Чем "кровный союз" Пекина и Москвы пугает Запад, - Мери Дежевски

12:47 25.03.2023

The Independent

Великобритания



Почему Запад должен беспокоиться по поводу окончания саммита Путина и Си

Independent: чем "кровный союз" Пекина и Москвы пугает Запад



Мэри Дежевски в статье Independent пишет, что визит Си Цзиньпина в Россию может в конечном итоге стать уникальным и знаковым событием, которое ознаменует начало смещения глобального центра тяжести с Запада на Восток.



Мэри Дежевски



Русско-китайский саммит, состоявшийся на этой неделе, сам по себе не был необычным. Владимир Путин и Си Цзиньпин уже встречались много раз как более, так и менее формально. Похоже, что между ними установились дружественные и прямолинейные отношения - Путин назвал их переговоры на заключительной пресс-конференции "откровенными, открытыми и товарищескими".



Однако если посмотреть на этот визит сквозь призму истории, он может в конечном счете стать уникальным и знаковым событием, которое ознаменует начало смещения глобального центра тяжести с Запада на Восток.



США опасались этого сдвига и давно к нему готовились. В частности, Вашингтон настороженно наблюдал за ним со стороны. В какой-то степени в саммите принимали участие три страны, две из которых вели себя так, будто не замечают США. Возможно, формат церемонии в первую очередь был рассчитан друг на друга, но размер флагов, высота дверей и длина красных дорожек были задуманы Москвой, чтобы произвести впечатление не только на Китай, но и показать прочность российско-китайских отношений западному миру.



Стоит подчеркнуть, что это не союз - военный или какой-либо - и вряд ли когда-то им будет. Не следует также считать Путина и Си близкими друзьями, несмотря на то, что они почти ровесники - 70 и 69 лет соответственно - и однажды вместе пекли блины на камеру. Это рациональные и взаимовыгодные отношения. Но в этом достаточно сбалансированном сотрудничестве перевес может слегка сместиться.



Россия приложила все усилия для достойной встречи китайского председателя. От прибытия в аэропорт до банкета, подписания совместного заявления и их пресс-конференции - все это было на самом высоком уровне российского церемониала. Совместные фотографии и относительная непринужденность Путина рядом с Си Цзиньпином показали всему миру, что амбиции Запада изолировать Россию после начала спецоперации оказались напрасными.



Это встреча имела демонстративную ценность и для Си. На Китай обрушивается все больший шквал враждебной риторики со стороны Соединенных Штатов - последний раз из-за инцидента с аэростатом. Ему тоже имеет смысл показать, что у него есть друзья.



Другим приоритетом для обеих стран были торгово-экономические отношения. Китайский рынок, особенно энергетический, стал настоящим подарком для России после того, как ее исключили из большей части западной торговли. Соглашения, подписанные в Москве, предусматривают то, что даже в контексте двух больших держав представляет собой серьезное обязательство по расширению торговли, включая транспорт, логистику и энергетику. Что из этого выйдет, конечно, другой вопрос. Но намерение есть, и две экономики могут полезно с пользой дополнять друг друга, если сделают такой выбор.



Хотя торговые отношения - подлинный приоритет для обеих стран, они также должны рассматриваться как замещение политических связей, которые могли бы выявить напряженность, если бы она в значительной степени не затмевалась торговлей. И здесь на первый план выходит Украина. В течение года после начала конфликта Пекин балансирует на тонком канате между неодобрением спецоперации как нарушения международных правил, несогласием с военной поддержкой Украины со стороны Запада и нежеланием раскачивать лодку в отношениях с Москвой.



Вместе с Индией и рядом небольших государств глобального Юга, Китай воздержался при голосовании по антироссийской резолюции в ООН. Он также опасался распространения военных действий, риска для международных цепочек поставок и разговоров - как со стороны России, так и со стороны США - о возможном применении ядерного оружия. Все это стало причиной, по которой Пекин представил мирный план из 12 пунктов в годовщину конфликта.



Хорошая новость для тех, кто, как и я, считает, что скорейшее прекращение боевых действий имеет преимущества и для Украины - заключается в том, что мирный план Китая все еще жив и, похоже, в определенных пределах, пользуется поддержкой Путина. Он сказал, что "многие положения" этого плана могут быть "взяты за основу для урегулирования конфликта". Следует также подчеркнуть, что он не был (пока) отвергнут Киевом.



Однако насколько это реалистичная перспектива - остается под вопросом, и во время церемонии в Москве раздавались громкие звуки. Они исходили в основном из Вашингтона и предупреждали о ловушке, призванной усадить Киев за стол переговоров в удобное для России время и при благоприятных военных обстоятельствах. Это вызвало странный диссонанс: западные интересы требовали продолжения конфликта, а восточные, в лице России и Китая, выступали за мир.



Один из основных вопросов - насколько Путин действительно хочет мира и на каких условиях Россия может на него пойти. Накануне визита Си в статье для главной официальной газеты Китая "Жэньминь жибао" он заявил, что открыт для мирных переговоров, хотя и осудил требования Украины вернуть все территории, принадлежавшие ей до 2014 года. Его высказывания на совместной пресс-конференции были немного более гибкими - он говорит, что урегулирование возможно, "когда Запад и Киев будут готовы к этому", хотя только время покажет, так ли это на самом деле. Были ли эти очевидные перемены вызваны уговорами Китая - мы, возможно, никогда не узнаем.



На данный момент усилия Китая по достижению мира еще живут. Их пока не похоронили ни США, как бы им этого ни хотелось, ни Москва, которая, возможно, ищет пути к отступлению. Однако, дальнейшее развитие может зависеть от Киева. Как сообщается, Си планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Отныне баланс сил, возможно, начал смещаться не только с Запада на Восток, но и с России на Китай. Любое мирное урегулирование на Украине покажется России последним этапом завершения долгого распада Советского Союза. Не зря Си, стоя рядом с Путиным в Москве, сказал, что Китай "стоит на верной стороне истории".