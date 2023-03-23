Закат гегемона. Россия сломала хребет Америке, - Любан Каран

12:54 25.03.2023 Печат

Сербия



Такая притягательная власть над миром

"Печат": США хотят завладеть миром, но Россия стала для них препятствием



Гибридные методы и опосредованная война, с помощью которых США разрушали малые государства, в случае России не приносят результатов, а обладают "эффектом бумеранга", пишет "Печат". Россия для Америки - самое большое препятствие в реализации планов по завладению миром.



Любан Каран



Закат мировой державы



Гибридные методы и опосредованная война, с помощью которых США разрушали и дробили малые государства, в случае России не только не приносят запланированных результатов, но и обладают "эффектом бумеранга", становясь контрпродуктивными. У США просто нет исходной стратегии, и они не отказываются от главной идеи, которая теперь грозит мировым конфликтом и уничтожением жизни на планете.



Сегодня, когда мы оцениваем отношение США к Советскому Союзу, а затем и к России, выводы получаются настолько неоднозначными, что приходится задаться вопросом, кого же во время Второй мировой войны американцы считали своим главным врагом: фашизм и Третий рейх или все-таки русских и СССР? Да, во время войны США отправляли военную помощь в Советский Союз, но только чтобы Красная армия, а не западные союзники, взвалила на свои плечи основной груз боев и несла неминуемые людские потери в борьбе с фашизмом. Ведь уже тогда в глаза бросалась странная позиция американцев и британцев в отношении фашизма и фашистов, ведь не зря представители всех фашистских сил бежали на Запад, чтобы сдаться в плен им, а не русским. Среди фашистов прошел слух, что на Западе снова собираются новые формирования, и что там к ним относятся весьма гуманно. По прошествии времени понятно, что велась подготовка к расправе над Советским Союзом и русскими. Для этого дела прекрасно подходили фашисты и в качестве замаскированных лазутчиков, и в составе террористических групп или специальных формирований. Всем известно, что американцы "украли" у фашистов реактивный двигатель, ракетные технологии и ученых, разведчиков и разведывательные сети по всему миру. Однако никто не заметил, что они "украли" еще кое-что - идею завладеть миром. Конечно, без холокоста и концлагерей, но, похоже, идея править миром так им полюбилась, что они не могут отказаться от нее до сих пор.



Вполне вероятно, что эта идея показалась им реальной в момент, когда они превратились в единственную ядерную державу в мире. Им удалось, обогнав Гитлера, реализовать идею о "страшном и мощном оружии" и продемонстрировать всему миру жуткую картину полного уничтожения противника, ведь США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Сегодня остается вопрос и по-прежнему ведутся споры, в чем заключалась цель этой ужасной демонстрации силы: капитуляция Японии или устрашение Советского Союза? Американские амбиции умерились, когда уже в 1949 году Советский Союз показал, что и он располагает ядерным оружием. Так неминуемый конфликт между США и СССР преобразовался в новую форму войны, то есть в холодную войну, которая продолжалась до 1993 года. Уже в тот период стало ясно, что не фашисты были главным американским противником. После окончания войны их собирали, скрывали, помогали им организоваться, заигрывали с ними и готовили их к предстоящему "сведению счетов с коммунистическими государствами". В США так и не был принят закон о запрете фашизма. Но в 1954 году по инициативе сенатора Джозефа Маккарти был принят закон Маккарти о контроле над коммунистами. Однако идеологические различия были лишь оправданием, поскольку поход на Восток продолжился даже после смены социально-политической системы в России. Никто не трогал фашистов, и они играли важную роль в этих секретных планах по овладению миром.



Возвращение старых амбиций



Против малых и слабых США всегда без колебаний применяли силу. Их не ограничивало ни международное право, ни элементарные нормы морали. Однако в отношении Советского Союза США применяли не оружие, а обман и хитрость. Именно они стали главными средствами разрушения, которые в случае России оказались намного эффективнее оружия.



По праву можно утверждать, что неискренняя американская борьба с фашизмом в момент окончательной расправы над ним в конце Второй мировой войны, когда его нужно было окончательно и бесповоротно раздавить, - это первый большой обман и ложь реального противника Советского Союза и России. Теперь борьба за уничтожение фашизма повторяется на Украине, где с ним опять искренне борются только русские и другие граждане России.



