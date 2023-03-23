Арабский мир в поисках баланса: региональная разрядка под эгидой Китая и западное иго, - Ибрагим Муса

12:52 25.03.2023 Арабский мир в поисках баланса: региональная разрядка под эгидой Китая и западное иго



Арабский мир представляет собой уникальный геополитический феномен, который не может не вызывать интереса. Исторически "Аль-Ватан аль-Арабий" (с араб. - "Арабская родина") проходил через различные этапы своего развития - от доминирования во всех областях в эпоху раннего Средневековья до эпохи колониализма и внутренних распрей. В то же время для России связи с арабскими странами являются исторически проверенными, что особенно ярко проявилось в годы Советского Союза, активно поддерживавшего национально-освободительные движения в арабских государствах. Как себя позиционируют арабы сегодня на фоне мощных геополитических процессов? Каково отношение арабских стран к России? Что сегодня происходит с Ираком и Сирией? Что нужно Западу от арабского мира? Об этом корреспондент EADaily побеседовал с иракским политическим экспертом и комментатором, основателем и автором популярного проекта "Голос арабов" Ибрагимом Мусой.



- Концепция многополярности и построения многоцентричного мирового порядка давно стала лейтмотивом политики России и ряда других крупных держав, несмотря на объективное противодействие со стороны США, которые в 1990-е годы оказались в состоянии "момента однополярности", как отмечает известный российский исследователь Андрей Сушенцов. В данном контексте роль и значение арабских стран трудно переоценить: огромный демографический ресурс, наличие колоссальных месторождений энергоносителей, геостратегическое положение. Да и в исламе очень важна концепция "адаля" (с араб. - "справедливость"). Ибрагим, на ваш взгляд, как себя позиционируют арабские страны? Стремятся ли они к настоящей многополярности?



- Здравствуйте, большое спасибо за ваши вопросы, для меня большая привилегия дать интервью одному из авторитетнейших российских изданий EurAsia Daily. С удовольствием отвечу на каждый из вопросов, незамедлительно перейду к первому из них.



Арабские страны в наше судьбоносное время довольно четко маркируют свою официальную позицию, стремясь к многополярному мироустройству и определению своей политической субъектности в международных отношениях. Причем это демонстрируют самые разные арабские государства, вне зависимости от социально-экономического и политического укладов, и даже, казалось бы, те, кто еще недавно считался ближайшими союзниками Соединенных Штатов. Особенно ярко это проявилось с началом российской специальной военной операции на Украине, где все арабские страны сделали акцент на учет российских интересов при формировании новой системы безопасности, отказавшись однозначно встать на сторону Запада.



В самом начале это нашло свое отражение на энергетических рынках, когда Соединенные Штаты Америки прямо призывали нефтедобывающие арабские государства резко сократить добычу нефти, что неминуемо привело бы к обвалу мировых цен на нефть и нанесло бы серьезный ущерб экономике Российской Федерации, тем не менее Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Алжир выступили против инициатив по сокращению добычи нефти, высказав свою приверженность ранее заключенным соглашениям ОПЕК+ с Россией о стабилизации цен на нефть и сокращении ее добычи, что вызвало повышение мировых цен на черное золото, и министр иностранных дел России неоднократно высоко оценивал данное решение арабских стран. Даже сейчас, когда Европейский союз призвал к введению потолка цен на российские ресурсы, показательным стала недавняя позиция министра энергетики богатого энергоносителями Алжира г-на Мухаммада Аркаба, яро выступившего против данных мер.



Другими маркерами тенденции к многополярности стал отказ арабов от введения каких-либо санкций в отношении России. Сделав ставку на мирное решение конфликтной ситуации между РФ и Украиной, Лига арабских государств создала постоянный комитет министров иностранных дел государств-членов по мирному решению конфликта на Украине, в состав которого вошли главы МИД Алжира, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и ряда других стран арабского региона.



