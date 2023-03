Кто проходит в маслихаты КазРегионов по одномандатным округам (ФИО)

09:01 25.03.2023 Кто проходит в маслихаты Атырау, Уральска и Петропавловска по одномандатным округам

Кто проходит в маслихаты Атырау, Уральска и Петропавловска по одномандатным округам Фото: Zakon.kz

Территориальные избирательные комиссии оглашают результаты выборов. Списки победивших в выборах в депутаты маслихата по одномандатным округам публикует Zakon.kz.

Атырау



Аманбай Киздарбаев, 1972 года рождения, директор КГКП "Спортивный клуб инвалидов", самовыдвиженец;

Юрий Ли, 1981 года рождения, директор ТОО "International Safety Standar", партия Amanat;

Руслан Кумискалиев, 1969 года рождения, директор ИП "Атырау Сервис", партия "Байтак";

Акильбек Кулбарахов, 1988 года рождения, директор ТОО "BEK Industry Group", партия Amanat;

Камила Жапалова, 1972 года рождения, директор ИП "Жапалова К", президент культурного фонда "BatiKKami", НДПП "Ауыл",

Рафик Сарсенов, 1988 года рождения, директор ТОО "KazGroupPartners", председатель Совета общественного согласия; партия Amanat;

Гульнафис Танбаева, 1976 года рождения, директор КГБ ПХВ №7 поликлиники г. Атырау, партия Amanat;

Утемис Джумагалиев,1977 года рождения, председатель КХ "Джумагалиев Утемис Буранбаевич", НДПП "Ауыл";

Ильяс Конысбаев, 1990 года рождения, директор ТОО "DAMU Qurylys Group", партия Amanat;

Болатбай Нуркалиев, 1978 года рождения, директор средней школы №12 имени Ф. Досымовой, партия Amanat;

Вадим Кулмагамбетов ,1978 года рождения, юрист ТОО "Атырау көлік", ДПК"Ак Жол";

Хамит Кунарбаев, 1993 года рождения, директор ТОО "KhamAd Partners", Народная партия Казахстана;

Ануарбек Батаев, 1994 года рождения, тренер детской-юношеской спортивной школы №2, партия Amanat;

Каршига Джаумбаев, 1960 года рождения, директор КХ "Қарабура", партия Amanat;

Меирбек Губашев, 1973 года рождения, президент АО "Атырау-Жарык", партия Amanat;

Гильман Сарсемалиев, 1968 года рождения, директор Атырауского филиала ТОО "Казахстанское агентство прикладной экологии", НДПП "Ауыл";

Айжан Сарсембаева, 1968 года рождения, директор КГКП ясли-сада №18 "Балдырган", партия Amanat;

Нурбол Курман, 1976 года рождения, директор АО "Отбасы банк" филиал Атырауской области, партия Amanat;

Мейрамгуль Есниязова, 1983 года рождения, переводчик учебного центра "APEC TC", партия Amanat;

Азамат Муханжанов, 1991 года рождения, директор ИП "Муханжанова", самовыдвиженец;

Аскар Саппаев, 1973 года рождения, директор ИП "Эталон", партия Amanat;

Алибек Темиргалиев, 1969 года рождения, президент АО "Атырауские тепловые сети", партия Amanat;

Бауржан Ажгалиев, 1967 года рождения, генеральный директор ТОО "Рауан Налко", ДПК "Ак Жол";

Бейбит Мурзагалиев, 1984 года рождения, председатель Атырауского городского филиала партии Amanat, партия Amanat;

Амиржан Нурланулы, 1990 года рождения, руководитель молодежного театра при Академическом казахском драматическом театре имени Махамбета Утемисова, партия Amanat.



УРАЛЬСК



Ерлан Жуматаев, 1983 года рождения, КПО б.в, метролог, самовыдвиженец;

Нурлыкан Абенов, 1979 года рождения, ИП "Жұмыскер", директор, самовыдвиженец;

Акылбек Султанов, 1964 года рождения, ЗКАТУ им.Жангир хана, проректор, НДПП "Ауыл";

Нурбулат Исмагулов, 1968 года рождения, ТОО "Батыс Сервис Плюс", директор, партия Amanat;

Бауыржан Мухамбетжанов, 1974 года рождения, руководитель Уральского филиала ОО партии Amanat, партия Amanat;

Юрий Казанин, 1962 года рождения, ТОО "Ак болу", директор, ДПК "Ак Жол";

Нургүл Ашикова, 1972 года рождения, ИП "Ләззат", руководитель, партия Amanat;