Второй большой обман и ложь позволили США выйти победителем из холодной войны. Этому способствовал Рональд Рейган в роли американского президента, который со всем своим авторитетом поддержал невероятно амбициозный, крайне дорогой и рискованный проект, реализуемость и эффективность которого была сомнительной. Проект преподнесли как грандиозный противоракетный щит Соединенных Штатов Америки, и, помимо прочего, Вашингтон планировал использовать космическое пространство для развертывания ракет-перехватчиков с ядерной боеголовкой. Предполагалось, что баллистические ракеты противника будут уничтожаться на его территории, а моделирование ядерного конфликта якобы показало, что эффективность этой системы приблизится к 99,9%. Для убедительности США потратили несколько десятков миллиардов долларов на начало реализации этого проекта. Советский Союз поверил и пришел к выводу, что не сможет угнаться за США в новой гонке вооружений. Конечно, в СССР сомневались, что эта система будет исключительно оборонной, и предполагали, что им может угрожать ядерный удар из космоса в условиях, когда нанести контрудар практически невозможно. Это, безусловно, предопределило распад Варшавского договора как военного союза, а затем и Советского Союза.



Просто удивительно, чего удалось добиться мастерам обмана и лжи, поскольку у русских уже тогда была космическая станция "Мир" и более широкие возможности пребывания и работы в космосе, чем у американцев, которые располагали только "фантастическим" проектом. Результатом обмана стал договор, который в 1993 году подписали Джордж Буш младший и Борис Ельцин, после чего проект "Звездных войн" был заморожен.



Договор о завершении холодной войны закрепил, что отныне две державы не будут представлять угрозы друг для друга, а будут сотрудничать и развивать дружественные отношения. Это был еще один большой обман, поскольку если русские восприняли это всерьез и искренне, американцы заключили, что они победители, и что они единственная сверхдержава на планете, а значит, никто не встанет у них на пути при воплощении идеи, заимствованной у Гитлера, о полном контроле над миром. Этот обман объясняет поведение Бориса Ельцина и его заискивание перед американским президентом, которое по прошествии времени выглядит одновременно и грустно, и смешно. Кстати, это подобострастие отразилось и на нас, сербах, когда Ельцин не помог нам предотвратить агрессию Североатлантического альянса. Русских снова обманули, поскольку расширение зоны американского влияния и полного контроля над другими государствами больше уже никто не мог остановить. Когда не было серьезной угрозы, применялась сила, прямо или через НАТО, который США тоже полностью контролируют.



Однако наиболее опасным процессом было расширение Североатлантического альянса на Восток. Вашингтон нарушил обещание не делать этого, потому что обещания "побежденной стороне" и не считал обязательными к исполнению. Уже тогда США ошибочно сочли, что Россия их не сможет остановить, и само расширение в этом направлении было ясным сигналом о том, что Россия - последняя цель как самое большое препятствие в реализации плана по овладению миром. США создали новые формы вероломной войны и насаждения своего доминирования. Они добивались этого с помощью цветных революций, оранжевых революций, переворотов, гибридных и опосредованных войн, а также с помощью усовершенствованных и проверенных методов ослабления и подчинения государств, которые противятся американским амбициям. Так сформировался антирусский фронт государств, которыми предводительствует Америка - по-хорошему или по-плохому. Просто некоторые страны сочли, что сопротивляться невозможно, и решили согласиться на все, что от них требовали через американских дипломатов и разведку. Ошибка думать, что этот антироссийский фронт сформировался после начала российской спецоперации на Украине, поскольку после этого фронт только расширился, угрозами и шантажом сбит воедино и насильно гомогенизирован.



Обманута не только Россия, но и Западная Европа, а лучше сказать, Европейский Союз, поскольку США, воспользовавшись своим влиянием, создали искусственный антагонизм между ним и Россией. Пока европейские государства развивали экономическое сотрудничество с Россией и основывали свое развитие на закупаемых дешевых российских энергоносителях, американцы внушали им, что Россия кроет в себе большую потенциальную опасность, и поэтому США якобы необходимы Европе для защиты. Конечно, под этим подразумевалось и подчинение американским интересам и планам.



