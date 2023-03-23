Их нравы. Глава ГерманМИДа Анна-Лена Бербок по-молодости работала не политической, а обыкновенной проституткой

23:23 24.03.2023

"Была проституткой!" - на сербском телевидении промыли кости Анналене Бербок



"Глава немецкого МИД раньше была профессиональной проституткой". Такое заявление прозвучало накануне на сербском телеканале Happy TV во время дебатов местных политиков.



Между Берлином и Белградом разразился околополитический скандал. Во время теледебатов на канале Happy TV одна из участниц, комментируя несостоятельность германской политики, в качестве аргумента сообщила:



"Министр иностранных дел Германии Бербок была профессиональной проституткой!"

Германский телеканал ZDF, оценивая подобную реплику, отмечает, что на сербском телевидении создаются настроения против Германии "для кремлевского босса Путина" и одновременно между политическими ток-шоу по сербскому ТВ крутят рекламу немецких компаний, таких как Lidl, DM и Nivea.



EADaily дополняет, что слухи о "низкосоциальном" прошлом Анналены Бербок ходили в Германии пару лет назад во время предвыборной кампании партии "Зеленые". Тогда соцсети были заполнены хештегом #Kanzlerkandidatin (кандидатка в канцлеры) с фотографией обнаженной молодой особы, похожей на будущую главу германского МИД, и фразой:



"Я была молода и нуждалась в деньгах".