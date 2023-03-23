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Эксперты прокомментировали возможный запрет Казахстана на ввоз параллельного импорта в Россию
00:14 25.03.2023

Екатерина Свинова

С 1 апреля Казахстан может запустить онлайн-систему отслеживания импорта и экспорта, с целью блокировки ввоза подсанкционных товаров в Россию. Об этом сообщает Financial Times.

В феврале Астану посетил госсекретарь Энтони Блинкен. Вероятно, глава Госдепа США проинформировал казахских чиновников о риске вторичных ограничений в случае введения торговли подсанкционными товарами с Россией.

Так, согласно данным бюро национальной статистики Казахстана, в 2022 году рост экспорта в Россию составил 25% (с 7,02 до 8,78 млрд долларов) по сравнению с показателем 2021-го.

Как отмечает директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, в современной истории после распада СССР Казахстан стал одной из самых успешных и состоявшихся стран на политической карте мира. Москва и Астана имеют выстроенные доверительные экономические и политические отношения. Наши страны являются, пожалуй, ключевыми партнерами в рамках Таможенного союза и ЕАЭС. Между государствами в рамках Евразийского экономического союза отсутствуют таможенные преграды, считает эксперт.

"Между странами значительно растет доля расчетов в российских рублях. Казахстан как суверенная страна и очень привлекательный партнер для участников международного рынка будет принимать любые взвешенные решения самостоятельно, исходя из национальных интересов", - поясняет Лобода.

Казахстан - не основной поставщик товаров параллельного импорта, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Больше поставляет Турция, Армения, Узбекистан (с этими странами товарооборот вырос в разы). В основном, страна поставляет в РФ западные марки автомобилей, смартфоны, различную технику, поясняет эксперт.

"В целом, много вопросов в системе отслеживания товаров - такая структура создается не очень быстро и наверняка часть сделок все равно останется "в тени". Тем более, что такие поставки санкционных товаров стали серьезным бизнесом в Казахстане", - считает он.

По словам Деева, скорее всего возможности обойти ограничения все равно сохранятся. А для самого Казахстана сотрудничество с Россией - выгодно и нуждается в масштабировании.

По данным Бюро нацстатистики в 2022 году товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил $28,3 млрд, а в общем объеме внешнеторгового оборота республики со странами ЕАЭС основная часть приходится на Россию - 92,3%. Об этом "Российской газете" рассказала исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина.

По ее мнению, Россия и Казахстан являются внешнеторговыми партнерами с большим стажем. Поэтому говорить о том, что увеличение товарооборота пришлось именно на последнее время - неверно.

Создание, тестирование и ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы, которая будет отслеживать все товары, проходящие через Казахстан, это вопрос не одного дня или месяца. Процесс запуска может занять значительно больший срок, считает Федоткина.

"На данном этапе сказать, что это будет за система и как она будет работать не представляется возможным, но ее введение определенно повлияет на транзит через Казахстан", - заключила она.

Источник - РГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679692440


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