Казахстан больше не будет помогать России обходить санкции. Токаев слинял зайцем, - СП

11:06 25.03.2023

Запад жестко поставил перед Астаной вопрос: с кем она? Ответ нас не радует

Дмитрий Родионов

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Андрей Дмитриев Всеволод Шимов Дмитрий Ежов



С 1 апреля в Казахстане заработает онлайн-система для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны, с помощью которой власти республики намерены продемонстрировать Западу, что не помогают России обходить санкции через систему параллельного импорта, пишет портал Eurasianet.



В материале говорится, что Астана не раз заявляла, что не станет вводить санкции и ограничения в торговле с Россией, но и площадкой по обходу ограничительных мер, введенных другими странами, не станет, поскольку понимает риски вторичных санкций. По словам источника портала, республика внимательно следит за торговлей со всеми партнерами.



"Подозрительные торговые операции подвергаются тщательному анализу, и при необходимости принимаются административные меры", - добавил казахстанский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.



В прошлом месяце во время визита в республику главы американского Госдепа Энтони Блинкена министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что из-за связанности экономик двух стран задача исполнения западных санкций достаточно тяжела. Однако при этом он поблагодарил Блинкена за то, что американцы заранее предупреждают, какие поставки выглядят подозрительными.



В результате к настоящему времени ни одна казахстанская компания под санкции не попала, хотя в отношении узбекистанской компании, которая наладила поставки микросхем в Россию, такие меры применили.



И что теперь? А как же ЕАЭС? Зачем нам нужны такие союзники, которые выполняют ограничения против нашей страны, наложенные Западом?



- История борьбы с параллельным импортом в Россию вполне укладывается в рамки текущих политических процессов в республике, - уверен редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- Во-первых, местные власти усиленно выслуживаются перед США, что было продемонстрировано во время визита госсекретаря Энтони Блинкена. Они явно хотят сосать нескольких маток - как Москву, так и Вашингтон, и Пекин. И фигура самого министра Мухтара Тлеуберди, известного своей русофобией, как нельзя лучше соответствует такому тренду. Власти рассуждают примерно так: Москва все равно никуда не денется и будет "дружить", а вот перед США и Китаем надо бы получше прогнуться.



Во-вторых, недавно в РК прошли выборы. И мы наблюдаем новый состав Мажлиса, который независимые аналитики, как глава местного Социалистического движения Айнур Курманов, называют русофобским и националистическим. Понятно, что не допущены к выборам радикальные пророусские политики, типа сидящего в тюрьме Ермека Тайчибекова, но и умеренных нет. Достаточно отметить, что ни одна политическая сила не ставит себе целью интеграцию с ЕВРАЗЭС, а доля русских среди кандидатов при 18% населения составила лишь 7% - почти в три раза меньше.



При этом вполне вероятно, какие-то серые схемы по параллельному импорту, выгодные местным бизнесменам и чиновникам, будут использоваться. При 7600 километрах общей границы, которая охраняется весьма слабо, это несложно. Но это не отменяет общего тренда нейтрально-враждебной политики Касым-Жомарта Токаева к РФ. И в который раз уже можно отметить, что зря его спасали в январе 2021-ого. Если также спасенный нами Александр Лукашенко хотя бы поумерил многовекторность, то тут скорее противоположный случай.



- Не могу сказать, какими до этого были объемы параллельного импорта, но статус члена ЕАЭС делал Казахстан удобной площадкой для таких операций, - подчеркивает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.



- К слову, в 2014-2015 гг. этим активно пользовалась Белоруссия, через которую шел "серый" импорт в Россию.



Так или иначе, сегодня значительная номенклатура товаров попала под санкции - от "Кока-Колы" до микроэлектроники.



"СП": Как понимать это нововведение с онлайн-системой? Реально решили бороться с обходом санкций, или это заявление для отвода глаз на Западе?



- Учитывая поведение Казахстана, похоже, что все может быть вполне всерьез, хотя какие-то серые схемы наверняка все равно будут работать.



"СП": А как же ЕАЭС? Не противоречит ли это нормативам и самому духу организации?



- Такие ситуации ЕАЭС не регламентируются, поэтому каждая страна решает сама за себя. Но со стороны Казахстана это, безусловно, недружественный шаг.



"СП": Астана не раз заявляла, что не станет вводить санкции и ограничения в торговле с Россией, но и площадкой по обходу ограничительных мер, введенных другими странами, не станет, потому что понимает риски вторичных санкций. А что на практике? Мы слышим много громких заявлений. Но что происходит в реальности?



- Как я уже сказал, данные заявления укладываются в общую недружественную политику Казахстана, поэтому относиться к ним стоит всерьез. Хотя нельзя исключать, что, если у серого импорта окажутся влиятельные выгодополучатели, окна для него в Казахстане останутся. Страна весьма коррумпированная.



"СП": Астана жалуется, что соблюдать санкции ей тяжело из-за серьезных связей экономик двух стран. Долго ли ей будет удаваться сидеть на двух стульях? Что если Россия или США жестко потребуют определиться?



- Пока Казахстан находится в стороне от стратегических интересов США, Астана сможет лавировать. Однако нельзя исключать, что в связи с российско-китайским сближением именно там будет нанесен удар, т.к. это будет болезненно и для Москвы, и для Пекина.



- Вследствие запугивания вторичными санкциями со стороны США и их западных партнеров ряд государств находится под давлением, - согласен доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.



- Беспокойство Казахстана, в целом, понятно, но выглядит во многом декларативным, поскольку против этой страны вторичные санкции, если и введут, то в самую последнюю очередь.



Предположение о том, что Астана пытается усидеть на двух стульях во многом верно, и решение, с кем она, рано или поздно придется принимать. Верно и то, что сегодняшняя позиция Астаны сформировалась под давлением Запада. Результат будет зависеть от правил игры, диктуемых актуальной расстановкой сил и приоритетов в мировой политике и экономическим фоном. Для России же, безусловно, важны партнерские отношения с Казахстаном, что обуславливает значимость минимизации потенциальных рисков. В сложившейся ситуации обеим странам необходимо сосредоточить внимание на поиске путей смягчения эффекта от возможного ограничения параллельного импорта, придя к разумному компромиссу.