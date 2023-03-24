Польша нищает. В стране свирепствует инфляция, все резко дорожает, - Виталий Лекомцев

01:22 26.03.2023 24.03.2023

Польша нищает

Польская экономика показывает самые плохие результаты за несколько лет. В стране продолжает разворачиваться спираль инфляции, а местное сельское хозяйство терпит бедствие из-за притока дешевой агропродукции с Украины, из-за чего польские крестьяне вынуждены выходить на акции протеста.



Недавно Eurostat опубликовал последние данные по ВВП стран Евросоюза. И оказалось, что именно польская экономика зафиксировала самые слабые во всем сообществе квартальные результаты. В квартальном исчислении самый высокий рост ВВП был зафиксирован в Греции (+1,4%). Следующие страны с наибольшим ростом производства по сравнению с предыдущим кварталом: Мальта (+1,2%) и Кипр (+1,1%). На другом конце списка с наибольшим ежеквартальным снижением валового внутреннего продукта находится Польша. В четвертом квартале 2022 года ВВП Польши был ниже, чем в третьем квартале, на 2,4%. Несколько меньше сократилась экономика Эстонии (-1,6%), Финляндии (-0,6%), Швеции и Литвы (-0,5% каждая). К этому стоит добавить, что на днях польское Центральное статистическое управление сообщило: индекс потребительских цен (основной показатель инфляции в Польше) увеличился в феврале на 18,4% в годовом исчислении.



Польское население заметно нищает. В последнее время в государстве зарегистрирован резкий всплеск магазинных краж. Таковы оказались результаты "хозяйствования" правящей ныне в государстве партии "Право и справедливость", оценку деятельности которой польский избиратель должен вынести на осенних выборах в парламент.



При этом, как жалуются поляки, инфляционная кривая абсолютно непредсказуема. В Польше то и дело цены на самые разные виды продукции совершают невообразимые скачки. Так, недавно поляков шокировали ценники на перец – магазины продают его по 24-40 злотых за килограмм. Впрочем, весь овощной сегмент в январе 2023 года подорожал по сравнению с январем 2022 г на 23,1%. Также в некоторых торговых сетях значительно подорожал майонез. Не так давно экономист Рафал Мундры опубликовал в соцсети фотографию с банкой майонеза марки Winiary по цене 15,99 злотых/800 мл. Позже он выложил снимок майонеза Hellmanns по 25,99 злотых/800 мл. "Короли дороговизны меняются, как в калейдоскопе. Еще недавно символом инфляции в Польше были яйца, позже это почетное звание перешло к мясу", – свидетельствует журналистка издания INN: Poland Мария Глинка.



Потом, по ее словам, определился новый лидер по удорожанию. "Нет, вовсе не овощи и не майонез. Новый король дороговизны – бытовая химия, цена на которую подскочила на 20%. Цены на некоторые товары из этой категории выросли на 60%. Более того, у поляков складывается впечатление, что инфляция на самом деле гораздо выше, чем о том сообщает Главное статистическое управление", – отмечает Глинка. По ее словам, выросли цены и на другие товары повседневного спроса: например, бумажные полотенца подорожали примерно на 60%, за туалетную бумагу приходится платить на 47% больше, а цены на стиральные порошки повысились на 40%.



"Не секрет, что реальная покупательная способность в Польше снизилась. Потребление домашних хозяйств, учитываемое в фиксированных ценах, также снизилось. А это означает, что мы уже не можем себе позволить образ жизни, как раньше", – говорит в интервью сайту portalspozywczy экономист Агнешка Гурницкая. Из-за дороговизны поляки вынуждены экономить – они устраивают теперь себе праздники лишь в "бюджетном" формате. "Чем старше группа потребителей, тем хуже она переносит повышение цен и тем в более уязвимом положении находятся. Прежде всего, работающие люди могут найти дополнительный заработок или иным образом пополнить свой бюджет. А у пенсионера таких возможностей нет, их пенсии не поспевают за ростом цен", – отмечает Гурницкая.



И добавляет, что поляки привыкли к определенному уровню жизни и не очень-то хотят от него отказываться. У каждого есть свои любимые продукты, и они хотят покупать их и дальше, поэтому люди ищут скидки. "Польские потребители делятся на две почти равные группы: половина планирует воспользоваться скидками еще до похода в магазин, и для этого изучает соответствующую рекламу – онлайн или офлайн. Другая половина идет в магазин и пользуется теми скидками, которые она случайно застала", – говорит Агнешка Гурницкая. По ее мнению, в нынешних условиях большая часть семей Польши не пойдет в рестораны, а предпочтет приготовление праздничных блюд в домашних условиях. "Поэтому я бы прогнозировала сдвиг спроса в сторону основных продуктов – муки, яиц, сливочного, подсолнечного масла, продуктов для приготовления пасхального завтрака. Меньше будет готовых и премиальных продуктов, особенно заказанных или купленных в отделах кулинарии", – объясняет эксперт.



