Одесса. Мовные ведьмы. Террор

12:51 25.03.2023

Редкая жестокость женщин Третьего рейха - понятие хрестоматийное. Даже молодняк наверняка слышал об Ильзе Кох - жене коменданта лагерей смерти, за которой закрепилась слава "суки Бухенвальда". Когда в 90-е я брал интервью у бывшей узницы концлагеря, одесситки, то чаще всего за время беседы она произносила именно это - "суки Бухенвальда". Так вот местным "берегиням", "лагидным жиночкам" и "моторным дивчинам" есть к чему стремиться. Да, руки ПОКА коротки, то есть они не могут вот так просто взять и, скажем, выколоть своей жертве глаза. Однако чувствуется большой потенциал, ибо в рамках действующих на Украине законов, ограничивающих в правах русскоязычное население, действуют с особым цинизмом.



Я уже упоминал про организацию, созданную под крылом мовного гестапо, "Робимо вам нерви" ("делаем нервы" по-псевдоодесски) - группу сучек, действующих в тылу, пока их "парубкы" пребывают на фронте. Они ходят по городу, пристают к людям - продавцам, кондукторам, кассирам - которые говорят по-русски, снимают видео, а потом сливают его "куда надо", а заодно в Сеть (и это лишь одна из мовных зондеркоманд). А людей потом травят, увольняют, штрафуют, судят… И тихими ламповыми кажутся уже те времена, когда в отдельно взятом Львове Фарион, как анти Дон Кихот, сражалась с маршрутками, в которых звучало "Русское радио", и билбордами с рекламой "Русских пельменей". Но Фарион из далекого 2010-го года могла бы у нынешних пэтэушниц, изображающих одесситок, только поучиться…







Итак, вот вам очередная подборка т.н. мовных скандалов и издевательств над людьми, инициированных означенными самками. Причем, чтобы попасть под их раздачу, ничего особенного и не надо…



Достаточно, например, просто быть кассиршей в магазине косметики и делать свое дело. А если конкретно, приходит в магазин мужик с намерением купить жене подарок. Но, осмотрев полки с кремом и осознав, что все этикетки написаны на непонятном тарабарском наречии, он интересуется у кассира: "А что такое живильный крем?". А та ему и отвечает: "Питательный". В этот момент кассиршу и застукивает некая бесноватая женщина, сходу - за естественное желание помочь покупателю - обзывает девушку умственно отсталой и, наслаждаясь триумфом, пишет заяву языковому омбудсмену, прикладывая к нему видеозапись страшного - кассир говорит по-русски! Тот, без суда и следствия, тут же накладывает на нее штраф в размере 3400 гривен (примерно 100 у. е.). Нехилый, кстати, такой заработок - если с каждого да за одного русское слово по сто баксов… Но вообще интересно, что бы сказала на это мировая юридическая общественность, если бы была заинтересована, конечно: до приговора суда человек считается невиновным, и то, это еще после всяких апелляций и высших инстанций. А тут - русское слово и виноват автоматом…



Но пойдем дальше.



Еще достаточно, например, просто быть таксистом. Пока к тебе не подсядет пассажирка, не попросит выключить русскую музыка, и не включит украдкой камеру телефона. Когда же таксист поинтересуется, почему должен это делать, она ответит: "Потому что российские ракеты летят в мой дом", а мужчина возразил: "Не от них они летят - они летят из Америки…Америка, она всю жизнь войны начинает". И пошло-поехало:



- А нас Россия тоже освобождает от американцев?



- Я считаю, да.



- А почему вы не поедете прямо в Россию?



- Я с удовольствием, если бы выпустили, я бы выехал отсюда. Не выпускают. Я готов отказываться от гражданства, уехать.



- А вы говорите, что живете в своей стране.



- В своей стране, но она уже не моя.



- С 2014 года было очень много у вас времени, чтобы уехать.



- Не было такого нацизма, фашизма и остального.



Что с этим таксистом сейчас, не ясно, однако учитывая, что вся патриотическая общественность - от СМИ до блогеров - упоминая о нем, тегнула СБУ, человеку можно только посочувствовать…



А еще достаточно просто печь хлеб. Быть совсем юной, девчонкой, явно только после училища, и работать в кулинарии. И туда вдруг наведается мовная ведьма. Однако вовсе не за "смаколыкамы". На этот раз она принялась… снимать динамик, из которого звучала русская музыка. Девушка спросила: "Что вы делаете?". А дальше предсказуемо - ведьма дождалась и выпалила: "Почему вы отвечаете по-русски?". Ну та и ответила мол, мне удобно по-русски, я хочу по-русски и, видно по молодости, по наивности добавила, что "живет в свободной стране". А через считанные часы она уже прочувствовала все прелести этой свободы, а в соцсетях штатного эсбэушного нациста Ганула появился пост:



"Я оперативно установил заведение и наведался в гости. После проведения беседы о законодательстве Украины и коротенького урока по украинскому языку продавщица извинилась и пообещала, что такое больше не повторится".



Опять кусок патриота девчонку нагнул. "Оперативно установил". Не держиморду там какого-нибудь из облсовета, военкомата или полиции - а высокие чины все сплошь по-русски говорят, им можно. Я ж, собственно, с Третьего рейха почему начал? Помните, как их офицеры подделывали своим женам-еврейкам биографии, лепя из них чистокровных немок, и тут же сжигали в печах таких же - это другое. Ничего не напоминает?..



P.S. Вы, кстати, заметили, что чаще всего мовные скандалы возникают из-за русской музыки? Что, думаете, это пекари или таксисты, пашущие в две смены, еще и флешки со своей музыкой на работу таскают, а может быть кассеты, нет - бобины! - а потом она звучит из динамиков? Нет, это ее транслируют украинские радиостанции. Потому что как бы патриотам не хотелось, а за "Чэрвону калыну" и вой Вакарчука прохаванные рекламодатели денег не дают. Героям слава!