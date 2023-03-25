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Серьезная валютная услуга Пекину со стороны Москвы, - В.Катасонов
00:24 26.03.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 25.03.2023

"Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки"

21 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином сделал очень важное сообщение: "Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах".

Фактически это обещание оказать китайской стороне очень серьезную услугу в деле продвижения юаня на международной арене. Впрочем, за прошедшие десять лет ни одна другая страна не оказала такой поддержки китайской валюте, как Российская Федерация. Во-первых, в торгово-экономических отношениях двух стран Россия стала использовать юань (в обмен на использование китайской стороной рубля); во-вторых, в свои международные резервы Российская Федерация включила китайскую валюту.

Решение о включении юаня в состав международных резервов было принято Банком России в конце 2015 года после того, как МВФ принял решение о включении китайской валюты в так называемую корзину СДР. Это означало, что юань получил официальный статус резервной валюты, который до этого имели лишь доллар США, евро, британский фунт стерлингов и японская иена. Однако, хотя юань и получил почетное звание "резервной валюты", это не очень сильно отразилось на составе международных резервов большинства стран мира. В 2016 году, по данным МВФ, доля юаня в суммарном объеме международных резервов всех стран составила всего 1,1% (доля доллара США – 64,0%). Согласно последним данным, на 1 октября 2022 года доля юаня поднялась до 2,9% (доля доллара США равнялась 59,5%).

Активнее всех юани в составе золотовалютных резервов накапливала Россия. Согласно последним открытым данным Банка России, на середину 2021 года доля юаня в золотовалютных активах Центробанка равнялась 13,1% (третья по величине компонента после евро с долей 32,3% и золота с долей 21,7%). В абсолютном выражении юаневые резервы России в середине позапрошлого года составили 76,7 млрд долл. Это почти четверть суммарной величины юаневых резервов всех центробанков мира на тот момент.

Сколько китайских юаней в валютных резервах Банка России на сегодняшний день, мы не знаем, ЦБ закрыл значительную часть своей статистики. На днях он частично эту статистику раскрыл, но информация по валютной и страновой структуре международных резервов все еще остается закрытой. По косвенным признакам можно предположить, что в незамороженной части валютных резервов юань является если не единственной, то доминирующей валютой.

Что касается использования юаня как расчетной валюты, то Банк России здесь приоткрыл завесу секретности. В "Обзоре рисков финансовых рынков" сообщил, что за 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт в России выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля - с 12 до 34%. Таким образом, российская и китайская валюты заняли половину во внешнеторговых расчетах России. Безусловно квантовый скачок в показателе по юаню произошел по причине масштабных санкций коллективного Запада против России после 24 февраля 2022 года.

Существенно изменилась в прошлом году и валютная структура платежей по импорту: доля валют недружественных стран (почти исключительно доллара США и евро) сократилась с 65% (январь 2022-го) до 46% (декабрь). "Уменьшение доли токсичных валют в основном происходило за счет роста доли в расчетах юаней: за год она выросла с 4 до 23%. При этом доля рубля в расчетах за импорт незначительно сократилась - с 29 до 27%, доля валют иных дружественных стран на начало 2023 года составила 4%", - отмечается в "Обзоре".

Международная банковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT) в своем отчете отметила, что в августе 2022 года Россия стала третьей страной в мире по объему офшорных платежей в юанях (проходящих за пределами КНР). К концу 2022 года доля России в платежах юанем за пределами Китая снизилась. По итогам декабря она опустилась на шестую строчку с долей, равной 1,89%. Однако в январе 2023 года доля России в расчетах офшорным юанем снова стала расти и достигла 2,57%, Россия поднялась на пятое место в рейтинге SWIFT.

Как я неоднократно писал, на внутреннем валютном рынке идет активное замещение токсичных валют (в первую очередь доллара США и евро) валютами дружественных стран. Среди последних явно доминирует китайский юань. По итогам февраля на валютной площадке Московской биржи была зафиксирована небольшая сенсация: на первое место по оборотам вышел китайский юань, опередив доллар США. На юань пришлось почти 40% всего объема торгов основными валютами (1,48 трлн руб.), на доллар - чуть более 38% (1,42 трлн руб.), на евро - 21,2% (0,79 трлн руб.). А ведь еще в феврале 2022 года позиции американской валюты были доминирующими при микроскопической доле китайской валюты: доллар - 87,6%, евро - 11,9%, юань - 0,32%. Эксперты назвали изменение, зафиксированное в феврале на Московской бирже, переходом от долларизации к юанизации.

Впрочем, пока юань не стал столь же востребованной со стороны большей части юридических и физических лиц РФ иностранной валютой, какой был доллар США до 24 февраля прошлого года. Доля валютных средств населения на банковских депозитах на 1 января нынешнего года снизилась до 11,2% против 19,9% годом ранее. Объем средств населения в китайских юанях растет, но, как отмечает Банк России, его доля "в масштабах всех средств физлиц пока остается незначительной".

В свежем аналитическом обзоре "Банковский сектор" (март 2023 г.) Центробанк отмечает, что доля валютных кредитов в долларах и евро в банковских портфелях сокращается, но юань не заполняет образовавшуюся нишу. Роль юаня в кредитовании российского бизнеса по-прежнему невелика.

Однако вернемся к новости, о которой я упомянул в самом начале. Президет России предложил ускорить юанизацию внешнеэкономических отношений Российской Федерации. Т. е. фактически оказывать содействие в реализации задачи, которая была поставлена китайским руководством в начале 2000-х годов – сделать юань действительно международной валютой. В. Путин упомянул страны Азии, Африки, Латинской Америки. С этими странами Россия вела еще с конца прошлого десятилетия переговоры о дедолларизации расчетов по внешней торговле. Переговоры активизировались после 24 февраля прошлого года. Однако на этих переговорах речь шла о замещении долларов США, евро и других токсичных валют на национальные валюты. Т.е. на российский рубль и валюту страны-партнера.

21 марта Владимир Путин предложил замещать токсичные валюты в торговле с третьими странами китайским юанем. Фактически президент обещал способствовать продвижению юаня на мировой арене. Очень дорогая валютная услуга Пекину со стороны Москвы. Надеюсь, что если и будет иметь место использование юаня в торговле России с третьими странами, то не за счет рубля.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679779440


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