Европейский противоракетный щит стал очередным нарушенным обещанием, когда-то данным России, а также обманом европейских "союзников", поскольку США руководствовались только собственными амбициями и выгодой. Если кто-то когда-то и сомневался, производство российских гиперзвуковых ракет показало, что "щит" - это обман. Современное российское оружие - результат отрезвления, осознания, что Россию обманули, и что как государство и нация она в большой опасности. То, что за прошедшее время сил набрался Китай, не изменило запланированного порядка "сведения счетов" с теми, кто препятствует американскому доминированию. Пусть время от времени США и называют Китай противником номер один, они по-прежнему считают, что поражение России - главный шаг к цели. Сейчас США безуспешно пытаются шантажом помешать военному союзу России и Китая. Китайцы понимают, что они следующие окажутся под прицелом, если Россия проиграет в этом конфликте, поскольку существует масса военных и экономических угроз, включая новый военный союз AUKUS, разведывательный альянс "Пять глаз", поставку Австралии ядерных подлодок и создание некоего антикитайского фронта государств регионального и глобального типа.



Окончательно покончить с Россией планируется посредством Украины. Сначала Вашингтон устроил там переворот, в результате которого к власти пришли профашисты и русофобы, которые, как уже было сказано, пестовали американские разведслужбы и готовили их к подобным специальным операциям. Далее США планировали выбросить российский Черноморский флот из Крыма и взять Черное и Азовское море под свой полный контроль. Тогда Россия пробудилась, и Крым после референдума вошел в состав Российской Федерации, но это не изменило наступательных планов США в отношении России, а только слегка их скорректировало. Война была запланирована, но не Россией. США вооружали и обучали украинские войска ради вооруженного "освобождения" Крыма. Российская специальная военная операция лишь предвосхитила планы Украины, США и Североатлантического альянса, вероятно, чтобы помешать вооружению украинской армии по плану Запада. Однако этим шагом России воспользовались для жуткой пропаганды и демонизации русских и России, в особенности президента Владимира Путина, на которого уже выдан ордер Гаагского трибунала.



Надежда на секретное оружие



Становится все очевиднее, что плану по овладению миром не суждено сбыться. Гибридные методы и опосредованная война, с помощью которых США разрушали и дробили малые государства, в случае с Россией не только не приносят запланированных результатов, но и обладают "эффектом бумеранга", становясь контрпродуктивными. У США просто нет исходной стратегии, и они не отказываются от главной идеи, которая теперь грозит мировым конфликтом и уничтожением жизни на планете.



США повторяют мечты и судьбу других держав, переживавших закат. Всплыли доказательства того, что США разрабатывают "секретное мощное оружие" в надежде, что оно гарантирует им победу при окончательном сведении счетов с противниками. Возрождение своего могущества они связывали с исследованиями в области биологического оружия, которое на основании генетического кода может атаковать, ослаблять или уничтожать только "выбранную" популяцию. Под маской гуманизма с этой целью выстроены 400 биолабораторий по всему миру, некоторые из которых двойного назначения. Вторая их цель заключается в сборе биологических образцов и исследовании биологического оружия. Это военная программа, и подтверждается это тем, что за проектом стоит Пентагон. Россия была окружена американскими биолабораториями, которые собирали биологический материал русских, а образцы передавались (и передаются) в самые передовые лаборатории мира. Об всем этом рассказал не абы кто, а начальник отдела биологической, атомной и химической защиты российского Генерального штаба.



Эксперты расходятся во мнениях насчет возможности создания подобного оружия. Одни полагают, что это невозможно, а другие считают, что в науке нет ничего невозможного, если на исследования и эксперименты выделяются большие деньги. Как бы там ни было, но русские восприняли эту угрозу очень серьезно, и в этом еще одна причина начала специальной военной операции на Украине.



Наглость и упорство никогда не изменяют тем, кто вообразил, что может овладеть миром. Равноправие в международных отношениях кажется им поражением и унижением. Но беспокоит то, что представители США продолжают вести себя надменно, как будто США остаются единственной сверхдержавой, и как будто они уже обладают неким "секретным оружием". Конечно, это блеф, поскольку ни одна держава, переживающая свой закат, не воплотила свою фантазию о "секретном оружии" в жизнь. Эра господства США окончательно прошла, и чем раньше они это поймут, тем всем нам будет лучше. Источник - ИноСМИ

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