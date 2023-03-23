Ирак и Турция создадут новый "Шелковый путь" для региона

23:16 24.03.2023

Турция и Ирак построят наземный и железнодорожный транспортный коридор от иракской провинции Басра до турецкой границы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Yeni Safak.



На совместной с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани пресс-конференции Эрдоган заявил:



"Мы поручили это дело нашим друзьям-министрам, которые будут выполнять работы по реализации проекта „Дорога развития", простирающегося от Басры до Турции".

Турецкий лидер отметил:



"Я верю, что мы превратим проект „Дорога развития" в новый Шелковый путь для нашего региона".

Эрдоган отметил:



"Турция также увеличит количество воды, поступающей в Ирак через реку Тигр, чтобы помочь стране справиться с нехваткой водных ресурсов".

По словам Эрдогана, в ходе переговоров два лидера подтвердили свою приверженность борьбе со всеми формами терроризма:



"Мы надеемся, что наши иракские братья объявят запрещенную в Турции „Рабочую партию Курдистана" террористической организацией и очистят свои земли от этой кровопролитной террористической организации".

Ас-Судани, в свою очередь подчеркнул, что его правительство не позволит иракским землям стать "точкой для нанесения ударов" по своему соседу:



"Безопасность Турции и безопасность Ирака неразделимы".

По словам ас-Судани, сотрудники служб безопасности двух стран обменялись информацией по этому вопросу во время переговоров в Анкаре.