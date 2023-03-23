 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Консервативная революция в Уганде: в африканской стране запретили гомосексуализм
09:42 26.03.2023

Парламент Уганды одобрил суровые уголовные наказания для геев

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Отныне можно угодить в тюрьму просто за факт нетрадиционной ориентации

Уганда - небольшая страна в центре континента, меж Великих Африканских Озер. 26 июля 2022 года ее в ходе турне по региону посетил глава МИД РФ Сергей Лавров: в отличие от Европы, Африка отказывается следовать политике США и вводить антироссийские санкции. И, напротив, развивает давние контакты с Москвой.

С "западными ценностями" Уганда сражается и на культурном фронте: 23 марта 2023 года национальный парламент с небольшим перевесом принял, вероятно, самый жесткий "антигейский закон" во всем мире. Отныне можно угодить в тюрьму просто за факт нетрадиционной ориентации. При отягчающих обстоятельствах - например, растление детей или однополый секс, повлекший передачу ВИЧ-инфекции (больная для Африки тема), - наказание будет больше, вплоть до высшей меры. Карается и "предоставление помещения для однополых услуг", проще говоря, организация гей-борделя.

- Мы принимаем этот закон, чтобы в нашей стране была наша мораль, и чтобы защитить наших детей, - заявил один из сторонников инициативы - депутат национального парламента Муса Экверу.

Некоторые международные компании немедленно пригрозили свернуть бизнес в "нетолерантной" республике. На что сын президента и экс-главком сухопутных сил, Мухоози Кайнеругаба, написал в твиттере: "Мы готовы помочь им упаковать вещички и навсегда покинуть покинуть нашу священную землю. Уганда - Божья страна!"

"Угандийский почин" раскритиковал в соцсетях и госсекретарь США Энтони Блинкен, призвав "пересмотреть закон". У приоритетных союзников США из числа ближневосточных монархий с правами секс-меньшинств тоже все плохо - но тут вашингтонский дипломат почему-то молчит, "это же другое".

С актом вандализма столкнулся угандийский дипломатический центр в Нью-Йорке - сторонники толерантности и ЛГБТ-культуры разбили его стеклянные двери.

Действующий президент Йовери Мусевини (пребывает у власти с 1986 года) поддерживает почин - по его словам, "нельзя выступать за отклонения".

В то же время, особенно если Запад начнет сворачивать экономическую помощь Уганде, у первого лица есть немало способов снять закон с повестки: отправить оный на доработку или спустить в конституционный суд, который может наложить вето. Нельзя исключать, что бурно обсуждаемая новация - лишь способ отвлечь электорат от традиционных проблем этой части континента: бедности и безработицы.

В настоящее время Уганда занимает 166-е место по ВВП на душу населения, однако имеет значительные запасы нефти. Без зарубежных технологий добычу "черного золота" не наладить. Однако, если американские инвесторы действительно уйдут из страны после "антигейского закона", их могут заменить другие: из России или Китая. Которые, в отличие от Запада, не требуют от партнеров следовать "либеральным ценностям" и прочей "новой этике".

23 марта 2023

Источник - kp.ru
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