Арабские страны не только не стали постепенно сворачивать отношения с Россией, как и не свернули военно-техническое сотрудничество, но и лишь наращивают связи с Москвой, это проявляется в увеличении авиасообщений между РФ и арабскими мегаполисами, работе над взаимной отменой визового режима. В мае, например, планируется визит в Москву г-на Абдельмаджида Теббуна, президента Алжира: ожидается заключение мегаконтракта в истории Африканского континента на поставку российского оружия, в том числе систем ПВО, авиации и бронетехники на общую сумму в 17 миллиардов долларов.



Арабские властители четко понимают, что на дворе не 1990-е и даже не 2000-е годы, когда новые центры силы в мире вроде Китая и России так активно себя не проявляли, а Соединенные Штаты утвердились в статусе гегемона на Ближнем Востоке. В этой связи особо стоит отметить форсирование отношений арабов с Пекином, что сыграло историческую позитивную роль, приведшую к заключению буквально на днях мирного соглашения между Саудовской Аравией и Ираном - политическими центрами двух ветвей ислама, суннизма и шиизма, государствами, враждующими друг с другом более 40 лет. Это привело к региональной разрядке их "гибридного противостояния" в Ираке, Йемене, Сирии и Ливане, а также восстановлению дипломатических отношений друг с другом. Более того, подписаны были эти исторические документы именно в Пекине при посредничестве китайской стороны во главе с экс-главой МИДа КНР Ван И. В связи с этим авторитет и влияние Китая в регионе Ближнего Востока и Северной Африки кратно возросло, обратные же процессы произошли с влиянием американцев.



- Россию давно связывают тесные и дружеские отношения с арабским миром. Неслучайно глава МИД России Сергей Лавров неоднократно указывал на приоритетность для Москвы развития отношений с арабскими странами в продолжение славных исторических традиций. Как вы считаете, что объединяет наши позиции, что роднит Россию и арабский мир?



- У арабских стран и России больше общего, чем могло бы показаться на первый взгляд. Арабскому миру, как и России, свойственно стремление к сильной власти главы государства, так как подавляющее большинство арабских стран - это либо монархии, либо президентские республики, точно так же как в России.



Поэтому истеблишмент в арабских странах ощущает личную угрозу, исходящую от насаждения ценностей евро-атлантического сообщества. В этой связи при выстраивании многовекторной политики арабские властители находят понимание в этом у своих российских и китайских коллег, из-за чего и происходят процессы, описанные мною выше. Арабы стремятся найти баланс, который бы уравновесил непропорциональное влияние Штатов.



- К сожалению, ряд арабских стран сталкивается с мощнейшими вызовами: терроризм и экстремизм, внутренние конфликты, этноконфессиональные противоречия и многое другое. Два исторических центра арабского мира - Ирак и Сирия с величественными Багдадом и Дамаском - проходят очень тяжелый этап. Как вы можете охарактеризовать ситуацию в Ираке и Сирии с учетом американского военного присутствия?



- Начну, пожалуй, со своей Родины: 20 марта исполняется 20 лет, как Ирак был раздавлен американскими и британскими танками - все, к чему мы стремились, все наши завоевания и достижения пошли прахом. Американская оккупация разрушила наши надежды на будущее, заставив покинуть свою страну 9,2 миллиона иракцев за последние два десятилетия, согласно данным американского Университета Брауна в его исследовании "Издержки войны".



Поэтому сейчас Ирак находится на распутье и переживает трансформационный период, непрекращающийся по сей день, связанный со слабостью государственных институтов, выстроенных американскими кураторами в 2005 году, что привело к тотальной коррупции и общей недееспособности государства, ставшего ареной противостояния региональных игроков вроде Саудовской Аравии и Ирана. Благо, сейчас ирано-саудовское противостояние постепенно проходит процесс разрядки после Пекинских соглашений, заключенных на днях: для Ирака открывается уникальная возможность того, что его территория перестанет использоваться для выяснения отношений двух государств. У иракцев может появиться возможность обустроить свою жизнь заново и самостоятельно. Попутно примирение саудитов и иранского режима должно способствовать окончательному исходу американцев из Ирака, так как в ситуации регионального неприятия их присутствия на иракской земле их дни пребывания в арабской республике будут сочтены.



