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Украина намерена повысить тариф на транзит российского газа. Миллер заплатит любую мзду?
09:44 25.03.2023

Украина второй раз с начала года, на этот раз сразу вдвое, хочет повысить стоимость транзита российской нефти, которая идет по ее территории по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии, Венгрии и Чехии. Даже несмотря на рост затрат, сырье из РФ остается более выгодным для потребителей Восточной Европы, чем альтернативные закупки внутри Евросоюза, полагают эксперты.

Украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" по территории Украины, сообщило агентство Argus со ссылкой на участников рынка. Эти данные подтверждают источники "Ъ", отмечая, что речь идет о повышении ставки вдвое, до € 27,2 за тонну. Рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий.

На данный момент окончательного решения по этому вопросу нет, продолжаются переговоры. В "Транснефти", которая традиционно производит оплату за прокачку нефти, поступающей на экспорт из РФ по "Дружбе", сообщили, что компании известно о намерении Украины изменить тарифы, но о каких параметрах повышения идет речь и с какого момента тариф планируется поднять, там не знают. Этот вопрос, поясняют источники издания, украинская сторона должна согласовать прежде всего с получателями - Венгрией и Словакией.

По данным Argus, график поставок по южной ветке "Дружбы" во втором квартале предусматривает увеличение отгрузок нефти почти на 30%, до 321 тыс. баррелей в сутки (около 4 млн тонн за три месяца). Глава "Транснефти" Николай Токарев подтверждал, что по итогам года поставки по этому направлению ожидаются на прошлогоднем уровне в 12 млн тонн.

Если повышение транзитной ставки будет одобрено, оно станет уже вторым с начала года. Ранее тариф вырос на 18,3%, до € 13,6 за тонну.

Источник - eadaily.com
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