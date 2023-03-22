 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Окончание войн на Ближнем Востоке уже просматривается, - В.Попов
00:20 26.03.2023

Процесс урегулирования конфликтов в Йемене и Сирии удалось сдвинуть с мертвой точки
Вениамин Попов

Об авторе: Вениамин Викторович Попов – посол, кандидат исторических наук.
22.03.23

Более 10 лет сохраняются конфликтные ситуации в двух арабских государствах – Йемене и Сирии. Однако благодаря усилиям российского МИДа и в этих двух узлах напряженности в последнее время наметились весьма обнадеживающие тенденции.

Йемен – страна, расположенная на юге Аравийского полуострова, на протяжении большей части ХХ века была близка России и активно сотрудничала с Москвой. Достаточно сказать, что первый договор, который Советский Союз подписал с арабским государством, был заключен с Йеменским королевством в 1928 году. С тех пор отношения развивались по восходящей практически до 2011 года, когда был свергнут режим президента Салеха. Все эти последние годы страну, находящуюся в глубоком кризисе, лихорадит – продолжаются столкновения между йеменским правительством и движением "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует столицу Сану. Силы йеменского правительства уже несколько лет активно поддерживаются Саудовским королевством.

Заключенное весной прошлого года перемирие между двумя сторонами не было возобновлено, однако переговоры между хуситами и международно признанным правительством Йемена под эгидой ООН продолжаются, и в настоящее время в них может наступить прорыв. В частности, 10 марта в Женеве состоялись контакты относительно обмена военнопленными.

По оценке египетской прессы, ныне шансы на возвращение к политическому процессу кажутся больше, чем когда-либо прежде. Воюющие стороны осознали, что военная победа невозможна, и молчаливо признали то, что признает большинство наблюдателей: обеим сторонам придется принять реалии на местах.

Правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, понимает, что уже невозможно победить движение хуситов и исключить их из внутренней политики Йемена. В то же время хуситы не имеют возможности расширять зону своего военного контроля. Стороны, по сути, зашли в тупик после восьми лет гражданской войны.

По свидетельству газеты "Аль-Ахрам", улучшить перспективы мира могут недавние шаги, предпринятые Россией. В конце февраля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов посетил Маскат, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, а также украинский вопрос со своим оманским коллегой. Богданов встретился с главой переговорной делегации хуситов Мохаммедом Абдель-Саламом, чтобы обсудить посреднические усилия в йеменском конфликте. Это произошло в Маскате, столице Омана, который традиционно выступает посредником в улаживании многих конфликтных ситуаций в регионе.

Москва поддерживает добрые отношения как с йеменским правительством, так и с хуситами, а также с Эр-Риядом и Тегераном, который помогает движению "Ансар Алла".

Вскоре после поездки Богданова в Оман высокопоставленная саудовская делегация во главе с послом Саудовской Аравии в Йемене Мухаммедом Аль-Джабером вылетела в Москву. В ходе этого визита обсуждалось саудовское видение мирного урегулирования йеменского кризиса и усилия по развитию, которые Эр-Рияд предпринял в Йемене. Арабские наблюдатели полагают, что данные переговоры способны приблизить решение конфликта. Несколько дней назад глава МИД РФ Сергей Лавров, принимая в Москве саудовского коллегу Фейсала бен Фархана, высоко оценил роль Саудовской Аравии в урегулировании конфликта в Йемене.

Наметился прорыв и в достижении политического урегулирования сирийской драмы, которая продолжается 12 лет. В Москве намечена встреча заместителей министров иностранных дел Сирии, Турции и Ирана. В прессе появились сообщения, что она будет готовить соответствующее совещание министров.

Как известно, Россия активно добивалась решения сирийской проблемы в течение нескольких лет в ходе интенсивных переговоров с США. Однако из-за позиции Вашингтона эти контакты не привели к позитивным результатам, и три страны – Россия, Турция и Иран начали Астанинский процесс, призванный добиться прогресса в приостановке военных действий в Сирии и старта переговоров между сирийским правительством и оппозицией. Благодаря усилиям Москвы налажены контакты между официальными лицами Дамаска и Анкары. Россия помогает сирийским властям договориться с арабскими государствами, пионерами в этом процессе выступают ОАЭ. Недавно президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси впервые за 12 лет провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, а министры иностранных дел Египта и Иордании побывали с визитами в Дамаске.

Министр иностранных дел Саудовского королевства Фейсал бен Фархан заявил, что изоляция Сирии не работает, и поэтому необходим диалог. Примечательно, что Турция устами своего министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу приветствовала присоединение Ирана к переговорам между Турцией, Сирией и Россией. При этом Анкара недавно заявила протест американцам за тайный визит главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли в Восточную Сирию.

Следует отметить, что арабские государства в целом, несмотря на сильнейший нажим Вашингтона, отказались присоединиться к антироссийским санкциям, а Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты прилагают серьезные усилия для нахождения политических развязок украинского конфликта, в частности, оказали посреднические услуги в деле обмена военнопленными.

Источник - НГ
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