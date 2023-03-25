В Киеве бьют тревогу: Китайские военные поставки в РФ становятся все более вероятными

15:32 25.03.2023

Игорь Шкапа. 25.03.2023

Процесс формирования союзнических отношений между Россией и Китай стремительно ускорился.



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", заявил руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона в Центре исследований армии, конверсии и разоружения, азиатского отдела New Geopolitics Research Network Юрий Пойта.



Процесс формирования союзнических отношений между Россией и Китай стремительно ускорился. Об этом, передает корреспондент...

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"Происходит серьезное сближение России и Китая. Усиливают друг друга экономически, политически и, возможно, военно. Это основная цель двух стран", – сказал Пойта, оценивая итогни визита китайского лидера Си Цзиньпиня в Москву.



Он соглашается, что формируется ось Китай – Россия – Иран.



"Да, но главное темпы формирования ускоряются. Еще месяц тому назад об этом можно было не говорить. Было сотрудничество между Пекином и Москвой. Но Китай придерживался условной нейтральности по отношению к РФ. Сейчас стороны сотрудничают все теснее.



Ожидается более активное взаимодействие между ними по машиностроению, энергетике, сельскому хозяйству. Это сделает экономику РФ более сильной, более устойчивой на фоне давления западных санкций. Даст возможность русским получать доходы. В частности, финансировать продолжение войны.



Процесс быстрый. Время сжимается. Если год назад могли делать годовые прогнозы, сейчас – на один-два месяца. Уже не уверены, что может произойти через три. Последовал процесс формирования союзнических отношений между Китаем, Россией, Ираном, Беларусью. Может быть, другими странами. Это все больше похоже на союз, хотя так и не называются", – считает эксперт.



По его словам, в Пекине считают поражение России плохим сценарием для Китая.



"Потому быстро начали реагировать, чтобы помочь РФ. Сложно сказать, будут ли военные поставки. Это более вероятно, чем было три месяца назад", – опасается аналитик.



Он говорит, что Китай может затянуть войну, превратив ее в очень изнурительную для Украины и Запада.



"Если, не дай бог, мы не смогли бы провести следующее успешное контрнаступление, Запад может перестать поддерживать нас так, как бы этого хотели. Может разочароваться и сказать, что если нет возможности освободить все территории, а мы дали вам 300 танков и бронетехнику, то договаривайтесь. Это может быть серьезный вызов. Как и возможен раскол в единстве Запада по поводу помощи. Тогда могут зазвучать многие голоса, которые будут продвигать мирные переговоры без освобождения территории. Чего и добивается Россия", – подчеркнул политолог.



Впрочем, он считает, что даже быстрые поставки из Китая не смогут стратегически изменить ситуацию на поле боя прямо сейчас.



"Потому что для этого нужно дать серьезные вещи и многое. А за это китайцев будут ругать и сразу ударят мощными санкциями, чего Пекин бы не хотел. Поэтому у нас больше шансов на успех. Мы в процессе гонки относительно готовности к наступлению и навязыванию противнику своей войны. Есть еще время", – резюмировал Пойта.