Михаил Дудниченков, 1988 года рождения, ТОО "IT Group Kazakhztan", генеральный директор, партия Amanat;

Максат Айсаутов, 1964 года рождения, безработный, самовыдвиженец;

Ринат Нургалиев, 1988 года рождения ТОО "Жайық таза қала", директор, партия Amanat;

Сергей Офицеров, 1992 года рождения, КазУИиТС, директор информационного центра, самовыдвиженец;

Айбек Каримов, 1976 года рождения, АО "Зап.Каз.корпорация строительных материалов", заместитель генерального директора, партия Amanat;

Есентай Калиев, 1963 года рождения, временно безработный, партия Amanat;

Канат Нажметдинов, 1983 года рождения, ТОО "Дулан и А", директор, самовыдвиженец;

Константин Свешников, 1981 года рождения, ТОО "DDVR GRoUP", директор, ДПК "Ак Жол";

Айнаш Кубайдуллина, 1992 года рождения, ТОО "Bussines Power", директор, партия Amanat;

Дияс Айтжанов, 1984 года рождения, КПО б.в., оператор, самовыдвиженец;

Азима Губашева, 1971 года рождения, КГУ "Гимназия №42", директор, самовыдвиженец;

Владимир Юркевич, 1986 года рождения, ТОО "Батыс Дилижанс", директор, партия Amanat;

Асланбек Аминов, 1987 года рождения, ИП "ГЕОНА КАЗ", директор, партия Respublicа;

Жанна Кенжина, 1976 года рождения, ТОО "ДСК Приоритет", директор, партия Amanat;

Муслим Джардемов, 1974 года рождения, ТОО "KZ-SAPA", руководитель, партия Amanat;

Алихан Жумашев, 1989 года рождения, ТОО "MOISAL", директор, ДПК "Ак Жол";

Алшын Жолдыгали, 1994 года рождения, ТОО "Батыс Өнім", инженер, самовыдвиженец.

Петропавловск



Марат Искаков, 1969 года рождения, региональная палата предпринимателей "Атамекен", заместитель директора, партия Amanat;

Гумар Нуртаза, 1992 года рождения, ТОО "SAB BARAKAT", генеральный директор, партия Amanat;

Закиржан Мамлютов, 1981 года рождения, ТОО "Qz media Portal", директор, заместитель директора, самовыдвиженец;

Асемгуль Ахметова, 1987 года рождения, Петропавловский филиал партии Amanat, председатель, партия Amanat;

Каныш Бижанов, 1977 года рождения, Областной центр фтизиопульмонологии, директор, партия Amanat;

Болат Кожахметов, 1963 года рождения, Северо-Казахстанский областной филиал ОО "Народная партия Казахстана", заместитель председателя, Народная партия Казахстана;

Руслан Шарипов, 1976 года рождения, ТОО "Инфотехцентр СК", директор, партия Amanat;

Арман Бердагулов, 1985 года рождения, временно безработный, партия Amanat;

Салимхан Сабитов, 1991 года рождения, ТОО "Автошкола "Ровная дорога", директор, партия Amanat;

Юрий Бацанов, 1958 года рождения, ПК "Аварийная служба", генеральный директор, партия Amanat;

Сергей Тимофеев, 1959 года рождения, ТОО "Основание", директор, партия Amanat;

Арман Саутов, 1977 года рождения, ТОО "Кызылжар су", исполнительный директор, партия Amanat;

Сергей Зуев, 1985 года рождения, Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи, врач-хирург, Народная партия Казахстана;

Елена Семидоцких, 1984 года рождения, индивидуальный предприниматель, партия Amanat;

Павел Афанасьев, 1975 года рождения, НАО "Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева", старший преподаватель, самовыдвиженец;

Рашбиль Евдаев, 1955 года рождения, ИП "Евдаев", руководитель, партия Amanat

Лаура Каиржанова, 1969 года рождения, Филиал АГУ при Президенте РК по СКО, руководитель, партия Amanat;

Лаззат Жалмуканова, 1962 года рождения, КГУ СШКНВ №17, директор, ДПК "Ак Жол".



-------------------------------



Кто прошел в маслихат Шымкента по одномандатным округам

Кто стал депутатом маслихата Шымкента по одномандатным округам Фото: Zakon.kz

Стало известно, кто победил в выборах в маслихат Шымкента по одномандатным округам, сообщает Zakon.kz.

