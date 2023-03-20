Нефть в России изначально досталась не тем людям, - А.Разуваев

09:33 25.03.2023

дело "Юкоса" стало важнейшим шагом в процессе национализации российских элит

Александр Разуваев

20.03.23

Весной текущего года исполняется 20 лет "делу Юкоса". В марте 2003-​го ключевой задачей на инвестиционном комитете в московских финансовых компаниях было понять, на кого делать ставку: на Владимира Путина или Михаила Ходорковского*.



Рейтинг Путина тогда составлял 60 процентов, а Ходорковский вряд ли бы мог собрать больше нескольких процентов на выборах. Однако тогда выглядело все не так однозначно. "Юкос" создал лобби в Госдуме, спонсировал партии КПРФ, "Яблоко" и СПС и, по некоторым данным, поддерживал идею партийного правительства – когда правительство формируется парламентом и подконтрольно ему. Ни одно крупное экономическое решение в Думе не могло пройти без предварительного согласия Ходорковского. Но обо всем по порядку.



Ходорковский в 1987‑м вместе с друзьями возглавил Центр научно-​технического творчества молодежи (НТТМ) при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ (Москва). Центр занимался импортом и сбытом компьютеров, варкой джинсов, сбытом алкогольных напитков и так далее. Но самое главное, он зарабатывал на обналичивании средств. В то время НИИ,конструкторские бюро и заводы не имели права выплачивать сотрудникам реально заработанные деньги за сторонние заказы и пропускали эти заказы через Центры НТТМ. Ходорковский потом рассказывал, что именно в этот период он впервые заработал большие деньги – 160 тысяч рублей, которые он получил за специальную разработку от Института высоких температур Академии наук СССР.



Банк МЕНАТЕП Ходорковского очень хорошо поднялся в начале 90‑х на гиперинфляции. Валюта, ГКО и межбанковские кредиты обеспечивали доходность в сотни процентов, при почти бесплатных пассивах. Господин Ходорковский в 96‑м входил в пул олигархов, которые поддержали Бориса Ельцина на выборах. За эту поддержку Ельцин заплатил олигархам ведущими советскими экспортными предприятиями. Они были проданы за бесценок по схеме залоговых аукционов.



Ходорковскому достался "Юкос", который в 2003 году стал самой дорогой компанией России по размеру рыночной капитализации, обойдя "Лукойл". Справедливости ради стоит сказать, что рыночная капитализация "Газпрома" тогда была сильно занижена, так как существовали жесткие ограничения на покупку акций газового холдинга для иностранцев. Существует точка зрения, что "Юкос" был самой эффективной компанией России. Формально это так. Но финансовый результат достигался жестким занижением зарплат: они были в три-​четыре раза ниже, чем в соседнем Сургутнефтегазе. А также агрессивными методами добычи и серой налоговой оптимизацией во внутренних офшорах, где были созданы основные центры прибыли. В результате эффективная ставка налога на прибыль в консолидированной отчетности оказалась значительно ниже установленной по закону.



Отношение команды "Юкоса" к России предельно четко сформулировал один из топ-​менеджеров группы на конференции одного из инвестбанков осенью 2003 года. Он заявил, что Россия – это бесперспективная страна с сокращающимся населением, где компания просто качает нефть. Предельно откровенно о том, какое будущее уготовили населению Ходорковский и друзья. Однако у Путина и его соратников, прежде всего Игоря Сечина и Алексея Кудрина, были другие планы.



В 2003‑м Ходорковский и ряд его партнеров оказались в тюрьме или были вынуждены покинуть страну. Спонсируемые "Юкосом" партии проиграли на парламентских выборах, а на майдан у "Юкоса" сил уже не было. Серая налоговая оптимизация стала причиной претензий государства к компании. В общей сложности ей было доначислено налогов на 27 с половиной миллиардов долларов. "Юкос" подвергся банкротству за долги перед бюджетом и прекратил существование. Активы достались государственным "Роснефти" и "Газпрому". С учетом долгов дочерних компаний, активы "Юкоса" были проданы по справедливым ценам. Основные акционеры за границей много раз пытались оспорить банкротство компании в зарубежных судах, однако безуспешно. Банкротство состоялось строго в рамках закона.



В апреле 2003 года было объявлено о слиянии "Юкоса" и "Сибнефти". Но после того, как у "Юкоса" появились проблемы, основной акционер "Сибнефти" Роман Абрамович аннулировал сделку. При этом основные акционеры обвиняли именно Абрамовича в инициативе атаки на опальную компанию.



Основная проблема России начала 90‑х была не в том, что собственность поделили несправедливо. Справедливо поделить ее было в принципе невозможно. А в том, что ключевые активы изначально достались очень сомнительным людям, для которых понятие патриотизма и социальной ответственности бизнеса – пустой звук. "Юкос", "Сибнефть" и ТНК проводили серую налоговую оптимизацию и не доплачивали в казну, прекрасно зная о мизерных зарплатах бюджетников. При этом "Сибнефть" и ТНК в итоге не стали ссориться с государством, выплатив сокрытую от налогов сумму и разумный штраф. И только "Юкос" полез в бутылку.



За минувшие 20 лет произошла консолидация нефтяной отрасли России. В результате на компании, прямо и косвенно контролируемые государством, сейчас приходится более половины добычи. А дело "Юкоса" стало важнейшим шагом в процессе национализации российских элит. Бизнес принял новые правила игры и второго "дела Юкоса" не потребовалось.



*физическое лицо, признанное "иностранным агентом"