8 марта Национальный банк Польши (НБП) опубликовал новый инфляционный прогноз. Согласно нему, в 2023 году можно "с 50-процентной вероятностью" ожидать годовой динамики цен в диапазоне 10,2-13,5%, 3,9-7,5% – в 2024 г. и 2-5% – в 2025 году. Это означает, что к инфляционной цели НБП (2,5%) страна приблизится только через два года.



На этом фоне оживились политические конкуренты правящей партии "Право и справедливость", обвиняющие ее в том, что из-за своего "великого священного крестового похода на восток" ПиС забыла о повседневных нуждах и проблемах польских обывателей. Характерно, что вопреки бравурным реляциям польского премьер-министра Матеуша Моравецкого и председателя Национального банка Адама Глапиньского базовая инфляция (т.е. инфляция, рассчитанная без учета цен на энергоносители и продукты питания), согласно данным НБП растет уже двадцатый месяц подряд – на этот раз с 11,7% до 12%.



По мнению многих экономистов, показатель базовой инфляции более важен, чем показатель, отражающий инфляцию в целом. Ведь базовая инфляция отражает динамику цен на те товары и услуги, на которые денежно-кредитная политика, проводимая центробанками, оказывает относительно сильное влияние. "И это так. Цены на энергоносители определяются не столько внутренним спросом, а на мировых рынках, иногда под влиянием спекуляций. Цены на продовольствие во многом зависят от климата и текущей ситуации на внутреннем и мировом сельскохозяйственном рынке. То, что происходит с базовой инфляцией в Польше, таким образом, показывает, что об ослаблении инфляционной напряженности в экономике не может быть и речи. Цены на большинство товаров и услуг по-прежнему регулярно растут – более или менее ровно".



А учитывая, что для поляков, как показывают соцопросы, нарастание инфляционных процессов и связанный с этим рост цен, будет проблемой номер один в ходе избирательной кампании по выборам в Сейм.



"Право и Справедливость" сможет выиграть, если только оппозиция окажется дурнее правящей партии и сольет все козыри, считает политолог, специалист по Польше Станислав Стремидловский.



В числе обвинений, высказываемых в адрес правящей партии – то, что "Право и справедливость" уничтожает сельское хозяйство, лишая поляков доступа к качественной и дешевой пищевой продукции отечественного производства. В Польшу хлынул поток зерна с Украины, отныне не облагаемого, в соответствии с новыми правилами Евросоюза, никакими ввозными пошлинами. Министерство сельского хозяйства Польши не только не пыталось этому противодействовать, но, как утверждали некоторые люди "в теме", призвало государственные компании скупать украинское зерно в ущерб польским производителям. Журналист Якуб Згерский в статье "Трагедия польского сельского хозяйства", опубликованной в журнале Najwyższy Czas, утверждает: "Польское сельское хозяйство переживает настоящую трагедию. Речь идет не только о рынке зерна и рапса, о которых много говорится в контексте протестов аграриев против наводнения рынка украинским зерном. Речь идет также о свиноводческом рынке, а в перспективе – и о других секторах: молочном и птицеводстве. И началось это не с конфликта на Украине, а гораздо раньше. При нынешней тенденции снижения поголовья свиней польского мяса к 2030 году не будет", – с таким предупреждением выступила председатель профсоюза фермеров "Корона" Алина Ойдана (Alinа Ojdanа) на IX Сельскохозяйственном конгрессе сельского хозяйства".



Згерский отмечает, что зерновой кризис сопровождается серьезными проблемами в свиноводческом секторе Польши, который за несколько лет стал крайне убыточным бизнесом. Резкое сокращение поголовья свиней привело к снижению спроса на корма – что, в свою очередь, сказалось на потреблении польских зерновых. "В 2002 году Польша была лидером свиноводства – более 760 тысяч ферм. Сегодня от этого остались лишь воспоминания... С тех пор количество фермерских хозяйств постоянно сокращается: в 2010 году их было около 400 тысяч, в 2015 году чуть менее 250 тысяч, а сегодня ... всего 56 тысяч. Министр сельского хозяйства и развития села недавно хвастался замедлением темпов этого падения. Но так ли это? За два года было ликвидировано 47,6 тысячи ферм. Это означает, что до 46% свиноводов не смогли справиться с нерентабельным производством в данном секторе. Поголовье свиноматок сократилось более чем на 220 тысячи, а общее количество свиней – примерно на 2,3 миллиона. Только за последний год поголовье свиней сократилось более чем на 1,1 миллиона", – пишет Згерский.



