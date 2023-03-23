"Истории кыргызов 3000 лет, а не 2200, как считалось ранее", - кыргызский "историк" Молдокасымов

10:48 25.03.2023 Исследования китайских ученых доказывают, что истории кыргызов 3000 лет, а не 2200, как считалось ранее, - глава фонда "Мурас" К.Молдокасымов. Интервью



Продолжение: Президент поручил выделить 13 млн сомов на перевод архивных документов о кыргызах с древнекитайского языка

Бишкек (АКИpress) – *Интервью было опубликовано в 2019 году



Председатель Фонда исторического и культурного наследия народа Кыргызстана "Мурас" Кыяс Молдокасымов в интервью АКИpress рассказал о крупнейшем историческом открытии в современной истории Кыргызстана - о новой дате первого упоминания этнонима "кыргыз" в китайских летописях.



- С какими новостями вы вернулись из Пекина?



- Одна из первых встреч в Пекине была с учеными Института исторических исследований Академии общественных наук Китая. Президент всегда уделяет внимание китайской истории, архивам. По этому вопросу о передаче информации из архивов в рамках официального визита в Китай президент лично обращался к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню и министру культуры и истории. Президент поднял инициативу, которую мы воплощаем в жизнь.



При Институте исторических исследований Академии общественных наук Китая есть Центр Евразийских исследований. На встрече директор центра, профессор Ли Цзиньсю сказал президенту, что работа началась, процесс идет. За короткое время они получили большое количество информации, самая интересная информация касается кыргызов, о которых писали в хронике китайского императора. В 10 веке до нашей эры писали о кыргызах. Президент удивился. Мы спросили, действительно ли это так? Мы считали, что первое упоминание о кыргызах было в 201 году до нашей эры в труде "Ши-цзи" историка Сыма Цяня. Они ответили, что за 8 веков до этого в летописях китайского императора упоминается о кыргызах. Это обнаружил один из сильнейших историков Китая Ю Тайшан и написал статью на английском языке. Они сказали, что Ю Тайшан - один из сильнейших историков Китая, который лучше всех изучил историю Древнего Китая. Он и до этого в рамках исследований встречался с информацией о кыргызах, но не обратил внимания. После соглашения, которое было заключено между нами, он вновь вернулся к архивным материалам и обнаружил, что у него в руках была информация о кыргызах.



Поэтому наша история не исчисляется 2200 годами. Впервые о кыргызах в китайских источниках упоминали 3 тыс. лет назад. Это еще раз доказывает, что кыргызы являются древнейшей нацией в Центральной Азии. Эта информация была получена за короткий период в рамках совместных архивных исследований.



Это стало большой новостью для нас. Для историков это поворотный момент.



После встречи перед камерами я еще раз спросил: "Действительно ли это так?". "Действительно, в 10 веке до нашей эры китайский император в своих хрониках писал, что кыргызы воинственный народ, они разводят породистых лошадей и живут состоятельно. Это открытая информация. Вот наш историк, изучающий эти архивы, обнаружил такую информацию и написал статью", - повторил он.



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- Есть ли надежда, что в будущем вы лично увидите эти исторические материалы?



- Конечно. В скором времени он мне отправит статью на английском языке. В своей статье он подробно написал, какой император, где написал, в каких документах сохранилось, он дает все ссылки. Я сейчас жду статью Ю Тайшаня на английском языке.



Китайские историки около полугода занимаются изучением истории кыргызов. Они собрали всю информацию, свои статьи, исследования о древних кыргызах в Японии, Корее, исследования европейских ученых, кыргызских ученых и археологов и собираются выпустить сборник. Центр Евразийских исследований ежегодно выпускает по одному сборнику. В этом году сборник посвящен только истории кыргызов. Они планируют привезти этот сборник на саммит ШОС, который пройдет 14-15 июня в Бишкеке.



До этого Кыргызстан с официальным визитом посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В этот период главам двух стран вручат этот сборник, который содержит такую информацию. Если издание вручается главам двух государств, значит информация была внимательно, тщательно проверена. Они уделяют очень большое внимание исследованиям. Для них очень опасно ошибиться где-то. В Китае не допускаются народные предания, которые практикуются у нас. Поэтому мы надеемся, что информация проверена, уточнена и история кыргызов насчитывает не 2200 лет, а около 3 тыс. лет. Мы верим, что это правда.