Исхахов Талгат, 1968 года рождения, директор ТОО "Бал Текстиль", партия Amanat;

Балабиев Нурсултан, 1991 года рождения, директор ТОО "Самал Транзит", партия Amanat;

Жолдыхожаев Мурат, 1987 года рождения, президент общественного объединения "Федерация национального спорта "Жекпе-жек"" по городу Шымкенту, самовыдвиженец;

Курпебаев Нуралы, 1977 года рождения, директор ТОО "ПК-ЮГ", самовыдвиженец;

Султанова Тореайым, 1963 года рождения, индивидуальный предприниматель, партия Amanat;

Кожамжарова Дариякуль, 1962 года рождения, ректор Южно-Казахстанского университета им. М.Ауэзова, партия Amanat;

Абишев Бокейхан, 1990 года рождения, директор ТОО "Борте милка", партия Amanat;

Калмуратов Муратали, 1977 года рождения, заместитель исполнительного секретаря партии Amanat, партия Amanat;

Нурлыбаев Асхат, 1990 года рождения, сооснователь компании "PRO GROUP", соучредитель компании "Joma LTD", "USUPSO KZ", "Bellas", "Mirai LTD", партия Respublica;

Аширбаев Байкен, 1970 года рождения, советник директора ТОО "Firkan Retail Grоup", партия Amanat;

Молдабек Аскар, 1981 года рождения, учредитель ТОО "Заңғар Тренд", самовыдвиженец;

Утемисов Марат, 1977 года рождения, директор АО "Bereke Bank", самовыдвиженец;

Сулайманов Лазиз, 1980 года рождения, директор школы им. "А.Кунанбаев", директор ТОО "SOUTHALUPLAST", партия Amanat;

Козбахов Шынгыс, 1984 года рождения, директор ТОО "ЮГОЙPRO", партия Amanat;

Куашбаев Дулат, 1988 года рождения, директор ИП "Болашак", ДПК "Ак Жол";

Керимжанов Мерлан, 1986 года рождения, руководитель Самурык - Казына "Жайлы мектеп", партия Amanat.

Ранее стало известно, кто проходит в маслихаты Костаная, Семея и Тараза по одномандатным округам.



19 марта в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. 20 марта в Центральной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты, по которым в Мажилис прошли шесть партий: Amanat, "Ауыл", Respublica, "Ак жол", "Народная партия Казахстана" и ОСДП.



-------------------------------------



ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Территориальная избирательная комиссия Жетысуской области опубликовала итоги внеочередных выборов депутатов в маслихат, прошедших 19 марта, передает корреспондент МИА "Казинформ".



Всего в списки избирателей включены 443 617 граждан. В голосовании приняли участие 245 219 человек, из них по открепительным удостоверениям - 324, вне помещений для голосования - 2613.



Число голосов, поданных за каждую политическую партию:



1. Партия "Amanat" - 149 878 голосов или 61,88%;



2. Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 28 923 голоса или 11,94%;



3. Партия "Respublica" - 28 047 голосов или 11,58%;



4. Народная партия Казахстана - 16 346 голосов или 6,75%;



5. Демократическая партия Казахстана "Ақ Жол" - 16 161 голосов или 6,67%.



Число бюллетеней с отметкой в строке "Против всех" – 2835.



Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании:



Партия "Амаnat" – 10.



Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" – 2.



Партия "Respublica" – 2.



Народная партия Казахстана – 1.



Демократическая партия Казахстана "Aқ жол" – 1.



Также установлены следующие итоги выборов депутатов маслихата Жетысуской области по одномандатным территориальным избирательным округам:



округ № 1 - Ахмолдаев Данияр Турганбекович, 1989 года рождения, директор средней школы имени И. Жансугурова, Аксуский район, село Жансугуров;



округ №2 - Садиев Алмат Тезекбаевич, 1978 года рождения, директор районного центра проведения массовых спортивных мероприятий, город Ушарал;



округ №3 - Саятова Баршагуль Ахатовна, 1964 года рождения, глава к/х "Асқартау", врач-психиатр ГКП на ПХВ районная больница Кабанбай, село Кабанбай, Алакольский район;



округ №4 - Оспанов Жанат Тәңірбергенұлы, 1968 года рождения, директор КГУ "СШ им. Б. Жолбарысулы", Ескельдинский район, село Карабулак;округ №5 - Бласов Бекет Жайлаубекұлы, 1989 года рождения, ИП "Дияр", Каратальский район, город Уштобе;



округ №6 - Чуженев Марат Сағынтайұлы, 1963 года рождения, глава КХ "Зарина", Кербулакский район, село Коксу;



округ №7 - Шенгелбаев Секенбай Сейтжанович, 1961 года рождения, руководитель КХ "Қыдырәлі", село Жарлыозек;