Что же касается Сирии, то ситуация в Арабской Республике меняется к лучшему: арабские страны восстанавливают с ней отношения, ей оказывается финансово-экономическая помощь ОАЭ, в контексте заключенных в Пекине соглашений между КСА и Ираном стала близка нормализация отношений Дамаска и Эр-Рияда.



Также параллельно с этим происходит процесс нормализации отношений Сирии и Турции при посредничестве России, создалась реальная перспектива вывода турецких войск с неподконтрольных Дамаску территорий на севере Сирии в обмен на нейтрализацию курдского проекта, за которым традиционно стоят Соединенные Штаты, занимая обширные территории на северо-востоке САР, богатые месторождениями нефти.



В случае успеха нормализации Сирии и Турции, дни американцев в САР также сочтены, так как обе стороны не заинтересованы в жизнедеятельности государственного образования на севере Сирии, опекаемого американцами, поэтому страны региона и присутствующие в САР россияне могут способствовать коллективными действиями изгнанию США из Сирии. Американцы не сумеют находиться в Сирии в случае консолидации внешних акторов в САР против них, и им ничего, кроме вывода войск, не останется.



Тем не менее процесс сирийско-турецкой нормализации тернист: стороны (Сирия и Турция) не питают друг к другу доверия, их отношения исторически сложные, однако российская дипломатия прикладывает к успеху максимум возможного.



- Страны Запада так или иначе давно присутствуют в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Известно, что некоторые эксперты оценивают сегодняшнюю нестабильность в арабском мире как следствие договора Сайкса - Пико, который стал фактическим обманом лидера Великой арабской революции шерифа Мекки Хусейна из династии Хашимитов: Лондон и Париж изначально обещали арабам единое государство, однако позже самостоятельно расчертили границы в регионе. Каковы сегодня истинные цели и интересы США и других стран Запада в отношении арабских стран?



- Вы попали в яблочко, отметив выше договор Сайкса и Пико 1916 года о разделе арабских земель между Великобританией и Францией, ведь с тех пор мало что изменилось, если вообще изменилось.



Их политика ига над нами, выраженная в формуле "разделяй и властвуй", остается. Прежде всего эта политика заключается в контроле над ценообразованием черного золота, в попытках заставить смириться арабский народ с потерей наших земель в Палестине, окончательно нормализовав отношения с Израилем (для этого и были созданы так называемые "Авраамовы соглашения"). Стоит отметить и попытки привить различными способами, постепенно или более быстрыми методами чуждые нам морально-этические ценности и модели политического устройства, словно руководствуясь "фукуямовскими концепциями" о единоначалии Америки, будто "конец истории" уже наступил. Конечно же, еще стоит упомянуть создание и эксплуатацию глобалистских дестабилизационных проектов вроде Курдистана на иракских и сирийских землях, для перекраивания границ в Ближневосточном регионе.



Для Запада важно любыми способами не допустить единых эффективных арабских региональных интеграционных процессов для консолидации арабского народа, так как это создаст им геополитическую конкуренцию, приведя к потере потребности Арабского региона в их капитале, товарах, услугах и оборудовании военного назначения. Именно поэтому американцы провоцируют в арабских странах сепаратистские настроения и сектантские конфликты.



Между прочим, британцы пришли к этой мысли как раз в 1916 году после подписания договора Сайкса и Пико, и для этого их востоковедческое сообщество решило манипулировать религиозными чувствами арабов, считая это лучшим способом разложения арабского единства, создавая и поддерживая разного рода подконтрольные им исламистские движения. Почему-то по счастливой случайности именно авиация НАТО прикрывала боевиков "Братьев-мусульман"* в Ливии против правительства полковника Муаммара Каддафи, а не наоборот.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ



Левон Сафарян Источник - eadaily.com

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