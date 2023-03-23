Битва за Славянск решит судьбу СВО, - Виктор Баранец

00:11 25.03.2023

Любовь Смирнова



Из Польши в район Запорожья перегнали четыре самолета МИГ-29, и еще несколько самолетов ожидается в ближайшее время.



Об этом в эфире телеканала "Миллет" заявил военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"На территории Украины формируется несколько крупных группировок украинской армии. Наиболее крупная – в районе Запорожья. Там по одним данным, 40 тысяч, по другим данным, 50 тысяч солдат. И еще: поступила информация, что в районе этой группировки присели аж четыре МИГ-29, которые перегнали из Польши, и еще несколько самолетов ожидается для этой группировки".



Вторая группировка, по словам обозревателя, менее крупная, формируется в районе Харькова и еще одна в районе Донецка.



"Они создают так называемые корпуса. Сегодня самый жаркий центр боевых действий безусловно – это Бахмут. Там сегодня идут самые яростные бои, там сегодня возможно решается судьба этого прорыва второй стратегической обороны. В систему этой обороны входят еще два крупных населенных пункта – Авдеевка и Марьинка. И сейчас, если главные усилия направлены на полное установление контроля над Бахмутом, то мы проводим еще фланговые операции, чтобы отвлечь определенную часть сил украинцев и облегчить задачу для взятия Бахмута под контроль.



Возможно, что именно на рубеже в этой агломерации Славянск–Краматорск будет генеральная битва между российскими и украинскими войсками в этом году. Но для начала нам надо заткнуть эту артиллерийскую пасть в Авдеевке, из-за которой Донецку на протяжении многих лет больше всего достается".