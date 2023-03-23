РосМВД объявило в розыск бежавшего зарубеж бывшего спичрайтера Путина Аббаса Галлямова

12:25 25.03.2023

МВД объявило в розыск бывшего спичрайтера Путина Аббаса Галлямова



МВД РФ внесло в базу данных лиц находящихся в розыске политолога, политтехнолога, публициста, бывшего спичрайтера Владимира Путина, когда он занимал пост премьер-министра в 2008-2010 годах, Аббаса Галлямова (признан в России иностранным агентом).



Напомним, что в реестр иностранных агентов Аббас Галлямов был включен в феврале этого года.



Галлямов разыскивается по статье УК РФ. В публикации не говорится, по какой именно.



Галлямов сейчас находится с семьей за пределами России. Он регулярно приглашается для комментариев на политические темы в программы различных иностранных СМИ. Выступает с критикой действий России.



Авторы: ЭММА ГРИБОВА