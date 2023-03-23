Неоткрытый Аркадаг получил статус города государственного значения. Им не обладает даже Ашхабад

13:22 25.03.2023

Вступил в силу новый Закон Туркменистана "О городе Аркадаг", определяющий правовой статус города, а также юридические, организационные и другие основы деятельности органов государственной власти. Закон опубликован в выпуске газеты "Нейтральный Туркменистан" от 24 марта.



Согласно Закону, для города Аркадаг устанавливается особый правовой статус – город государственного значения.



"Правовой статус города Аркадаг устанавливается в соответствии с его особой значимостью, как административно-территориальной единицы, демонстрирующей успехи Туркменистана, а также долгосрочные перспективы развития страны на основе многовекового исторического опыта туркменского народа и современных тенденций в международной практике государственного строительства", – говорится в законе.



Согласно Конституции Туркмении, статусом государственного значения не обладает даже город Ашхабад, который в главном законе страны указан как столица, пишет ТАСС.



Отметим, что официально Аркадаг не открыт. Тем не менее в феврале населенный пункт по приглашению туркменской стороны посетила техническая миссия ООН, которая оценила развитие города. МИД отчитался, что "представители миссии дали высокую оценку Аркадагу и отметили, что возведенные объекты в этом современном городе соответствуют передовым стандартам". Несмотря на это, было отмечено, что будет создана дорожная карта для реализации рекомендаций, сделанных в ходе миссии.



Об истории строительства новой столицы Ахала читайте в статье "Хроники Туркменистана" "Вырастить президента, посадить лес и построить город. Г.Бердымухамедов готовится открыть Аркадаг".