаимодействия в энергетической сфере, передает Акорда.



В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации новых совместных проектов в газовой отрасли.



Конст.Вноровский