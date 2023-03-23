"Крым - это Россия", - кандидат в президенты Турции от партии "Родина" Перинчек

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15:54 25.03.2023
В Турции политик заявил, что признает Крым и новые регионы российскими
Лидер турецкой партии "Родина", претендент на пост президента Турции Догу Перинчек заявил, что признает Крым и новые регионы российскими.
Перинчек подал заявление в высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции на выборах, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей.
"Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку и был почетным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия "Родина" заявила, что признает новые республики", - сказал Перинчек РИА Новости.