В России фактически легализовали воровство через оффшоры – депутат Госдумы Делягин

00:47 25.03.2023

В России фактически легализовали воровство через оффшоры – депутат Госдумы



Владимир Гладков



Несмотря на декларируемую политику, российское руководство фактически легализовало использование буржуазией оффшоров для уклонения от налогов.



Об этом в эфире радио "Аврора" заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Сгоряча приняли закон не о полной деоффшоризации, а что в концессиях ЖКХ не может быть концессионером оффшорка. Концессия – это кормление, в переводе на русский язык. А инвестор – это боярин.



Так вот, новые бояре не могут брать в кормление ЖКХ российских городов, если они зарегистрированы в оффшорах. Разумно. Но сидит замминистра экономического развития, и говорит: "Конечно, на прямой оффшор закон распространяется, но к косвенным оффшорам он не имеет никакого отношения".



Косвенный оффшор – это когда российское физическое юридическое лицо владеет оффшорной компанией, и работает с Россией через нее. И это – "хорошо". Так и надо, "всегда так делайте", на этот оффшор закон о том, что новые бояре не могут брать ЖКХ российских городов и регионов, не относится", – возмутился Делягин.



Депутат подчеркнул, что таким образом в России фактически легализовали воровство в особо крупных размерах.



"Это говорит человек трезвый, не под наркотиками, он одет, у него пиджак надет сверху, а штаны снизу, он их не перепутал. Он замминистра экономики, и это официальная позиция российского правительства, что есть закон, что в этой сфере нельзя работать оффшорками, но если оффшорка принадлежит российскому жулику, который через нее не платит налоги – все кошерно, ребята, зашибись. И это закон!", – резюмировал он.