округ №8 - Тулакбаев Руслан Мустапаевич, 1973 года рождения, глава КХ "Тулакбаев Р", Панфиловский район, село Алмалы;



округ №9 - Алтынбеков Жалғас Даулеткелдіұлы, 1984 года рождения, директор ТОО строительная компания "Жаркент-Алғыр", Панфиловский район, село Турпан;



округ №10 - Мұқатай Медет Әкімжанұлы, 1980 года рождения, руководитель ИП "Орбұлақ", Панфиловский район, город Жаркент;



округ №11 - Сайранбеков Камбарбек Мухаметбекович, 1969 года рождения, генеральный директор ТОО "Sairanbek Agro", Сарканский район, город Саркан;



округ № 12 - Валишанов Руслан Вахапұлы, 1965 года рождения, директор ТОО "Шымыр", Талдыкорган, село Өтенай;



округ № 13 - Қажи Қайыр Қабланбайұлы, 1976 года рождения, директор федерации по таеквандо, Алматинская область, Карасайский район, село Жибек жолы;



округ № 14 - Файзулин Баниямин Джихангерович, 1967 года рождения, председатель совета предпринимателей и противодействию коррупции Жетысуской области, город Талдыкорган;



округ № 15 - Кереев Қайрат Нұрғабылұлы, 1964 года рождения, директор "Нұр-Шапағат-Құрылыс", директор "Нұр-Шапағат-Проект", город Талдыкорган;



округ № 16 - Нестеров Константин Михайлович, 1969 года рождения, директор ТККП "Городской дом культуры г. Текели", город Текели.



-----------------------------------------



СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Итоги выборов депутатов маслихата Абайской области объявили в областной избирательной комиссии, передает МИА "Казинформ".



В списки избирателей включены 416 191 граждан. В голосовании приняли участие 225 963 избирателей, из них по открепительным удостоверениям – 261, вне помещений для голосования – 9947.



Общее число кандидатов - 49.



По итогам выборов депутатами маслихата Абайской области по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:



по избирательному округу № 1 – Құрманбай Марат Серікжанұлы, 1961 года рождения, президент корпорации "Ақшың", проживает в г. Семее;



по избирательному округу № 2 – Чакенов Асхат Мейрамбекович, 1984 года рождения, директор "НАО Правительство для граждан" по обл.Абай, проживает в г.Семее;



по избирательному округу № 3 – Каскабаев Мухаметкали Телеуханович, 1966 года рождения, генеральной директор ТОО "Зеленстрой Семей", проживает в г.Семее;



по избирательному округу № 4 – Баймуринов Талгат Булатович, 1966 года рождения, глава КХ "Муздыбай-1", проживает г. Семее, село Муздыбай;



по избирательному округу № 5 – Касенов Куаныш Аманбекұлы, 1989 года рождения, заместитель генерального директора ТОО "Силикат", проживает в г.Семее;



по избирательному округу № 6 – Кайрамбаев Бауыржан Сейтжапарович, 1971 года рождения, директор ТОО "Гордорстрой", проживает в г.Семее;



по избирательному округу № 7 – Ахметов Съезбек Рахышевич, 1971 года рождения, генеральный директор МЦ "Жан-Ер", проживает в г.Семее;



по избирательному округу № 8 – Батырбеков Эрлан Гадлетович,1961 года рождения, генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК" МЭРК, проживает в г. Курчатове;



по избирательному округу № 9 – Нугымаров Айбек Серикболович, 1987 года рождения, директор "Колледж транспорта", проживает в г. Семее;



по избирательному округу № 10 – Койгельдин Ержан Турсынханович, 1964 года рождения, руководитель ТОО "Өрнек", проживает в селе Кокпекты;



по избирательному округу № 11 – Дюсекеева Айгуль Рысбековна, 1981 года рождения, директор ИП "Дюсекеева", проживает в г. Семее;



по избирательному округу № 12 – Майжанов Уалихан Тукенович, 1961 года рождения, временно не работает, проживает в Бородулихинском районе, село Новая Шульба;



по избирательному округу № 13 – Койжайганов Нурлан Алтынбекович, 1977 года рождения, директор КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Жарминского района", проживает в селе Калбатау;



по избирательному округу № 14 – Карашев Мамырбек Бахтыгазинович, 1969 года рождения, директор ТОО "Юбилейный", проживает в Урджарском районе, село Колденен;



по избирательному округу № 15 – Жоламанов Шалкар Турысбекович, 1979 года рождения, директор КГУ "Детско-юношеская спортивная школа города Семей", проживает в г.Семее. Источник - Zakon.kz

