Покалеченный рос-космолет "Союз МС-22" летит (падает) на Жезказган

13:30 25.03.2023

Космический корабль "Союз МС-22" вернется на Землю и приземлится в Жезказгане



Возвращение корабля "Союз МС-22" с международной космической станции на Землю состоится 28 марта, сообщает Zakon.kz.

По информации Госкорпорации "Роскосмос", расстыковка корабля от модуля "Рассвет" российского сегмента МКС планируется на 12:57 мск.



Посадка спускаемого аппарата в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган в 14:45 мск.



На "Союзе МС-22" возвратят на Землю 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.



Космонавты уже укладывают удаляемые грузы в бытовом отсеке "Союза МС-22" и возвращаемые грузы - в его спускаемом аппарате.



Ранее сообщалось, что "Роскосмос" остановил подготовку к старту спутников OneWeb на Байконуре.



Елена Вебер