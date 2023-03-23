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Украинский конфликт объявили бессрочным: Запад раскрыл планы прекращения СВО, - М.Ростовский
12:57 25.03.2023

Генерал Милли в роли пророка

Чуть меньше года тому назад, в самом начале прошлого апреля председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сделал прогноз развития ситуации на Украине, который тогда казался излишне пессимистичным и не очень реалистичным: "Я считаю, что этот конфликт будет очень продолжительным. И я также думаю, что его продолжительность по крайней мере будет измеряться годами. Я не знаю насчет десятилетий, но, по крайней мере, несколько лет точно".

Прошло почти 12 месяцев, и можно констатировать: то, что раньше казалось экзотикой, теперь воспринимается всеми в качестве базового варианта развития на событий.

Генерал Милли в роли пророка

Чтобы ситуация не казалась уж совсем мрачной, вот вам свежий прогноз от доказавшего свое умение "ухватить истину за хвост" генерала Марка Милли.

Главный американский военный о планах официального Киева "вернуть Украину к границам 1991 года": "Эта цель, заявленная президентом Зеленским, является слишком масштабной и чрезвычайно трудна для достижения военными средствами". "Слишком масштабно" и "чрезвычайно трудно" - все это вежливые эквивалента той оценки планов Зеленского, которую генерал Милли не может дать в силу соображений дипломатического политеса: шансов нет.

Но та же самая оценка - "шансов нет" - относится и к надеждам на скорое окончание военного конфликта.

В последние десятилетия мы в России выучили множество английских слов, которые без перевода понятны даже в самой глухом медвежьем углу страны. И вот какое слово стоит прибавить к этому списку: attrition - в буквальном переводе истощение, изнурение, износ.

Выдержка из свежего интервью покидающего свой пост в этом октябре генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга британской The Guardian. "США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны быть готовы поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запасными частями в течение длительного времени. Потребность в этом сохранится, потому что это война на истощение. Все зависит от способности промышленного потенциала сохранять необходимый уровень снабжения", - сказал генеральный секретарь.

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В настоящее время боевые действия настолько интенсивны что использование Украиной артиллерийских снарядов - от 4000 до 7000 в день против 20 000 российских - опережает возможности западной промышленности.

"Текущие расходы боеприпасов выше, чем текущие темпы их производства", - сказал Столтенберг, хотя заключение новых контрактов означает, что ситуация меняется".

Напоминает знаменитое высказывание немецкого географа и антрополога Оскара Пешеля. Анализируя по свежим следам самое крупное сражение австро-прусской войны 1866 года - битву при Садове - он написал в своей газете "Заграница": "Народное образование играет решающую роль в войне… Когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем".

В конфликтах XIX века "решающую роль играло народное образование", а в конфликтах века XXI века ту же самую роль играет уже оборонная промышленность. Разумеется, такая постановка вопроса - сильное упрощение. "Мотором" роста политического и военного влияния сначала Пруссии, а затем объединенной Германии в позапрошлом веке был резкий рост возможностей ВПК этих государственных образований.

Но сейчас разговор идет не об этом. Разговор идет об абсолютной готовности коллективного Запада подбрасывать в топку украинского конфликта нужное количество "топлива" в виде оружия, включая те его типы, которые в России считают запрещенными.

Заочный диалог Йенса Столтенберга и официальной Москвы. Генеральный секретарь НАТО о планах Великобритании отправить на Украину снаряды с обедненным ураном: "Члены НАТО следуют международным правилам и законам во всем, что они делают в поддержку Украины".

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов: "Изготовление боеприпасов с обедненным ураном используется гораздо чаще в тех странах, в которых имеются запасы урана, технология его переработки, а их применение планируется на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях".

На брифинге о последствиях поставки киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном Кириллов подчеркнул, что до настоящего времени "в вооруженных конфликтах боеприпасы из обедненного урана применялись исключительно странами НАТО".

После исключительно жестких слов Сергея Шойгу в начале этой недели ( "После заявления Великобритании о поставке Украине снарядов с обедненным ураном к ядерному столкновению остается "ступеней все меньше и меньше") мне казалось, что Запад, по крайней мере, возьмет паузу для оценки правильности решения об отправке на Украину снарядов с обедненным ураном.

Но, видимо, я снова оказался чрезмерным оптимистом. Включаю потому "режим реалиста": никакого света в конце туннеля в плане скорого урегулирования украинского конфликта не просматривается. А если какой-то "свет в туннеле" все же виден, то это пламя пожара, вызванного новой эскалацией.

Мих.Роствоский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679738220


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