Польские крестьяне уже несколько месяцев выходят на акции протеста против массового импорта в их страну украинского зерна. Зерно с Украины, вместо того, чтобы следовать в порты по "коридору жизни" (так польская пропаганда называет маршрут вывоза украинского зерна якобы в Африку – авт.), попадает в Польшу по сильно заниженной цене.



Понятно, что им нужно помогать, потому что идут военные действия. Но польские фермеры не могут продать урожай, они остались с кредитами и зерном, которое лежит уже по два года. У меня на ферме остался практически весь прошлогодний урожай. Сто тонн нужно как-то продать", – рассказал журналистам фермер из Свидницкого повята Адольф Думала во время акции протеста, прошедшей в местечке Пяски. Крестьяне жалуются, что из-за ввоза украинского зерна наблюдается снижение рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию, не отражающееся, однако, на ценах продовольственных товаров, продолжающих расти – что свидетельствует о спекулятивном характере происходящих на рынке процессов. Поэтому фермеры обещают продолжить свои протестные акции.



Как и следовало ожидать, экономический спад сопровождается снижением благосостояния значительной части поляков. Обнищание же закономерно ведет к росту уровня преступности. В марте 2023-го издание Rzeczpospolita сообщило, что за год количество магазинных краж в стране выросло на 31,1% – их было зарегистрировано более 32,7 тысяч. В свою очередь, количество различных правонарушений, так или иначе связанных с кражами в магазинах, увеличилось на 21,5% и составило 234,3 тысячи случаев. "Рост краж – это четкий сигнал о наличии проблем на рынке. Из-за роста цен на совершение таких преступлений решаются все больше людей. Для магазинов это, конечно же, огромная проблема, означающая увеличение расходов на осуществление своей деятельности", – сетует глава польской Организации торговли и сбыта Рената Юшкевич.



Эксперты отмечают, что новым явлением стали регулярные кражи даже таких дешевых и общедоступных продуктов, которые раньше массовым спросом у магазинных воров уж точно не пользовались.



"Кражами из магазинов в основном занимаются люди, которые делают это в некотором смысле вынужденно", – объясняет управляющий директор польского дистрибьютора детских брендов SkipWish Мацей Тыгельский. Впрочем, по его словам, помимо "воров поневоле", магазинными кражами занимаются и представители организованных преступных группировок – а вот этих интересуют как раз предметы роскоши: например, духи, дорогие спиртные напитки, электроника и т. д.



Изменились предпочтения воров и относительно форматов "обчищаемых" ими магазинов. Количество хищений из супермаркетов в 2022 году увеличилось на 20,8% и составило 188,3 тысяч. Но еще быстрее (на 24,6%) выросло количество краж в небольших магазинах – их зарегистрировано свыше 46 тысяч. "Что касается частых краж в крупных магазинах, все довольно очевидно. В супермаркетах воры чувствуют себя комфортнее. Они убеждены, что там у них меньше шансов оказаться замеченными. Эта уверенность, конечно же, часто иллюзорна, но, тем не менее, воры предпочитают большие магазины. А еще они считают, что там у них больше выбора", – отмечает Тыгельский. Рост же внимания преступников к маленьким магазинам он связывает с тем, что подобные заведения реже могут позволить себе установку камер, наем охранников, приобретение разного рода защитных устройств. Работники администраций магазинов признают, что информируют не обо всех случаях краж. "Все чаще продукты просто съедают в магазине – что в итоге сказывается на всех клиентах, потому что из-за затрат приходится поднимать цены", – жалуются продавцы.



В ходе февральского опроса, проведенного социологическим агентством Ipsos, более 70% респондентов заявили, что "дела в Польше идут в неправильном направлении". Тех, кто оценивает ситуацию позитивно, оказалось в четыре раза меньше – 18%.



Также 67% опрошенных думают, что экономическая ситуация за последний год ухудшилась, а 51% опасается, что она будет ухудшаться и дальше. Эти цифры имеют сейчас особое значение – в связи с тем, что в октябре 2023-го в Польше состоятся парламентские выборы. "Как правящая партия, так и оппозиция надеются завоевать избирателя предложением различных популистских программ. Однако сработает это или нет, с точностью экспертное сообщество сейчас сказать не может, – отмечает политолог Стремидловский. Источник - Столетие

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