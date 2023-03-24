Тайный смысл визита Си Цзиньпина к Михаилу Мишустину и переполох на Западе - версия

10:27 25.03.2023 24 марта 2023



Формат, атмосфера и результаты трехдневного государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву стали холодным душем для буйных голов в США и Евросоюзе. Некоторым из них пришлось признать явное: политическая и экономическая изоляция России полностью провалилась. Подтвердив дружбу и выразив готовность совместно с президентом России Владимиром Путиным строить многополярный мир, Си Цзиньпин не просто заявил позицию Пекина, но и дал недвусмысленный сигнал всем странам - партнерам Китая, а это большинство стран мира, что американский нарратив "будущего без России" является фикцией.



Как и прогнозировалось непосредственно до визита Си Цзиньпина в Москву, лидеры России и Китая подтвердили, что стоят "спиной к спине" в "равной и неделимой безопасности". Китайский лидер заявил, что укрепление и развитие китайско-российских отношений - это "стратегический выбор, сделанный Китаем, исходя из его собственных фундаментальных интересов и общей тенденции развития мира".



"Россия и Китай говорят, что это союз без границ, я думаю, это серьезно. В этом состоит настоящая проблема вне зависимости от того, что произойдет на Украине",

- заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Telegraph.



"Президент России Владимир Путин заручился поддержкой развивающихся стран и устроил на Западе настоящий переполох, осудив продвигаемую США внешнюю политику… Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый возглавляемый США геополитический порядок и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран",

- догадались американские журналисты.

В свете этих небезосновательных, но запоздавших опасений американцев, особый смысл приобретает персональный визит председателя КНР Си Цзиньпина в правительство России к премьеру Михаилу Мишустину. Напомним, он состоялся во второй, основной день государственного визита Си Цзиньпина в Москву. Наш премьер встречал высокого гостя на ступеньках Дома правительства - этикет и личное уважение, знаете ли…



На встрече с Си Цзиньпином и китайской делегацией присутствовал практически весь состав нашего правительства, говорят, Эльвира Набиулина присутствовала не только на встречах у президента Владимира Путина, но и на этой встрече у Мишустина тоже. В протокольной информации на сайте правительства приведены официальные вступительные приветствия Михаила Мишустина и Си Цзиньпина - о больших успехах во взаимном сближении, о почти 190 млрд долларов товарооборота за 2022 год, о необходимости контактов на межправительственном уровне и т. д. Важным и заметным прозвучало приглашение премьера Мишустина в Китай на встречу с новым премьером Госсовета Китая Ли Цяном - Си Цзиньпин предложил Мишустину приехать "как можно быстрее". Ну, дальше информагентства нам опять сказали про "Один пояс - один путь" - ну, вот и вся информация о визите Си в наш Дом правительства.



Так зачем приезжал-то?! Об этом - о том, о чем нам рассказали - могли бы и в Кремле поговорить, Мишустин прилетел бы как на крыльях, по первому звонку! Что там такого особенного в нашем Доме правительства, что потребовало личного (!) присутствия самого председателя КНР?!



Одну из версий выдвинул известный экономист Михаил Хазин. Он допустил, что Си Цзиньпин своим беспрецедентным визитом показал каждому чиновнику и бизнесмену в Китае то, что "Мишустин и его ребята - надежные партнеры, я им доверяю". Это понятно, но все же на полновесную причину такое предположение не тянет - мелковато для столь ошеломляющего визита.



Давайте смотреть глубже. Думается, все дело здесь в личности Мишустина, в его недалеком профессиональном прошлом и успехах по той, недавней службе. Так вот, Михаил Мишустин по первому своему образованию - инженер-системотехник, "айтишник" - если использовать современный жаргон. Чуть позже он получил экономическое образование и занялся организацией и передачей информационных потоков в налоговой службе России. Сложнейшая задача - построить систему учета сверхогромного количества взаимопересекающихся и взаимозависимых информационных потоков, обеспечить их контроль и конфиденциальность: Михаил Мишустин создал лучшую в Европе автоматизированную налоговую службу. Прочность экономики России обязана и его личным трудам в том числе.



Так вот, глубокие знания и практический опыт Михаила Мишустина сыграли решающую роль в создании цифрового рубля в России: председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о скором принятии закона о цифровом рубле - это может произойти уже в апреле текущего года.



Соответствующее заявление Аксакова прозвучало 23 марта (через 2 дня после визита Си в Дом Правительства) во время выступления на Российском форуме финансового рынка.



"Он сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем", - уточнил народный избранник.

Понятно и присутствие госпожи Набиулиной на переговорах, ибо…



Ключевые аспекты модели цифрового рубля (по данным официального сайта ЦБ):



Эмитентом цифрового рубля является Банк России.

Цифровой рубль - обязательство Банка России.

Банк России открывает кошельки финансовым организациям и Федеральному казначейству, а также кошельки физическим и юридическим лицам по их поручению через финансовые организации.

Клиентам, финансовым организациям и Федеральному казначейству открывается только один кошелек в цифровых рублях.

На размещенные в кошельках цифровые рубли не начисляется процентный доход на остаток.

Средства на кошельке доступны клиенту через любую другую финансовую организацию, где он обслуживается (список пилотных банков уже определен).



Понимаешь, дорогой читатель, если к группе цифровых рублей прикрепить (к примеру) пометку "з" (золото), то эту группу цифровых рублей вполне можно использовать как золотые слитки в международной торговле. А если то же самое сделать с цифровым юанем и с цифровыми валютами стран - членов БРИКС (например) - вот вам и готовая цифровая альтернатива доллару. Мы, конечно, очень упрощенно и наглядно описали создание новой резервной цифровой мировой валюты (замены доллару), но суть постарались передать.



И что вы думаете?! Уже 23 марта в США засуетились: в четверг, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что России и Китаю, несмотря на имеющуюся мотивацию создать альтернативу доллару, будет крайне тяжело этого добиться.



"Я, безусловно, хочу, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой. У России и Китая (едва ли только у них двоих! - авт.) есть мотивация попытаться разработать другую систему, которая позволит избежать использования доллара. Но это то, чего крайне тяжело добиться. И у меня есть уверенность, что доллар останется мировой резервной валютой еще долгое время, несмотря на различные попытки создать системы, позволяющие обойти его", - сказала Йеллен.

Поспешим разочаровать старушку Йеллен, у нас есть уверенность, что доллар останется "мировой резервной валютой" - только в их мире AUKUS - "цивилизованном мире" англосаксов и их сателлитов.



Анализируя всю цепь происшедших событий, мы полагаем, дорогой читатель, что Михаил Мишустин в Доме правительства детальным образом представлял Си Цзиньпину инфраструктуру цифрового рубля - всю, целиком - от программного обеспечения и аппаратного комплекса до графических изображений технологии его изготовления и внедрения. Такую модель, конечно, в Кремль не перетащишь - с ней ознакомиться можно только на месте. Теперь понятно, почему председателю Си пришлось ехать к премьер-министру лично.



Тогда предложение китайского лидера нашему премьеру посетить Китай как можно быстрее кажется абсолютно логичным и обоснованным: Си хочет, чтобы Мишустин скоординировал стыковку российской и китайской инфраструктур для запуска цифровых валют быстро, без проволочек. Видимо, таймер по баксу уже запущен и англосаксы могут дезавуировать свой доллар уже вот-вот. Оттого и нервничает Йеллен.



Симптоматично, что рейтинговое агентство Moody’s 24 марта предупредило, что дальнейшие потрясения в банковской сфере США невозможно сдержать.



Эмиль Боев Источник - eadaily.com

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