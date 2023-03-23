 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 24.03.2023
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18:02  Трамп сможет вернуться в Белый дом даже в наручниках, - М.Макаров
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Четверг, 23.03.2023
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Кого тут еще нагреть? Токаев принял Миллера
21:41 24.03.2023

Президент принял председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера, сообщает Zakon.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем правления компании "Газпром" Алексеем Миллером приоритетные направления взаимодействия в энергетической сфере, передает Акорда.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации новых совместных проектов в газовой отрасли.

Конст.Вноровский

Источник - zakon.kz
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