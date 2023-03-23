Кто стал депутатом маслихата Астаны по одномандатным округам. Огласите весь список...

21:43 24.03.2023

24 марта стало известно, кто стал депутатом маслихата Астаны по одномандатным округам,сообщает Zakon.kz.

избирательный округ № 1 – Владислав Сергеев, экс-депутат маслихата города Астаны VII созыва, выдвижение от партии Amanat;

избирательный округ № 2 – Динара Байсеркина, 1974 г. р., директор ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 6", выдвижение от партии Amanat;

избирательный округ № 3 – Азамат Омурзаков, 1988 г. р., директор ТОО "О AZAMAT GROUP", выдвижение от партии Amanat;

избирательный округ № 4 – Мадина Ажикенова, 1980 г. р., учредитель ТОО "Бобек Медина", выдвижение от партии Amanat;

избирательный округ № 5 – Азамат Айтхожин, 1975 г. р., председатель филиала партии Amanat района "Алматы" г. Астаны, выдвижение от партии Amanat;

избирательный округ № 6 – Нурлан Купешов, председатель правления АО "Астана-Энергия", выдвижение от партии Amanat;

избирательный округ № 7 – Салтанат Дженалаева, 1982 г. р., директор ТОО "Клиника Эндохирургии", выдвижение от партии Amanat;

избирательный округ № 8 – Канат Естек, 1972 г. р., директор ТОО "Асыл Казына НС", выдвижение от партии Amanat;

избирательный округ № 9 – Бахаргуль Толеген, 1969 г. р., директор ТОО "Әдемі-Ай plus", выдвижение от партии Amanat;

избирательный округ № 10 – Нурлан Муслим, 1977 г. р., директор ТОО "Saryarqa hold", выдвижение от партии Amanat;

избирательный округ № 11 – Азамат Орынбасаров, 1992 г. р., генеральный директор ТОО "Керуен групп", выдвижение от партии Amanat;

избирательный округ № 12 – Сауле Самидин, 1972 г. р., директор ТОО "SUN EVENTS", ИП "Saukele", выдвижение от партии Amanat;

избирательный округ № 13 – Габит Тажимуратов, 1972 г. р., президент Ассоциации гражданской авиации Казахстана, выдвижение от партии Amanat;

избирательный округ № 14 – Давид Лория, 1981 г. р., президент ОЮЛ "Ассоциация "Федерация футбола г. Астаны", выдвижение от партии Amanat;

избирательный округ № 15 – Бауыржан Смаилов, 1967 г. р., председатель наблюдательного совета ТОО "Калкаман-Недвижимость", выдвижение от партии Amanat;

избирательный округ № 16 – Талгат Ергалиев, 1966 г. р., председатель Союза строителей Республики Казахстан, выдвижение от партии Аmanat;

избирательный округ № 17 – Жандос Рахмет, 1986 г. р., генеральный директор ТОО "Balaland KZ", выдвижение от партии Amanat.



Анастасия Прилепская