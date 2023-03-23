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Франция в огне. К чему приведут протесты против пенсионной реформы?
00:13 25.03.2023

Глеб Иванов

Ситуация с протестами во Франции разгорается. В страну отменил свой визит король Великобритании Карл III. Ратушу в Бордо, которую он должен был посетить, подожгли манифестанты. Власти заявляют о десятках пострадавших. Всего по приблизительным оценкам только в общенациональных протестах 23 марта принимали участие 3 млн человек. Профсоюзы призывают продолжать демонстрации. А Макрон тем временем позорится в эфире национального ТВ.

Что происходит во Франции сейчас?

Визит британского короля Карла III во Францию отложен из-за протестов, сообщил сегодня Елисейский дворец. В Бордо, одном из городов, который должен был посетить британский монарх, подожгли городскую ратушу. Фото с пожаром облетело все новостные агентства. И это был далеко не единственный огонь на улицах французских городов минувшей ночью. В Париже, Марселе, Ренне горели полицейские автомобили и машины обывателей, кучи мусора и прямо наспех наваленные баррикады. Были случаи применения коктейлей Молотова. В полицию летели камни, в том числе и из брусчатки мостовых. В ответ французские правоохранители остервенело махали дубинками и заливали протестующих из водометов. Только в Лионе в ходе столкновений было ранено 9 протестующих и 58 полицейских. Всего по стране пострадали более 150 полицейских, в разных городах пришлось тушить 200 поджогов.

Разрастаются и забастовки. Вчера началась забастовка в аэропорту Парижа. Протестующие блокируют работу мусоросжигательных заводов, терминалов СПГ, НПЗ и автодорог. Были случаи погромов в магазинах и поджога полицейских участков. Это пока еще не май 1968-го. Тогда забастовка стала практически бессрочной. Манифестующие ночевали в стихийно возникавших палаточных лагерях и не уходили с места протестов. Сейчас в том же Париже в нескольких сотнях метров от протестов спокойно работают кафе, в которых сидят посетители. Завирусилось видео, на котором в одной из кафешек жизнь идет своим чередом, а буквально за окном горят баррикады. Тем не менее накал постепенно нарастает. По приблизительным оценкам, в протестах минувшим днем участвовали более 3 млн французов (французское МВД говорит об 1 млн). Но пока они все же возвращаются в свои дома, и ситуация более-менее управляема. Хотя никто не может сказать, что будет дальше. Ведь профсоюзы призывают продолжать протесты.

Что делает Макрон?

Протесты начались после того, как Макрон и правительство объявили о начале во Франции пенсионной реформы. Пенсионный возраст в стране подняли с 62 до 64 лет. Чтобы закон прошел парламент, его не стали отдавать на голосование в нижнюю палату - Национальное собрание - где у него не было ни малейших шансов на прохождение. В ответ парламентарии попытались выдвинуть вотум недоверия правительству, однако аж две попытки это сделать провалились. Депутаты промакроновской партии "Вперед" боялись голосовать за пенсионную реформу, но не стали топить его правительство.

Сам Макрон продолжает доказывать, что реформа необходима Франции. Правда, получается это у него весьма курьезно. Прямо во время эфира на французском ТВ президент попытался незаметно избавиться от дорогих часов стоимостью 80 тыс. евро, которые были у него на запястье.

На исчезновение аксессуара с запястья обратили внимание пользователи французского сегмента соцсетей. Макрон, говоря о "смикардах" (тех, кто получает минимальную зарплату), которые "никогда не набирали, как сейчас, такой большой покупательной способности", убрал руки под стол. Когда он вновь поднял их из-под стола, часов на руке уже не было. Видео с этим фокусом от Макрона только на странице народного депутата Клеманс Гетте в соцсетях за сутки посмотрели больше 4 млн человек.

В Елисейском дворце сразу принялись объяснять, что президент "не хотел ничего утаить от общественности". Журналистам France Info заявили, что причина другая. "Вопреки тому, что пишут в соцсетях, президент снимает часы не для того, чтобы их спрятать, а потому, что только что жестоко ударил ими по столу", - сказали журналистам. Также в окружении Макрона заявили, что на его запястье часы модели BRV192 от Bell & Ross за 2 тысячи евро, а не за 80 тысяч, как пишут СМИ. Однако этим объяснениям мало кто поверил.

Такая нелепая выходка, конечно, мало способствует попыткам Макрона и правительства обосновать необходимость пенсионной реформы. На улицах массово сжигают чучела французского президента. Французские газеты не стесняются делать шаржи на Макрона, где ему отрубают голову на гильотине. У манифестантов очень популярны сравнения Макрона с Людовиком XVI - французским монархом, казненным во время Великой Французской революции. "Мы казнили Людовика XVI, казним и Макрона", - гласят плакаты протестующих.

Что будет дальше?

Пока все-таки речь не идет о повторении мая 1968 года, говорит aif.ru Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник института Европы РАН. "На французских улицах сейчас не происходит ничего, что не происходило бы там ежегодно. Горящие машины? К этому привыкли из-за волнений в мигрантских районах и потасовок футбольных фанатов. Многотысячные протесты? Так и желтых жилетов было много. Пока протестующим не удается парализовать жизнь в стране, как это было в мае 68-го. Люди выходят на протесты, и, попротестовав, расходятся по кафе. Более, того, мы видим уже признаки нормализации ситуации. Например, в Париже под угрозой штрафов заставили выйти на работу 600 мусорщиков, которые начали убирать улицы", - отмечает эксперт.

Протестующим пока не хватает организованности, говорит Федоров. "Протесты прерываются, не видно готовности ночевать на улицах. Скорее всего, они сойдут на нет. Да, рейтинг Макрона упал ниже 30% впервые за его президентство. Но говорили, что это могло произойти, еще перед началом протестов. В целом, власти явно готовы к происходящему. Очевидно, ставка идет на то, чтобы переждать пик недовольства, и потом доделать дело. Поэтому уже в сентябре реформа может вступить в силу", - считает эксперт.

Источник - АиФ
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