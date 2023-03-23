Уроки Югославии. Чему Россию могут научить события 24-летней давности?

00:58 25.03.2023 Глеб Иванов



Цветы у посольства Сербии в Москве в память о погибших в 1999 году при военной операции НАТО против Югославии.



24 марта 1999 года НАТО начала операцию "Союзная сила" - бомбардировки Югославии. В результате этой агрессии погибло более 2,5 тысяч гражданских, еще более 12 тысяч были ранены.



Бомбардировками был нанесен существенный урон югославской экономике и инфраструктуре на территории современной Сербии, а сама страна фактически перестала существовать как единое целое.



Бомбардировка Югославии стала не первой и не последней военной операцией НАТО. После натовские силы бомбили Ирак, Афганистан, Ливию. При этом мир воспринимал все происходящее как нечто само собой разумеющееся.



Почему такая система международных отношений стала возможна, почему страны мира никак не реагировали на военные операции американцев по всему свету и какой урок может вынести Россия из событий 24-летней давности, aif.ru узнавал у историка и публициста Бориса Якеменко.



Глеб Иванов, aif.ru: Борис Григорьевич, сейчас страны НАТО активно критикуют Россию за СВО на Украине. При этом сами они не раз и не два проводили жестокие военные операции, жертвами которых становились тысячи мирных людей. Как стала возможна такая система международных отношений, где НАТО действительно было позволено безвозмездно делать абсолютно все?



Борис Якеменко: Главная причина в том, что они считают, что демократия - это идея, которая является безусловно правильной, обладает безусловной ценностью, и ради распространения этой идеи можно делать все, что угодно. Вот это дикое развращенное представление о демократии привело к тому, что во имя нее можно убивать людей, и это никого не смущает. Если кто-то сопротивляется демократии, он должен быть просто уничтожен.



Олбрайт в свое время говорила: "На некоторые потери среди мирного населения следует соглашаться". Соглашаться во имя великой цели. Что делать, погибнет какое-то количество людей. Лес рубят, щепки летят. Зато потом остальные будут жить прекрасно. Удивительно, но здесь есть большевистский мотив, когда в 20-е годы XX века большевики рассуждали, что нужно кого-то расстреливать, но зато остальные будут жить хорошо. "Если мы идем к великой цели, то потери неизбежны на этом пути" - таков постулат и тут, и там.



Но есть некоторое отличие все же от большевиков. Когда это делали большевики, они ради своей великой цели жертвовали собой, своим комфортом. Когда им говорили: "Теперь вы должны пожертвовать собой", они шли на смерть ради этой цели. У американцев все иначе. Они относятся к цивилизованному миру, как цивилизованные люди относятся к варварам. Как Древний Рим раньше относился к варварскому миру. Рим очень четко разделял своих и чужих. По формам отношения к тебе ты мог понять, что ты варвар. Если тебя распинали на кресте, значит ты варвар, раб. Римского гражданина нельзя было казнить таким унизительным способом. "Что позволено Юпитеру, то не позволено быку".



Здесь происходит то же самое. С миром общаются, как с варварами. Варваров можно бомбить, убивать. Если они соглашаются с "цивилизованными", им надо давать конфеты, но при этом держать за глотку, чтобы не воспаряли. Именно эта тактика здесь и работает. И когда мы взываем к совести, говорим: "Да у вас же права человека", они нас не слушают. Потому что кто мы такие, чтобы им говорить?! С их точки зрения это все равно, что крепостной мужик обращается к барину, когда тот порет его на конюшне. Барин бы даже не понял, о чем речь.



Они сумели воспитать в себе то, что Сталин называл "ересью американской исключительности". Это когда простые американцы на обычных форумах на вопрос, что значит быть американцем, отвечают: "Это значит, что весь остальной мир должен мне угождать". Это пишут на полном серьезе. Обычная американская домохозяйка так и считает. И в этих условиях понятно, что тот, кто не угождает, покушается на статус американской исключительности. И ради этого они готовы всех принести в жертву. Не только воевать до последнего украинца, но и до последнего китайца, европейца, кого угодно.



- С мотивами американцев разобрались. Но почему те же сербы, которых бомбили 24 года назад, сейчас так рвутся в ЕС, многие страны которого их и бомбили? Как так получается?



- Мы сейчас с вами сталкиваемся с тем явлением, оценку которому в свое время дал Достоевский. В "Дневнике писателя", наблюдая за событиями восстания против турецкого владычества на Балканах и действий России в защиту тамошних славянских народов, он писал: "Не будет у России, и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. Начнут они непременно с того, что объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшей благодарностью; напротив, что от властолюбия России они спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта. А не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас же, имея в виду расширение границ и основание великой всеславянской империи на порабощение славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени. Особенно приятно будет для освобожденных славян... трубить на весь свет, что они - племена образованные, способные к самой высшей человеческой культуре, тогда как Россия - страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации".



Именно это мы сейчас с вами и наблюдаем, когда братья болгары чинят украинские танки и поставляют неонацистам на Украине оружие, когда Румыния, Македония, Хорватия вступают в НАТО, когда Сербия сейчас критикует Россию. Это массовое помешательство, которое заставляет народы, ставшие жертвой НАТО, со всех ног туда ломиться, потому что там их же убийцы обещают им прекрасную жизнь и будущее.



На самом деле, здесь мы могли бы поучиться у американцев, как тонко они для достижения собственных целей используют свою науку и культуру, свою дипломатию и военную силу. В борьбе с врагом все средства хороши. И чему точно нам стоило бы у них поучиться, так это последовательности. Если они сказали: "Ирак будет уничтожен", то он будет уничтожен. Вы помните, что Хусейн делал, чтобы не быть уничтоженным. Он пускал к себе наблюдателей на химические производства. Он шел навстречу во всем. Это ничем не помогло, он был уничтожен. С Ливией то же самое. С Югославией то же самое.



- Какие уроки по прошествии 24 лет мы сейчас для себя могли бы вынести?



- Главный урок, который мы вынесли, мы наблюдаем сегодня. Мы поняли, что мы рано или поздно могли быть следующими. Уже много раз по одной и той же дороге шли народы и целые страны, и эта дорога вся завалена трупами. Мы поняли, что если мы не начнем бороться за себя, то нас ничто не спасет. И мы бросили вызов этой системе отношений, устоявшейся системе правил, которой никто не решался сопротивляться.



Когда Путин выступал со своей Мюнхенской речью, в целом ряде западных газет на полном серьезе писали, что он сошел с ума. Им самим это казалось невероятным, невозможным. Теперь они понимают, что Россия так думает на самом деле, и поняли, что им это угрожает очень серьезно. Потому речь идет о сломе всей системы, используя которую американцы и доминируют в мире. Системе, которая позволяет им указывать на неугодные страны и обращать их в пепел при полном молчании всех остальных. Теперь эта грозная машина обратилась против нас, и тут нам нужно ясно понимать, что эта борьба не на жизнь, а на смерть. Источник - АиФ

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