Кыяс Молдокасымов



- По вашему мнению, какими могут быть последствия этого открытия?



- Мы до этого выпускали учебники, в них мы писали, что первое упоминание о кыргызах было 2200 лет назад. Это все будет обновляться, начиная от учебников, заканчивая исследованиями. Вся информация будет обновлена.



Для народа Кыргызстана это большое событие, вызывающее чувство гордости. Это доказывает, что древнейшим народом в Центральной Азии, и это доказано, являются кыргызы. Поэтому это событие, которым можно гордиться, не только для истории, но и для всего народа страны. Учебники и исследования, которые будем выпускать в будущем, будут дополнены новой информацией. Это большая новость, большое уточнение в истории. Это очень радостная новость.



- Мы слышали, что фонд "Мурас" подписал соглашение с институтом истории Китая. Расскажите об этом.



- В прошлом году, когда президент посетил Китай с официальным визитом и встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем и министром культуры, он начал эту инициативу. Фонд "Мурас" взял в свои руки реализацию этой инициативы.



При прежнем президенте в 2012 году была создана историческая комиссия. А затем уже для организации и проведения работы исторической комиссии при президенте был создан фонд "Мурас". Мы работаем в фонде с 2013 года.



После слов президента я поехал в Пекин. В институте исторических исследований работает Жаркын Турсун из Кызыл-Суу. С ее помощью я познакомился с учеными, изучающими историю древних кыргызов. Провел с ними предварительные переговоры и пригласил на 61-конференцию ПИАК (Постоянная Международная Алтаистическая Конференция), которая прошла в августе прошлого года. Они приняли участие в Третьих всемирных играх кочевников и ознакомились с историческими местами древних кыргызов. Их заинтересовало.



Один из самых выдающихся китайских поэтов Ли Бо родился в городе Ак-Бешим. Мать была дочерью местных жителей, которая владела тюркским языком. Отец занимался торговлей. В Китае нет человека, который не знал бы о Ли Бо. Ученые посетили город, в котором он родился. Они своими глазами увидели, что город расположен в самом удобном месте на Великом Шелковом пути.



Они провели с нами переговоры. Президент принял китайских историков и уделил им особое внимание. Это все привело к тому, что они начали изучать книги, архивные материалы о кыргызах. Они работали с таким воодушевлением. Около 10 выдающихся китайских ученых были привлечены к этому проекту.



22 января я побывал в Институте исторических исследований Академии общественных наук Китая и подписал соглашение с директором Исторического исследовательского института КНР, профессором Бу Сяньчунь. Соглашение предполагает совместные изучение архивных материалов, подготовку кадров, владеющих древнекитайским языком, проведение конференций по итогам совместных исследований, написание и выпуск специальных изданий.



Когда я побывал в январе, они мне сказали, что обнаружена новая информация - обнаружен новый архивный документ из 2800 страниц, который относится к эре Манчжу. Через три месяца, когда побывали вместе с президентом, они сообщили, что за три месяца обнаружили новую информацию - что кыргызы впервые упоминаются в летописях 3 тыс. лет назад. Это наши достижения за такое короткое время.



В будущем исследования будут продолжены. Сейчас переводятся документы, написанные на языке манчжу, кара-кытай, монгольском.



На совместной кыргызско-китайское научной конференции 20 июня... Возможно, за 2 месяца могут быть еще новости. Возможно, они приедут с новыми открытиями и поделятся ими с нами и народом Кыргызстана. За период чуть меньше года мы достигли таких успехов. Мы верим, что в рамках соглашения между фондом "Мурас" и Историческим исследовательским институтом Китая будут еще новости и открытия. Мы надеемся и верим, что еще будут архивные документы о кыргызах.



- Можно ли найти оригинал документа, в котором упоминается о кыргызах в 10 веке до нашей эры?



- Конечно. После приезда я попросил. Они не дадут оригинал. Но я попросил их привезти копию этого документа. Мы хотим поделиться с историками и общественностью этим документом, который написан на древнекитайском языке. Мы достигли договоренности, они должны привезти с собой этот документ. Без этих исторических документов некоторые не верят и ждут документа. Мы тоже ждем...



Президент Садыр Жапаров 24 марта 2023 года поручил выделить из президентского фонда 13 млн сомов на перевод архивных документов из древнекитайского на современный китайский язык, а после на кыргызский. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев. Источник - АКИpress

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