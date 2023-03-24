Бывший губернатор Тверской области России Зеленин стал гражданином Кыргызстана

00:05 26.03.2023

25 марта 2023, Бишкек Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Бывший губернатор Тверской области России Дмитрий Зеленин стал гражданином Кыргызстана. Так говорится в последнем указе президента Садыра Жапарова.



Согласно документу, 313 граждан РФ по упрощенной процедуре получили паспорта КР. Таким образом, их ходатайство удовлетворено. Среди заявителей и Дмитрий Зеленин.



Он известен тем, что бывший помощник президента России по международным вопросам Сергей Приходько упрекнул его в слабоумии после публикации в Twitter о приеме в Александровском зале Кремля по случаю визита в РФ президента ФРГ Кристиана Вульфа.



"Такое случается и в Александровском зале. Вместе с говядиной подают салат с живыми дождевыми червями" - было отмечено в публикации со ссылкой на фотографию.



Позднее запись и фотографию удалили.