Резкий скачок числа заразившихся коронавирусом наблюдается в Казахстане

09:04 25.03.2023

По данным Минздрава, за сутки в Казахстане зарегистрировали 80 случаев заражения Covid-19 и 6 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 25 марта лечение от КВИ продолжают получать 1729 человек (–1 555+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находится – 152 пациента, на амбулаторном уровне – 1577 пациент.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:



в тяжелом состоянии – 3 пациентa;

в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента;

на аппарате ИВЛ – 2 пациента.



По данным Минздрава на 24 марта, за сутки было выявлено 22 случая заражения Covid-19.



К слову, за последние три дня, в период с 22 по 24 марта, число заразившихся за сутки не превышало 34 человека.



Мухит Турсынали