 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Снятые во время интервью роскошные часы Макрона разъярили французов
09:38 25.03.2023

Елисейский дворец пытается объяснить фокус "президента богатых"

Президент Франции Эммануэль Макрон снял "роскошные" часы в ходе телевизионного интервью. "Фокус" с незаметным удалением из поля зрения дорогого аксессуара вызвало возмущение в социальных сетях, пользователи которых заявили, что макроновские часы стоят 80 тысяч евро, а он является "президентом богатых".

Елисейский дворец пытается объяснить фокус "президента богатых"
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН. ФОТО: KREMLIN.RU.
Эммануэль Макрон вызвал возмущение в социальных сетях после того, как зоркие телезрители заметили, как он снял свои "роскошные" часы в середине интервью по поводу своих яростно оспариваемых пенсионных изменений, пишет The Guardian.

Выступление по телевидению в среду состоялось за день до того, как более миллиона протестующих – а по данным профсоюзов, и вовсе три миллиона французов – вышли на демонстрации по всей Франции против повышения макроновским правительством пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Интервью президента, которое было встречено обвинениями в том, что Макрон "высокомерен и презирает" общественные интересы, вызвало еще большую ярость в пятницу, когда критики заявили, что он снял часы стоимостью 80 тысяч евро. Другие, впрочем, утверждают, что часы, описанные как "роскошные", стоят 2400 евро или меньше.

Действия Макрона по незаметному, как ему казалось, снятию часов, в то время как его руки во время интервью находились под столом, были расценены как еще одно доказательство того, что глава Республики оторван от обычной французской публики и является "президентом богатых".

Однако представители Елисейского дворца попытались прекратить скандал, заявив, что Макрон снял часы, просто потому что они "стучали по столу", когда он давал 30-минутное интервью в прайм-тайм.

Прежде чем снять часы, примерно через 10 минут после начала интервью, послышался стук, когда Макрон положил предплечья на стол. Затем он опустил руки под стол. Когда они появились вновь в поле зрения публики, часов на президентском левом запястье уже не было.

Этот маневр был быстро подмечен во Франции, где широко распространено недовольство правительственным пенсионным законом, краеугольным камнем предвыборных кампаний Макрона в 2017 и 2022 годах. С тех пор клип с исчезнувшими с руки президента часами стал вирусным.

Депутат парламента от радикальной левой партии "Непокоренная Франция" Фарида Амрани говорит: "Президент богатых никогда так хорошо не соответствовал своему имени".

Точная стоимость часов неизвестна, отмечает The Guardian. Французские СМИ предположили, что они были изготовлены французской компанией Bell & Ross и стоил где-то от 1600 до 2400 евро.

В заявлении Елисейского дворца говорится: "Президент снял свои часы не для того, чтобы спрятать их, а потому, что они сильно стучали по столу. Шум отчетливо слышен всего за несколько секунд до начала видео, опубликованного в социальных сетях".

Неназванный источник в окружении Макрона сообщил французским СМИ о часах президента: "Он часто носил их более полутора лет". По его словам, их можно увидеть, например, в его аккаунте в соцсети и на официальной фотографии Soazig de la Moissonnière, он также надевал их на другие мероприятия, включая финал чемпионата мира 2022 года в Катаре и во время своего государственного визита в Вашингтон в декабре прошлого года."

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679726280


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